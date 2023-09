Hohe Ziele trotz Umbauarbeiten bei der SSG Langen

Niclas Carter, hier rechts beim Schmetterball im Spiel gegen Mainz-Gonsenheim, will mit der SSG Langen in der 3. Liga für Aufsehen sorgen. © postl

Die SSG Langen startet mit einem Hessenderby in ihre zweite Drittligasaison. Auch wenn der Umbruch groß ist, sieht der Trainer ein „gewaltiges Potenzial“.

Langen – Am Samstag starten die Volleyballer der SSG Langen in ihre zweite Saison in der Dritten Bundesliga Süd mit dem Hessenderby bei der TG Rüsselsheim. „In der vergangenen Saison stand nach einem schwachen Saisonstart am Ende Platz fünf in der Tabelle. Die Findungsphase der Mannschaft mit einigen Zugängen dauerte einfach eine Zeit lang“, blickt Trainer Markus Pfahlert zurück.

Aber auch in diesem Jahr gilt es zunächst, wieder Hürden zu überwinden. „Die reine Hallenvorbereitungszeit ist sehr kurz. Die Tatsache, dass die Hallen in Langen im Sommer geschlossen sind, erschwert unsere Arbeit deutlich. Vor allem die Integration der Zugänge, aber auch der Umbau am taktischen System sowie die Umschulung einiger Spieler auf neue Positionen sind zeitintensiv“, hadert Pfahlert. „Denn ein solcher Lernprozess braucht vor allem eines: viele Wiederholungen.“

Heimspieltermine Sa., 23.09., 20:00 TSG Blankenloch

So., 08.10., 16:00 USC Freiburg

Sa., 14.10., 19:30 TG Schwenningen

Sa., 28.10., 19:30 ASV Botnang

Sa., 18.11., 20:00 BV Karlsruhe II

Sa., 02.12., 19:30 VJ Frankfurt

Sa., 16.12., 19:30 TV Waldgirmes

Sa., 03.02., 19:30 SG Westerwald

Sa., 17.02., 20:00 SG Emmendingen

Sa., 16.03., 19:30 TG Rüsselsheim

So galt es, in den knapp vier Wochen bis zum ersten Rundenspiel die wichtigsten Abläufe sowie die Abstimmung im neuen Annahmeriegel und zwischen den neuen Zuspielern und ihren Angreifern zu etablieren, bevor an taktischen Feinheiten und Alternativen gearbeitet wurde.

Außer dem klaren Saisonziel „Klassenerhalt“ ist es unter diesen Voraussetzungen schwer einzuschätzen, wo sich die Mannschaft am Ende in der Tabelle wiederfinden wird. Auch die eingeschränkte Verfügbarkeit eines absoluten Leistungsträgers aus der vergangenen Saison, Peter Wolf, und das verletzungsbedingte Fehlen von Kapitän Thomas Schäfer auf der Libero-Position müssen erst einmal kompensiert werden.

Zudem werden die Geschicke im Angriff mit Chris Carter und Lukas Pfahlert von zwei auf der Zuspielposition unerfahrenen Spieler dirigiert. „Das Potenzial nicht nur dieser beiden ist sicherlich gewaltig. Und wenn alles klappt, können wir wahrscheinlich auch ganz oben mitspielen. Die Frage ist eher, ab wann es so klappt, wie ich es mir vorstelle“, beurteilt Pfahlert die Lage vor der Saison. (Dieter Höhn)

SSG Langen Spielerkader: Felix Weber, Steffen Bauerochse, Sebastian Luz, Patrick Pöhler, Lukas Pfahlert, Chris Carter, Artur Zarenko, Niclas Carter, Jochen Schöps, Jan Jauch, Alexander Götz, Felix Haar, Christopher Haas, Kevin Kocon, Peter Wolf, Steffen Bauerochse (SF Aligse), Felix Haar (Doppelspielrecht mit TG Hanau), Kevin Kocon (SSG II), Alexander Götz (SSG II), Sebastian Weber (aktuell aber im Auslandssemester in Kanada), Thomas Schäfer (Knieverletzung) Abgänge: Stefan Schibilsky (familiäre Auszeit), Anh Duc Vu (Mainz-Gonsenheim), Felix Meier-Merziger (SSG II), Georg Wolf (nur noch Beachvolleyball) Trainer: Markus Pfahlert