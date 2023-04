HSG Rodgau: Für Rhein ist Ziellinie des Trainer-Daseins in Sicht

Von: Patrick Leonhardt

Vielfalt ist ihm wichtig: Joachim Rhein beim Torwarttraining bei der HSG Rodgau Nieder-Roden. © eyßen

Joachim Rhein von der HSG Rodgau Nieder-Roden ist seit 49 Jahren als Übungsleiter tätig. Die Vielfalt ist ihm im Torwart-Training wichtig.

Offenbach – „Wir mussten versuchen, unsere Termine zusammenzulegen“, lacht Joachim Rhein im Rückblick auf das Jahr 1987. Gerade ist Sohn Marco geboren worden – drei Jahre nach dem ersten Sohn Jens – und so wechselt der heute 66-Jährige von seinem Heimatverein SG Wiking Offenbach zur PSV Heusenstamm – als zukünftiger Handball-Trainer der damaligen Frauenmannschaft, die in der A-Klasse spielt. Seine Frau Michaela geht einen ähnlichen Weg: Die erfolgreiche Kreisläuferin des Oberligisten TG Dietzenbach kommt ebenfalls zum Postsportverein, der sich Jahre später mit der TG Obertshausen zur HSG Obertshausen/Heusenstamm zusammenschließt.

Joachim und Michaela Rhein – beide lernen sich in ihrem Heimatclub SG Wiking kennen – prägen eine Epoche in Heusenstamm. Elf Jahre lang trainiert Joachim Rhein – sein Spitzname „Yogi“ kommt tatsächlich nicht von seinem Vornamen, sondern von der amerikanischen Cartoon-Figur „Yogi Bär“ – die Mannschaft, steigt mit ihr binnen fünf Jahren dreimal von der A-Klasse bis in die Oberliga auf. Trotz eines Umbruchs im Kader – nur vier Spielerinnen bleiben – findet sich der Aufsteiger in der neuen Spielklasse sofort zurecht. Es kommen neue Spielerinnen mit viel Erfahrung und weil auch das Umfeld sehr gut funktioniert, klappt die Umstellung sehr gut. Dreimal in Folge belegt Heusenstamm Platz vier, dann Platz drei. Im fünften Oberliga-Jahr sichert sich die Mannschaft, die nun erstmals als HSG Obertshausen/Heusenstamm um Punkte spielt, sogar die Vizemeisterschaft. „Für mich standen Spaß und Erfolg im Vordergrund, den hatte ich fast elf Jahre lang. Es hat mich dann gereizt, noch einmal etwas Neues zu probieren“, blickt Joachim Rhein zurück. Und so verlässt er vor 25 Jahren die HSG Obertshausen/Heusenstamm.

Zweieinhalb Jahre lang trainiert er fortan die Frauen des Bezirksligisten TSG Oberursel, steigt mit ihnen ebenfalls in die Oberliga auf und kehrt Ende der Saison 2000/01 noch einmal zur HSG Obertshausen/Heusenstamm zurück, weil die Mannschaft in der Oberliga gegen den Abstieg kämpft – und bleibt noch über ein Jahr. „Dann aber hat sich die Mannschaft mehr oder weniger aufgelöst“, erzählt Rhein.

Bereits während seines ersten Engagements in Heusenstamm schickt er seine Söhne nach Nieder-Roden zur Turngemeinde. „Sie sind quasi in der Halle groß geworden, haben Tennis und Fußball gespielt, ehe sie zum Handball gekommen sind“, sagt Joachim Rhein, der seine beiden Jungs – Jens spielt bereits bei den Aktiven im Tor, Marco noch in der Jugend – nach 2002 „so nebenher“ ein wenig trainiert. „Und wie es so ist, hat die TGN irgendwann angefragt, ob ich nicht als Trainer einsteigen will“, erzählt Rhein. Er trainiert die weibliche B- und A-Jugend sowie mehrfach die erste und zweite Frauenmannschaft (bei der TGN und später bei der HSG) sowie für ein halbes Jahr die Männer der Turngemeinde. Nach der Gründung der HSG Nieder-Roden 2006 (heute: HSG Rodgau Nieder-Roden) übernimmt Rhein den Posten des Betreuers, „aber das war nicht mein Metier.“ Er wird Torwarttrainer – und ist es heute noch: im Bereich der männlichen A- und B-Jugend, bei den ersten und zweiten Männern sowie der ersten Frauenmannschaft.

„Ich habe schon früh mit dem Torwarttraining begonnen“, blickt Joachim Rhein zurück. Als er mit 17 noch in der A-Jugend spielt, erhält er bereits eine Anfrage, ob er nicht die Damen-Torhüterinnen der SG Rosenhöhe trainieren wolle. „Die eine war zehn Jahre älter als ich“, lacht Rhein, der schon damals Trainingspläne schreibt. „Es ist schon lustig, was wir damals trainiert haben, da schlägt man heute die Hände über dem Kopf zusammen“, lacht er. „Natürlich ist das Training wesentlich athletischer geworden, aber das Torwartspiel an sich hat sich wenig verändert. Wichtig ist, dass der Torhüter die Bälle hält. Wie ist egal, man muss natürlich auf die körperlichen Voraussetzungen des Torwarts eingehen. Wenn man mal vergleicht, wie sich etwa Silvio Heinevetter in jungen Jahren bewegt hat und dann heute den Berliner Torhüter Dejan Milosavljev sieht, da liegen Welten dazwischen“. Wichtig ist Joachim Rhein die Vielfalt im Training, „das möglichst viele verschiedene Übungen beinhalten soll, die aber alle auf das gleiche Ziel hinauslaufen“, sagt der 66-Jährige.

Und wie ist das, wenn seine Söhne auf dem Parkett stehen? „Wenn die spielen, ist es schon etwas anderes, da zittert man immer mit. Anfangs habe ich noch mit auf der Bank gesessen, aber das habe ich dann sein lassen, sonst hätten wir familiäre Probleme bekommen.“ Seitdem schaut sich Rhein die Spiele von der Tribüne aus an, spricht aber in der Halbzeit das eine oder andere an. „Es ist so, wenn die Jungs aus dem eigenen Verein spielen, ist man immer mit dem ganzen Herzen dabei. Generell ist das ja das Ziel der HSG: die gute Jugendarbeit und diese Spieler auch in der ersten Mannschaft einzusetzen. Marco ist jetzt 36, vielleicht ist die nächste Saison seine letzte. Ich hoffe, dass dann einer der jungen Torhüter in seine Fußstapfen tritt. Ich traue den Jungs das zu, wir sind in der A- und B-Jugend im Tor gut besetzt, die können das packen“, sagt Joachim Rhein.

Dass er die „neue Torhüter-Generation“, der HSG trainiert, denkt Rhein mit Blick auf sein Alter nicht. „Ich sehe schon die Ziellinie meines Trainer-Daseins“, sagt er augenzwinkernd. Dann stimmen auch die Termine mit denen seiner Frau wieder überein. Michaela Rhein begleitete ihren Mann während seiner Trainer-Tätigkeit insgesamt elf Jahre als Spielerin, heute ist sie begeisterte Zuschauerin bei den Spielen ihrer Söhne und Enkelkinder.

Dritte Generation Torhüter aus dem Hause Rhein am Start Der gebürtige Offenbacher Joachim Rhein – der mittlerweile seit fast 30 Jahren in Rembrücken wohnt – beginnt als Elfjähriger seine Karriere und spielt bei der SG Wiking Offenbach im Tor – heute wird bei der SG Wiking kein Handball mehr gespielt. Aus gesundheitlichen Gründen muss er seine Karriere mit Mitte 20 stark einschränken, erwirbt seinen Trainerschein und übernimmt die Männermannschaft der SG Wiking. Er spielt während seiner Tätigkeit als Damentrainer noch vier bis fünf Jahre aushilfsweise bei den Männern des PSV Heusenstamm und in der Hessenauswahl der hessischen Polizei.1994 ist mit der aktiven Laufbahn endgültig Schluss.

Seine Söhne Marco und Jens starten dagegen als Feldspieler. „Sie sind erst im B-Jugendalter ins Tor gewechselt“, erzählt Rhein. „Das hat gut geklappt und ich habe versucht, beide zu fördern.“ Auch das klappt, schließlich schaffen beide als Torhüter den Sprung in die erste Mannschaft und es mit dieser bis in die 3. Liga. Marco (36), zudem Sportlicher Leiter der HSG, ist als Torhüter noch heute großer Rückhalt der ersten Mannschaft. Jens (39) spielt noch aus Spaß in der Nieder-Rodener Bezirksoberliga-Truppe und ist zudem im Vorstand tätig. Jens Rhein hat zwei Kinder, die ebenfalls Handball spielen: Tochter Sophia (10) und Sohn Jan (12) – der gerade aus dem Feld in das Tor der C-Jugend gewechselt ist. Sophia ist Feldspielerin. (leo)