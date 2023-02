HSG Rodgau empfängt „die Angriffsmaschine der Liga“

Ein harter Kampf erwartet Simon Brandt (Mitte) und die HSG Rodgau Nieder-Roden auch im Heimspiel gegen den punktgleichen VfL Gummersbach II. © eyßen

Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden empfangen den punktgleichen VfL Gummersbach II und wollen Revanche für die 23:26-Niederlage aus dem Hinspiel.

Rodgau - „Ich glaube, dass es prinzipiell vor allem dem Kopf gut tut bei so einer anstrengenden Saison, mal ein Wochenende frei zu haben“, sagt Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann vor dem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach II (Sonntag, 16.30 Uhr). „Es ist für alle Beteiligten gut, mal abzuschalten und kurz von diesem permanenten Rhythmus weg zu kommen.“

Die Aufgabe am Sonntag wird für die „Baggerseepiraten“ keine leichte. Der punktgleiche Tabellenvierte aus Gummersbach hat das Hinspiel mit 26:23 gewonnen, Zuhause will Nieder-Roden den Spieß aber umdrehen. „Ich erwarte einen Gegner, der uns das Leben schwer machen wird“, sagt Redmann, „sie sind momentan so ein bisschen die Angriffsmaschine der Liga.“ Die Gummersbacher befinden sich in einem Lauf und holten aus den jüngsten sechs Spielen fünf Siege und ein Unentschieden. Seit Dezember haben sie nicht mehr verloren. „Es ist außerdem eine sehr junge Mannschaft mit technisch sehr gut ausgebildeten Spielern. Sie spielen einen schnellen Handball und besitzen viel individuelle Klasse“, sagt der Rodgauer Coach. Doch auch die „Baggerseepiraten“ haben in den vergangenen Wochen gezeigt, was sie können und werden sich gegen die Reserve des Zweitligisten nicht verstecken. Um einen Sieg einzufahren, müssen die Rodgauer vor allem einen extrem guten Rückzug haben, analysiert Redmann: „Der VfL legt ein sehr hohes Tempo an den Tag. Außerdem müssen wir es schaffen, ihr sehr unkonventionelles Abwehrsystem in den Griff zu bekommen.“ Unter dem Strich ist also auch gegen einen guten Gegner aus Gummersbach alles drin für die HSG. Auch wenn Nieder-Roden immer noch unter Verletzungspech leidet und weiter unter anderem ohne Leistungsträger Ketil Horn auskommen muss. (niw)