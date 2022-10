HSG Rodgau macht derzeit vieles richtig gut

Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden haben auch das zweite Derby für sich entschieden.

Gelnhausen – „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und so gleich den nächsten Derbysieg eingefahren“, freute sich Jan Redmann, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach dem 29:23 (17:12)-Coup beim bisher verlustpunktfreien TV Gelnhausen.

Die „Baggerseepiraten“ um Coach Jan Redmann (links) und starken Torwart und Sportlichen Leiter Marco Rhein (rechts) haben auch in Gelnhausen Grund zum Jubel. © ey

Ganz so klar wie das Ergebnis war der Spielverlauf aber nicht. Auch wenn die Rodgauer zur Pause schon mit fünf Toren führten, gaben die Barbarossastädter nicht auf. „Es war doch ein überraschend deutliches Ergebnis, gerade weil Gelnhausen nach der Pause nochmals auf zwei Tore rankam“, sagte Redmann. „Diese Phase des Spiels war nicht einfach für uns, aber die Jungs haben dem enormen Druck und Tempospiel der Gelnhausener super standgehalten.“ Dass der TVG immer Vollgas gibt und sich nicht unterkriegen lässt, war Redmann aber von vorne herein klar. „Was uns auch wieder extrem geholfen hat, war Marco Rheins Leistung im Tor“, erkannte Redmann. Mehrmals hatte Gelnhausen die Chance auf ein Tor aufzuschließen, doch der HSG-Torhüter ließ das nicht zu und hielt mit seinen Paraden sein Team auf der Siegerstraße. „Das sind dann eben die Personalien, die es ausmachen, dass du so ein Spiel auch mal so deutlich gewinnst, obwohl dein Gegner keine sechs Tore schlechter war“, meinte Redmann.

Aber der Coach war stolz auf die Mannschaftsleistung, nicht nur auf einzelne Spieler. Er betont mehrmals die auch schon vor der Saison angesprochene Breite des Kaders, die seiner Mannschaft enorm hilft. Damit einher ging aber gleichzeitig das noch fehlende Zusammenspiel und blinde Verständnis der Mannschaft auf dem Parkett. „Uns ist klar, dass wir das Problem Zusammenspiel nicht in ein oder zwei Wochen lösen. Wir machen Schritte in die richtige Richtung und brauchen da, gerade bei den neuen Spielern, einfach noch ein bisschen Geduld.“ Dem Teamspirit schaden die zwei Derbysiege gegen Hanau und Gelnhausen sicherlich nicht. „Wir machen momentan viele Dinge richtig, richtig gut“, fasste Redmann zusammen.

Zudem bedankte sich der Coach noch bei den HSG-Fans. „Die Stimmung in der Halle war ähnlich gut wie vergangene Woche, es waren aber nochmals ein paar mehr Fans aus Nieder-Roden dabei, was der Mannschaft natürlich hilft.“

Nächste Woche steht für die „Baggerseepiraten“ endlich wieder ein Heimspiel an, und das auch noch gegen den Tabellendritten aus Haßloch. „Wir hoffen, dass die Halle wieder richtig voll wird und die Fans noch mehr honorieren, was wir leisten“, blickt Redmann voraus.

Spielfilm: 1:5 (6.), 5:10 (16.), 9:14 (23.), 12:17 - 17:19 (38.), 17:21 (41.), 19:21 (44.), 20:23 (48.), 20:28 (54.), 23:29

Zeitstrafen: 3:5 - 7m: 1/4 - 0/1

HSG Rodgau: Rhein, Hoepffner; Keller, Mann (2), Brandt (1), Schopper (1), Stenger, Roth (2), Wunderlich (2), von der Au (2), Horn (10), Gräsl, Brühl (6), Broschek, Wucherpfennig (3), Geck (Niklas Wenzel)