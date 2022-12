HSG Rodgau: Ergebnis der einzige Makel

Jan Redmann (l.) und der Sportliche Leiter Marco Rhein (r.) werden auch kommende Saison bei der HSG Rodgau Nieder-Roden zusammenarbeiten. Der Trainer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. © ey

Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden gehen mit einem 25:25 in Dansenberg in die Pause und haben den Vertrag mit Trainer Jan Redmann verlängert.

Dansenberg – Zum Jahresausklang endete das Spiel von Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden in Dansenberg ohne Sieger - 25:25. Damit überwintern die „Baggerseepiraten“ auf Platz fünf. Trainer Jan Redmann zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams. Er wird auch kommende Saison das Sagen haben, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Nieder-Roden kam gut in die Partie, eine 3:0-Führung wurde aber direkt wieder verspielt. Das Spiel blieb bis zum Ende sehr ausgeglichen. „Ab der 45. Minute sind wir wieder super zurückgekommen. Schade ist, dass wir das 25:24 am Ende nicht mit nach Hause nehmen konnten“, sagte Redmann. Ein zufriedenstellendes Spiel also vor der Winterpause, mit dem Ergebnis als einzigem Makel. „Wir haben eine gute Körpersprache gezeigt“, meinte Redmann: „Uns ist zwar nicht alles gelungen, wir haben aber auch gegen einen starken, extrem motivierten Gegner gespielt. Von daher können wir mit der Leistung zufrieden sein.“ Es sei ein etwas zerfahrenes Spiel mit ein paar „unglücklichen“ Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten gewesen. „Das Unentschieden geht schon in Ordnung, keine von beiden Mannschaften hätte es wirklich mehr verdient, zu gewinnen“, fasste Redmann zusammen.

Beiden Teams hätte man die lange erste Saisonhälfte angesehen. „Das waren jetzt 16 Wochen am Stück jedes Wochenende ein Spiel. Entsprechend sind alle auch vom Kopf her müde, das hat man den Spielern angesehen.“ Dazu kamen die gegnerischen Fans als Faktor, die laut Redmann eine super Stimmung gemacht haben. „Das hat schon eine große Rolle gespielt. Auch das haben wir aber gut angenommen.“

Der Coach geht trotz des Unentschiedens mit einem guten Gefühl in die Winterpause. „Mir hat vor allem die Einstellung der Jungs super gefallen. Auch wie wir solche kleinen Rückschläge wie die Niederlage gegen Waldbüttelbrunn wieder geradegebogen haben.“, sagte Redmann mit Blick auf die bisherige Saison: „Die Jungs haben immer gekämpft, trotz der ganzen Personalprobleme, die wir hatten.“ Gegen Dansenberg hat eine komplette erste sechs nicht mitgespielt. „Dafür haben wir es in dieser ersten Saisonhälfte echt gut gemacht“, findet Redmann.

Spielfilm: 0:3, 3:3, 5:4, 6:7, 9:7, 10:11,13:11 - 14:11, 14:13, 19:16 (41.), 22:19 (50.), 22:21, 23:24 (54.), 24:24, 24:25, 25:25

Zeitstrafen: 5:7 - Rote Karte: Dietrich (Dansenberg, 56.) - 7m: 2/3 - 1/1

HSG Rodgau: Rhein, Hoepffner; Seidel (3), Brandt, Schopper (7/1), Markert, Stenger (2), Kohlstrung (2), Fink, Roth (4), Wunderlich, von der Au (3), Gräsl, Brühl (4), Geck (niw)