Hannes Geist: A-Jugendtrainer und Drittligaspieler der HSG Hanau

hanau - Hinter den A-Jugendhandballern der HSG Hanau liegt eine bewegte Bundesliga-Saison. Nach dem Tod von Trainer Dr. Frantisek Fabian führte dessen Nachfolger Hannes Geist die Mannschaft zusammen mit Dominik Scholz auf einen starken vierten Platz. Seine persönliche Doppelbelastung nimmt Geist gerne in Kauf. Von Jörn Polzin

+ Die A-Jugendhandballer der HSG Hanau beendeten die Bundesligasaison auf Platz vier und wollen in der neuen Spielzeit oben angreifen (von links): Magnus Hofferbert, Tim Scheuch, Yannick Ahouansou, Laurin Lehr, Nikola Wengerter, Tobias Lehmann, Nils Bergau, Lukas Schmitt, Johannes von der Au, Sebastian Jung, Luca Matschat, Can Adanir, Julian Springer und Tarek Marschall. Es fehlen: Fabian Yazdi, Nino Jedinak, Philipp Ahouansou. © p Dreimal in der Woche ist eine Doppelschicht angesagt. Da fährt Hannes Geist quasi zweigleisig. Erst trainiert er die A-Jugend, dann mit der ersten Herrenmannschaft der HSG Hanau, die in der 3. Liga antritt. Beide Teams erreichten mit dem Klassenerhalt ihr Saisonziel. Beide Male hatte Geist seine Finger mit im Spiel. „Natürlich ist das sehr zeitintensiv“, sagt Geist. Die Doppelbelastung setzt sich an den Spieltagen fort, beinhaltet auch das Videostudium. „Aber mit dem Team und der Familie im Hintergrund passt das“, so Geist. Im vergangenen Sommer wechselte der 29-Jährige vom Oberligisten HSG Kahl/Klein-ostheim nach Hanau. Zunächst richtete er den Fokus auf seine aktive Karriere, sprang aber auch als „Trainerhilfe“ in der A-Jugend ein. Als sich der Gesundheitszustand des damaligen Coaches Dr. Frantisek Fabian verschlechterte, fragte dieser Geist, ob er sich auch mehr vorstellen könne. „Frantisek war schon mein Trainer in Kahl. Wir hatten immer ein Verhältnis gegenseitigen Respekts. Da war es klar, dass ich das machen würde“, erzählt Geist. Nach dem Tod Fabians Ende Februar, für alle „ein riesiger Schock“, übernahm Geist mit dem bisherigen Co-Trainer Dominik Scholz das Amt.

Der Verein bot seine Hilfe zur Trauerbewältigung an, letztlich habe jeder Spieler einen anderen Weg gewählt. Die sportliche Reaktion auf den Schicksalsschlag ist bemerkenswert. Mit fünf Siegen in Serie beendete die HSG die Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz. „Mit etwas mehr Fortune wäre sogar Rang drei drin gewesen. Aber insgesamt spiegelt das Ergebnis die Leistungsstärke der Staffel wieder“, sagt Geist. Ob die Hanauer auch in der neuen Bundesliga-Saison in der Oststaffel auf Torejagd gehen, ist offen. Ähnlich wie bei den Männern in der 3. Liga. Geists Wunsch: „Hauptsache viele Derbys.“ Fest steht: Der Coach, der schon in der Juniorenakademie des TV Großwallstadt und als Bezirksauswahltrainer im Kreis Odenwald/Spessart arbeitete, wird weiter mit Scholz die A-Jugend betreuen.

Die Rollenverteilung ist klar: Geist ist für Analyse, Vorbereitung und taktische Elemente zuständig, Scholz feilt mit dem Team an Abwehr, Kraft und Fitness. „Wir arbeiten Hand in Hand, das ergänzt sich gut.“ Die Aufgabe bei der A-Jugend reize ihn ungemein und genieße nun auch Vorrang gegenüber der aktiven Karriere. Mit seiner ersten Saison als Drittliga-Spieler ist Geist zufrieden, „auch wenn man sich als Spieler natürlich immer mehr Spielanteile wünscht.“ Die Mannschaft definiere sich über eine stabile Deckung. Gerade beim Innenblock gebe es wenig Anlass, etwas zu verändern. „Das muss man respektieren“, sagt Geist. Neben Philipp Reuter, „der uns auf ein anderes Level hebt“, sei vor allem Can Adanir aus der A-Jugend hervorzuheben. „Er ist in beiden Teams ein wichtiger Faktor.“ Auch in der neuen Saison zählt der Torhüter zu den Hoffnungsträgern.

Torjäger Johannes von der Au (119 Saisontore für die A-Jugend) verlässt die HSG hingegen in Richtung Nieder-Roden. Dennoch ist Geist überzeugt, dass seine Jungs oben angreifen können. In Luca Maschat und Yannick Ahoansou rücken nur zwei Spieler altersbedingt in den Herrenbereich auf. Das Gros bleibt zusammen. „In der Zusammensetzung hat es der Kader in der B-Jugend bis in die Zwischenrunde der deutschen Meisterschaft gepackt, da ist was drin.“ Ab dieser Woche steht zunächst Technik- und Krafttraining auf dem Übungsplan. Im Juli startet die achtwöchige Vorbereitung. Mit jeder Menge Doppelschichten für den spielenden Trainer.