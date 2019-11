Bad Homburg kommt Baskets gerade recht

Langen – Thorsten Schulz ist ein Mann offener Worte. Wenn es um die Gegner geht, die Schiedsrichterleistung, vor allem aber um die Auftritte seiner Rhein-Main Baskets in der 2. Basketball-Bundesliga. Und die waren auch aus Sicht des Trainers bislang sehr wechselhaft.

Trotz des Zwischenhochs mit dem Sieg gegen Bamberg konnte sein Team zuletzt auch in Ludwigsburg seine ängstliche Spielweise nicht ablegen. Als Tabellenvorletzter hinken die Baskets bereits hinterher.

„Wir stellen uns in einigen Situationen nicht clever genug an. Etwa wenn es darum geht, das Spiel richtig zu lesen und zu erkennen, welche Gefahr von welcher Gegnerin ausgeht“, meint Schulz. Da kommt der Tabellenvierte Bad Homburg am Samstag (16.30 Uhr/Langen) für ihn gerade recht. „Vielleicht ist es mal gut, ohne Druck in ein Spiel zu gehen, in dem man eigentlich nur gewinnen kann.“

Bad Homburg, in der vergangenen Saison noch in die Nord-Staffel versetzt, verfüge über einen sehr erfahrenen und tief besetzten Kader. Herausragend die Spanierin Nerea Garmendia Odriozola, die neben 17 Punkten auch 13 Rebounds pro Partie besteuert. „Wir müssen geschlossen, aggressiv auftreten und das Tempo hochhalten“, sagt Schulz, dem bis auf Saskia Stegbauer alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. jp