HSG Dietzenbach will zurück nach oben

Teilen

Aus der 3. Liga in die Bezirksoberliga: Michael Weidinger hat sich zu Gunsten seiner Familie aus der ersten Mannschaft der HSG Rodgau Nieder-Roden zurückgezogen, will aber noch für die dritte Mannschaft spiellen. © eyßen

In der Handball-Bezirksoberliga Offenbach-Hanau der Männer wollen die SG Hainburg und der TSV Klein-Auheim ihre Top-Fünf-Platzierungen aus der vergangenen Saison bestätigen. Die HSg Dietzenbach will nach einem enttäuschenden Jahr zurück in die Spitzengruppe. Landesliga-Absteiger Kickers Offenbach muss sich nach einem Trainerwechsel wohl erst finden. Sehr schwer haben dürfte es der Vorjahresvierte HSG Maintal, den sämtliche Spieler verlassen haben und der nun mit seinem B-Liga-Team in der Bezirksoberliga antritt. Größere Umbrüche gab es auch bei der HSG Preagberg, der SG Dietesheim/Mühlheim und der TSG Bürgel II, die sich wohl ebenso nach unten orientieren müssen wie die Aufsteiger TV Langenselbold und HSG Oberhessen.

KICKERS OFFENBACH

Beim Landesliga-Absteiger gab es einen großen Umbruch. In Trainer Christian Seeliger verloren die Kickers einen „klasse Mann“, wie ihn sein Nachfolger Christian Weis beschreibt. Der neue Spielertrainer möchte die Philosophie seines Vorgängers weiterführen. Als Saisonziel steht die frühest mögliche Sicherung des Klassenerhalts auf dem Programm. Danach soll nach Möglichkeit oben angegriffen werden.

Tor: Florian Ritter, Jörg Frank, Lukas Boden (TSG Bürgel II) - Rückraum links: Michael Ritter, Jan Seybold (TV Altenhaßlau), Lorenz Weis (eigene zweite Mannschaft) - Rückraum Mitte: Fabian Sauer, Philipp Kuhn, Paul Markovic (nach Inaktivität) - Rückraum rechts: Robert Windel, Christian Weis - Linksaußen: Mario Markovic, Florian Huber, Maximilian Langsdorf - Rechtsaußen: Daniel Adolph, Frederik Mädel (HC Gonsenheim) - Kreis: Hendrik Pröse, Said Kozica, Sören Pröse

Trainer: Christian Weis (Spielertrainer), Sebastian Brehmer (Co-Trainer) für Christian Seliger - Saisonziel: früher Klassenerhalt, oben angreifen

Abgänge: Cornelius Göbel (beruflich bedingt), Torben Beyer (Auslandssemester), Jan Beyer (beruflichbedingt), Niklas Weyers (studiumbedingt), Julian Sinnß (studiumbedingt), Sebastian Brehmer (Karriereende)

SG DIETESHEIM/MÜHLHEIM

Die Dietesheimer haben den zweiten Anlauf zum großen Umbruch genommen. Nachdem in der vergangenen Saison für die Abstiegsrunde einige alte Recken reaktiviert worden waren und letztlich den Klassenerhalt gesichert haben, haben diese sich nun wieder in die zweite Mannschaft zurückgezogen. Dafür sind ein paar weitere Spieler aus der A-Jugend aufgerückt. Trainer Sasa Kresovic hat sein Amt aufgegeben, sein bisheriger Assistent, Ex-Bundesligaprofi Christian Hildebrand, trägt nun zusammen mit Christian Naujoks die Verantwortung. „Im Kader wird voraussichtlich nur noch ein Spieler sein, der über 30 Jahre alt ist“, berichtet der Sportliche Leiter Falk Fritz: „Für uns kann es nur um den Klassenerhalt gehen. Und wenn der nicht gelingt, wird auch niemand an den Pranger gestellt.“ Zum Auftakt am Wochenende ist die SG noch spielfrei, absolviert noch ein Trainingslager.

Kader: Marco Hundemer, Jonas Kaiser, Max Ochsenreither, Sebastian Di Felice, Nick Kreuzer, Justin Kiehl, Pascal Duttine, Christian Ebert, Florian Ludwig, Jan Spriestersbach, Tom Waldschmidt, Nico Werner, Christian Spahn, Johannes Roesler, Dennis Franz, Robin Guth, Roman Richter, Robert Kellermann, Marius Seyfert, Alexander Mrosinsky, Barthalomaeus Reis, Florian Eitel, Steven Pleß (Dörnigheimer HC), Dirk Querengässer (TSV Klein-Auheim), Moritz Sowa, Jakob Johannsen, Jan Eisenacher, Manuel Fitzke, Dennis Kaiser (alle eigene A-Jugend)

Trainer: Christian Hildebrand (bislang Co-Trainer) und Christian Naujoks für Sasa Krezovic - Saisonziel: Klassenerhalt

Abgänge: Patrick Baron, Moritz Brehm, Sebastian Schmitt, Matthias Berringer, Steven Baier

HSG DIETZENBACH

In Dietzenbach sollen die erste und zweite Mannschaft künftig noch enger zusammenarbeiten und Trainer Panagiotis Nastos mehr Flexibilität und einen breiteren Kader ermöglichen. Mit zusätzlichen drei Zugängen neben nur einem Abgang, der bereits Mitte der letzten Saison aus dem aktiven Kader zurückgetreten war, startet die Truppe gestärkt in die neue Saison. Ziel ist, den ernüchternden zehnten Platz aus der vergangenen Saison in Vergessenheit zu bringen und anzugreifen, um wieder in den Top Fünf mitmischen zu können.

Tor: Christoph Huber, Alex Christoph, Carsten Dörich (TSG Sulzbach) - Rückraum links: Jonas Helfenstein (HSG Eppertshausen/Münster), Lars Wilkens - Rückraum Mitte: Mark Weißschuh, Julian Wurm - Rückraum rechts: Sebastian Henze, Björn Loose - Linksaußen: Lars Kampe, Can Sumen, Felix Probanowski (SG Rot-Weiss Babenhausen II) - Rechtsaußen: Sebastian Raab, Engin Virit - Kreis: Daniel Stroh, Mirnes Bukvic, Daniel Krauss

Trainer: Panagiotis Nastos (im zweiten Jahr) - Saisonziel: Top Fünf

Abgang: Andre Schäfer (während letzter Saison Rückzug aus der ersten Mannschaft)

HSG DREIEICH

Der Kader des Vorjahres-Siebten ist im Grundsatz gleichgeblieben. Schmerzhaft ist allerdings das Karriereende von Stammtorwart Yannick Gerhardt. „Mit Toma Stokan und Tim Heldermann sind wir aber auch im Tor weiter gut besetzt“, sagt Spielertrainer Matthias Jünger. Primäres Ziel ist der Klassenerhalt, möglichst im Mittelfeld der Tabelle.

Tor: Toma Stokan, Tim Hedermann - Rückraum links: Malte Moritzen, Marius Finder, Seifeddine Smati - Rückraum Mitte: Luca Mitteregger, Matthias Jünger - Rückraum rechts: Anton Zachgo, Tom Bohlmann, Mohamed Hassine Trabelsi - Linksaußen: Maximilian Kalusa, Marc Hoffmeister, Marius Müller - Rechtsaußen: Christoph Krick, Florian Hiller, Julian Marijanovic - Kreis: Slaven Maksimovic, Mile Hrga, Nicolas Gärtner

Trainer: Matthias Jünger - Saisonziel: gesichertes Mittelfeld

Abgang: Yannick Gerhardt (Karriereende)

SG HAINBURG

Bei der SG Hainburg gibt es nach dem überraschend guten dritten Platz zum Abschluss der vergangenen Saison keine schwerwiegenden Abgänge, lediglich ein Kreisläufer (Tristen Vazquez) muss beruflich bedingt eine Pause einlegen. Im Gegenzug sind aber gleich zwei Spieler nach Pausen zurück im Kader, darunter in Leon Seidenspinner auch ein Kreisläufer. Alles in allem ergibt sich daher laut Trainer Andreas Schleiff eine ähnliche Kaderstärke wie in der letzten Spielzeit und die gute Leistung soll dieses Jahr durch eine erneute Top-Fünf-Platzierung bestätigt werden.

Tor: Dennis Weih, Daniel Kujawski, Johannes Schwab - Rückraum links: Jannik Maier, Nico Alles - Rückraum Mitte: Patrick Staab, Tobias Schwab, Martin Fink - Rückraum rechts: Florian Stock, Benedikt Kopitz (Rückkehrer nach Pause) - Linksaußen: Yannik Lehmann, Julian Pennewitz - Rechtsaußen: Simon Fink, Marco Maikranz - Kreis: Dirk Etzel, Leon Seidenspinner (Rückkehrer nach Pause)

Trainer: Andreas Schleiff - Saisonziel: Top Fünf

Abgang: Tristen Vazquez (beruflich bedingte Pause)

TSV KLEIN-AUHEIM

Beim TSV Klein-Auheim bleibt das Gerüst des Kaders erhalten, der in der vergangenen Saison mit starken Auftritten die Aufstiegsrunde erreicht hatte. Kreisläufer Sebastian Plitzko und Rückraumspieler Matteo Heuser, die bereits im Winter zu der Truppe um Spielertrainer David Casselmann und Betreuer Adrian Kaiser stießen, dürften die Mannschaft nun nach auskurierter Verletzung und abgeschlossener Integration noch stärker machen. So soll neben einer spielerischen Weiterentwicklung die Top-Fünf-Platzierung bestätigt werden.

Tor: Florian Eberhart, Lucas Von Eiff - Rückraum links: Andy Flasche, Stephan Schwab - Rückraum Mitte: Görkem Erkan, Matteo Heuser (HSG Rodgau II/im Winter), David Casselmann - Rückraum rechts: Jörg Schäfer - Linksaußen: Mirko Heuser, Florian Jüttner, Matthias Ziegler, Noah Neeb (nach Pause) - Rechtsaußen: Yannik Valina, Tobias Welsch, Fabian Horch, Alexander Heyne - Kreis: Sebastian Plitzko (HSG Hanau/im Winter), Till Fabian

Trainer: David Casselmann, Adrian Kaiser (Betreuer) - Saisonziel: Top Fünf

Abgänge: Pascal Heeg, Kevin Flender, Benedikt Bauer (inaktiv)

TSG BÜRGEL II

Mit einer bisher etwas holprigen Vorbereitung hat es die zweite Mannschaft der TSG Bürgel zu tun. Nach einem großen Umbruch, bei dem viele erfahrene Spieler aufgehört haben, bleibt ein durch die Bank weg junger Kader, der punktuell durch zwei Zugänge verstärkt wurde. Viele Urlauber erleichtern dem ebenfalls neuen Trainer Sven Sachtleber die Umstände bislang nicht, weshalb dieser als Ziel erstmal den Klassenerhalt ausgibt.

Tor: Vincent Dins, Mario Kaiser, Justin Hohenberger (eigene A-Jugend) - Rückraum links: Daniel Zingel (Preußen Berlin), Fabian Schweedt (eigene A-Jugend), Jonas Schlereth (eigene A-Jugend), Marcel Karpf - Rückraum Mitte: Marius Schwade, Fabian Seuring (Rückkehr nach Handballpause), Fabian Jochheim (eigene A-Jugend) - Rückraum rechts: Anteo Anic (eigene A-Jugend), Fabio Morgano, Jona Röll (SG Bruchköbel) - Linksaußen: Silas Dietermann, Torben Wenzel, Jannik Pieper - Rechtsaußen: Paul Tremmel, Luca Morgano - Kreis: Benedikt Solloch, Florian Lebherz, Sven Nast

Trainer: Sven Sachtleber für Hendrik Flath - Saisonziel: Klassenerhalt

Abgänge: Jan Schilling (Karriereende), Jan Jöckel (Karriereende), Dennis Blaufuß (unbekannt), Denis Zahn (TGS Niederrodenbach), Jan Sandrock (TGS Niederrodenbach), Benedikt Bastian (HSG Nieder-Roden II)

HSG PREAGBERG

Bei der HSG Preagberg hat sich einiges getan. Nach Rücktritten mehrerer erfahrener Spieler bleibt eine junge Truppe mit Altersschnitt von 22 bis 23 Jahren. Zu Beginn tat sich der neue, von der SG Bruchköbel aus der Oberliga gekommene Trainer Torsten Weber etwas schwer. Die fehlende Routine war dem Team anzumerken. Zielsetzung ist neben der handballerischen Weiterentwicklung, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

Tor: Fabian Gesser, Marco Simowsky, Stefan Dieckmann - Rückraum links: Fabian Gesser, Marco Simowsky, Stefan Dieckmann - Rückraum Mitte: Miguel Vazquez, Julian Springer (HSG Hanau) - Rückraum rechts: Tarik Ahmetsphaic; Sven Schubert, Simon Schleiden, Andre Seegräber - Linksaußen: Henrik Krischke, Philip Ickstadt, Nils Bambei - Rechtsaußen: Andreas Emge, Max Fresia - Kreis: Justin Schreiber, Justin Bayer, Siemen Skowronek

Trainer: Torsten Weber (SG Bruchköbel) für Pedro Valina - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Abgänge: Arne Pitterling (2. Mannschaft), Stephan Schwab (2. Mannschaft), Frank Wegner (2. Mannschaft), Thomas Kupferschmidt (Karriereende)

HSG Rodgau Nieder-Roden III

Einen wahren Schub an Unterstützung für die neue Saison erhofft sich das dritte Herrenteam der HSG Rodgau durch Drittliga-Leistungsträger Michael Weidinger, der sich zugunsten seiner Familie aus der ersten Mannschaft zurückgezogen hat. Der angestrebte Mittelfeldplatz sollte mit diesem Kader locker möglich sein.

Tor: Jens Rhein, Leon Ihrig, Maverick Weis (nach Handballpause) - Rückraum: Rene Schrod, Daniel Wade, Robin Jäger, Jonas Roesler, Robert Witt, Michael Weidinger (eigene erste Mannschaft), Enis Muratoglu, Robin Betzel, Nicholas Steinheimer, Moritz Schimpke (eigene A-Jugend), Lars Pfeifer (eigene A-Jugend), Johannes Kieren (eigene A-Jugend) - Linksaußen: Thomas Schmidt, Felix Koser, Yannik Lanzendörfer (eigene A-Jugend), Benjamin Liebrecht (eigene A-Jugend) - Rechtsaußen: Andrej Korinth, Tim Henkel, Marcus Seitel, Malte Simon (eigene A-Jugend), Nils Herrmann (eigene A-Jugend) - Kreis: Denis Pardon, Jens Spanheimer, Jonas Pollert, Benedikt Weiland (eigene A-Jugend)

Trainer: Björn Hartmann - Saisonziel: gesichertes Mittelfeld

1. Spieltag:

HSG Rodgau III - OFC Kickers Sa. 14:30

Bruchköbel II - TSV Klein-Auheim Sa. 18:00

SG Hainburg - HSG Maintal Sa. 19:00

HSG Oberhessen - Gelnhausen III Sa. 19:30