HSG Dreieich: Im Gleichschritt nach oben

Von: Stefan Moritz

Meister der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau mit 21 Siegen in 22 Spielen: Die erste Mannschaft der HSG Dreieich mit Trainer Robin Bittner und Co-Trainer Michael Sommerlad. © vvg

Die HSG Dreieich feiert bei den Frauen einen Doppelaufstieg: Die erste Mannschaft kehrt in die Landesliga zurück, die zweite hat den Sprung in die Bezirksliga A geschafft. Es gibt aber schmerzhafte Abgänge.

Dreieich – Die Handballerinnen der HSG Dreieich sind wieder da. Zurück in der Landesliga, nach nur einem Jahr. Als souveräner Meister der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau gelang dem Team von Trainer Robin Bittner der direkte Wiederaufstieg in die Fünftklassigkeit. Und die zweite Mannschaft der HSG Dreieich steigt als Vizemeister der Bezirksliga A in die Bezirksoberliga auf, so dass es in Dreieich sogar einen Doppelaufstieg zu feiern gab.

Dabei hatte die erste Mannschaft im vergangenen Sommer zunächst einmal den Abstieg aus der Landesliga zu verarbeiten und den Abschied von Sascha Lenhardt aus dem Trainerduo. Bittner aber blieb, wie der Großteil des Teams. „Und wir hatten ja keine ganz schlechte Saison gespielt, unsere Punkte hätten auch zum Klassenerhalt reichen können. So sind wir durchaus selbstbewusst in die Bezirksoberliga gestartet“, erklärt Bittner.

Angeführt von seiner Schwester Eileen, mit 120 Saisontreffern beste Torschützin des Teams, starteten die Dreieicherinnen mit acht deutlichen Siegen in Folge und spielten mit letztlich 21 Siegen in 22 Spielen eine fast perfekte Runde. Bei der Abwehrarbeit sorgte der erfahrene Michael Sommerlad als Co-Trainer für neue Impulse. „Wir haben aggressiver, offensiver verteidigt in unserer 6:0-Deckung und dann auch eine 5:1-Variante eintrainiert“, nennt Robin Bittner einen der Gründe für den Erfolg. Mit nur 508 Gegentoren (23 pro Spiel) haben die Dreieicherinnen mit die wenigsten der Liga kassiert, mit 770 eigenen Treffern (35 pro Spiel) die mit Abstand meisten erzielt, gut 100 mehr als der nächstbeste Verfolger. „Darunter waren auch viele Gegenstoßtore, resultierend aus unserer guten Abwehrarbeit“, erklärt Bittner.

Als Vizemeister der Bezirksliga A Aufsteiger in die Bezirksoberliga: Die HSG Dreieich II mit Trainer Stefan Jozefowski, der die Arbeit von Predrag Zuljevic vollendet hat. © vvg

So marschierten die Dreieicherinnen der Meisterschaft entgegen, mussten aber doch bis zum letzten Spieltag bangen, weil ihnen der TV Flieden bis dahin punktgleich auf den Fersen geblieben war. „Das war schon verrückt. Mit unserer Bilanz werden andere vier, fünf Wochen vor Saisonende Meister“, sagt Bittner. Das „Endspiel“ in Flieden am letzten Spieltag aber gewann sein Team dann auch noch überaus deutlich mit 36:22. „In diesem Spiel sind die Mädels richtig über sich hinausgewachsen“, staunt Bittner noch immer, was sein Team dort geleistet hat.

Mittlerweile hat die Vorbereitung auf die Landesliga begonnen, in der im zweiten Anlauf der Klassenerhalt geschafft werden soll. Dabei allerdings hat die Mannschaft eine schwerwiegende Hypothek zu kompensieren: Leistungsträgerin Eileen Bittner, die in der 5:1-Deckung auch noch die Schlüsselposition der vorgezogenen Störspielerin übernommen hatte, ist zum Oberliga-Aufsteiger TSG Bürgel gewechselt. „Ihren Abgang werden wir nur im Kollektiv auffangen können“, sagt Robin Bittner, „alle müssen mehr Verantwortung übernehmen“. Dazu sind die Stammspielerinnen Rebekka von Gaisberg-Helfenberg (107 Tore), Wiona Wintterlin (72) und Bianca Kohaupt (32) mit Zweitmannschaftstrainer Predrag Zuljevic zur HSG Sulzbach/Leidersbach (Bezirksoberliga Odenwald/Spessart) gewechselt. Als Zugang kann bislang nur Alina Schmitt (Linksaußen/Rückraum links) vom Landesliga-Absteiger SG Bruchköbel vermeldet werden. „Mit zwei, drei weiteren Spielerinnen laufen aber noch Gespräche. Wir sind ganz zuversichtlich, die Abgänge kompensieren zu können“, sagt Robin Bittner. Und ein weiteres großes Plus bleibt ja erhalten. Durch den parallelen Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Bezirksoberliga gibt es genügend leistungsorientierte Handballerinnen bei der HSG Dreieich, so dass Ausfälle - wie auch schon in dieser Saison - recht gut kompensiert werden können. Womöglich kann so im nächsten Jahr bei der HSG Dreieich ein doppelter Klassenerhalt gefeiert werden.

