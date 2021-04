HSG Hanaus Luca Braun spielt beim Kantersieg in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga stark auf

HSG HANAU

+ © Mario Berger Ist nicht zu halten: HSG Hanaus Luca Braun (am Ball) zeigt sich beim Sieg gegen die TSB Heilbronn-Horkheim sehr treffsicher. © Mario Berger

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Robert Giese schließen

Weitere schließen

Aller guten Dinge sind drei – zumindest für die Drittliga-Handballer der HSG Hanau. Das Team von Hannes Geist sicherte sich am Samstagabend im dritten Spiel der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den ersten Sieg, und das auf eindrucksvolle Art und Weise.

Heilbronn – Nachdem die Hanauer in den beiden vorherigen Partien deutliche Führungen nicht in einen Sieg ummünzen konnten, spielten sie bei der TSB Heilbronn-Horkheim fulminant auf und landeten auswärts einen 37:29 (17:11)-Kantersieg.

Dabei mussten die Hanauer kurzfristig noch eine Hiobsbotschaft hinnehmen, denn Spielmacher Michael Hemmer fiel wegen einer Daumenverletzung aus. Doch davon ließen sich die Gäste nicht im Mindesten verunsichern und legten wie schon in den Vorwochen wie die Feuerwehr los: Nach wenigen Minuten führte die HSG mit drei Treffern, wobei besonders Shooter Jannik Ruppert mit seinen brachialen Schlagwürfen für mächtig Torgefahr sorgte.

Jannik Ruppert ist verletzt ausgefallen

Ruppert knickte zwar kurz darauf um und fiel ebenfalls aus, zu einem Bruch im Spiel der Hanauer führte das allerdings nicht: Spätestens nach einer Viertelstunde übernahm die HSG in der Römerhalle vollends die Kontrolle und baute ihren Vorsprung unerbittlich aus. „Wir hatten eine überragende Torwartleistung und haben gut in unser Umschaltspiel gefunden“, zeigte sich Geist zufrieden mit der 17:11-Führung, mit der seine Mannschaft in die Halbzeitpause ging – doch schon in den Vorwochen hatten die Hanauer zunächst stark aufgespielt, nach dem Seitenwechsel dieses Niveau aber nicht halten können.

Danach sah es diesmal allerdings nur kurze Zeit aus: Zwar verkürzten die Hausherren nach Wiederanpfiff in Überzahl schnell auf 15:19, damit war die Aufholjagd des TSB Heilbronn-Horkheim aber auch schon gestoppt. Bis zur 40. Minute setzten sich die Hanauer auf acht Tore ab und sorgten damit für die Vorentscheidung. „Wir hatten eine gute Phase in der zweiten Halbzeit“, fasste TSB-Coach Michael Schweikardt das Aufbäumen seines Teams zusammen. „Leider war es eine kurze Phase, und über 60 Minuten hinweg haben wir Hanau nicht vor genügend Aufgaben gestellt.“

Besonders unzufrieden war der Trainer der Gastgeber mit der Defensivleistung seiner Mannschaft, die „keine kompakte Abwehr“ auf die Beine gestellt habe. Geists Spielern konnte das nur recht sein, denn anders als in den Partien zuvor trafen sie diesmal auch in der zweiten Spielhälfte zuverlässig und hielten die Hausherren dadurch bis zum Abpfiff auf Distanz.

Alle Hanauer Feldspieler tragen sich in Torschützenliste ein

Entscheidend für den deutlichen 37:29-Auswärtssieg seines Teams sei die geschlossene Mannschaftsleistung gewesen, wie Geist betonte: Insgesamt trugen sich alle Hanauer Feldspieler, auch die beiden Youngster Nils Schröder und Benjamin Horn, in die Torschützenliste ein. Treffsicherster Schütze in den Reihen der HSG war diesmal Luca Braun, der in den vergangenen Spielen eher unauffällig geblieben war, in Heilbronn aber gleich sechsmal traf.

„Wir haben uns diesmal belohnt“, war Geist heilfroh, dass es im dritten Anlauf mit dem ersten Sieg geklappt hatte. „Anfang der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft gereift gezeigt, da haben wir schnell zu unserem Spiel zurückgefunden“, stellte der HSG-Coach zufrieden fest, der seinem Team attestierte, „fünf Prozent über unserem Leistungsniveau“ gespielt zu haben. Auf die Hanauer, die durch den Sieg zwischenzeitlich auf den dritten Rang klettern, wartet nun ein spielfreies Wochenende, ehe die HSG Hanau am 8. Mai den TV Willstätt empfängt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. (Von Robert Giese)

HSG Hanau: Sebastian Schermuly, Fabian Tomm; Jonas Ahrensmeier (1), Maximilian Bergold (2), Luca Braun (6), Marius Brüggemann (4), Björn Christoffel (5/5), Dennis Gerst (1), Benjamin Horn (1), Lucas Lorenz (2), Robin Marquardt (2), Yaron Pillmann (3), David Rivic (1), Jannik Ruppert (3), Nils Schröder (1), Marc Strohl (5) - Schiedsrichter: Köppl/Regner - Siebenmeter: TSB 4/4, HSG 5/5 - Zeitstrafen: TSB 3, HSG 5