HSG Rodgau löst schwere Aufgabe gut

Mit einer sehr konzentrierten Leistung besiegen der vierfache Torschütze Henning Schopper, hier gegen Lukas Hüller (27) und Lars Walz, und die HSG Rodgau Nieder-Roden die HG Saarlouis mit 30:26. © Eyssen

Auch dank guter Chancenverwertung setzen sich die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden gegen die HG Saarlouis durch und kehren damit in Erfolgsspur zurück.

Nieder-Roden – Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden gewann nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge zuhause gegen die HG Saarlouis souverän mit 30:26 (15:12). Damit halten die „Baggerseepiraten“ in der Tabelle auf Rang sechs liegend weiter den Anschluss an die Spitzengruppe. Trainer Jan Redmann war zufrieden mit der Leistung seines Teams.

„Es war ein sehr hochklassiges, sehr intensives Handballspiel“, sagte der Coach, „wir waren voll bei der Sache und haben extrem konzentriert gespielt.“ Gerade bei einem Gegner wie Saarlouis, bei dem Redmann schon im Vorfeld vor herausragenden Rückraumschützen gewarnt hatte, und die mit Marcel Becker einen der besten Feldtorschützen der Liga in ihren Reihen haben, war das von wichtiger Bedeutung.

Nieder-Roden ließ Saarlouis nie in Führung gehen. Die einzige kleine Schwächephase der Rodgauer gab es beim 23:17 Mitte der zweiten Hälfte. „Da verwerfen wir drei freie Chancen, was uns in den vergangenen Wochen schon begleitet hat. Dadurch kommt der Gegner nochmals auf 23:20 ran“, sagte Redmann. In dieser Phase war bei den „Baggerseepiraten“ dann doch noch ein bisschen die Unsicherheit der vergangenen Wochen zu spüren. Doch auch das bekam die HSG an diesem Tag bewältigt. „Es war eine erwartet schwere Aufgabe, die wir gut gelöst haben“, fasst Redmann zusammen.

Und diese schwere Aufgabe lösten die Nieder-Rodener vor allem mit einer guten Chancenverwertung und einem dynamischen Offensivspiel. „Wir sind mehr in die Lücken gegangen, haben den Ball viel besser laufen lassen. Wir haben nicht so viel Unsicherheiten in unser Spiel kommen lassen“, fasst der HSG-Trainer zusammen. Und außerdem haben die Rodgauer einen Weg gefunden, auch ohne ihren besten Torschützen Ketil Horn, der seit drei Spielen verletzungsbedingt fehlt, Tore zu erzielen. 30 Treffer gegen die gute Abwehr von Saarlouis sind schon eine Marke. „Es gibt natürlich immer etwas zu verbessern. Wenn wir die Schwächephase in der zweiten Hälfte abstellen, gewinnen wir noch höher.“ Auf diese Leistung wollen – und können – die Nieder-Rodener in den kommenden Wochen auf jeden Fall weiter aufbauen. (nim)

Spielfilm: 4:2 (7.), 6:6 (15.), 9:9 (19.), 12:9 (23.), 14:10 (26.), 15:12 - 17:12 (34.), 21:16 (42.), 23:17 (46.), 23:20 (49.), 24:22 (51.), 28:22 (55.), 30:26

Zeitstrafen: 5:8 - 7m: 6/8 - 2/4 - Rote Karten: Koloper (2.), Rastoder (39., dritte Zeitstrafe), Vujovic (46./alle HG Saarlouis)

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Hoepffner; Keller (6/6), Seidel, Mann, Brandt (3), Schopper (4), Spieß (1), Weiland, Stenger (2), Wunderlich, von der Au (8), Gräsl (1), Brühl (5), Broschek, Wucherpfennig