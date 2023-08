HSG Rodgau Nieder-Roden: Einstelliger Tabellenplatz sollte drin sein

Teilen

Will vorangehen und Verantwortung übernehmen: Johannes von der Au, hier mit Ball im Testspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen. © eyßen

Der Saisonstart hat es für die HSG Rodgau Nieder-Roden in sich: Drei der vier Gegner waren zuletzt unter den Top drei ihrer Staffel. Nieder-Roden sieht sich aber gut gewappnet.

Nieder-Roden – Am kommenden Wochenende startet für die HSG Rodgau Nieder-Roden die neue Drittliga-Saison. Am Samstag (19.30) gibt es gleich zum Auftakt ein Revierderby, die „Baggerseepiraten“ empfangen den TV Gelnhausen.

Die HSG wird mit breiter Brust ins erste Spiel gehen. „Die Vorbereitung lief gut. Die Mannschaft hat sich sehr engagiert gezeigt“, sagt Trainer Jan Redmann. Trotzdem wartet gleich zu Beginn ein Schwergewicht: „Uns wird ein unglaublich eingespielter Gegner erwarten“, sagt Redmann. Gelnhausen schloss die vergangene Saison auf dem dritten Tabellenplatz ab. „Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Trotzdem ist unser klares Ziel ein Auftaktsieg in einem heißen Derby.“

Die Vorbereitung macht Hoffnung, dass das gelingen kann. In sieben Testspielen gewann Nieder-Roden fünfmal, verlor nur gegen Zweitligisten. Das bringt gute Stimmung in die Mannschaft. „Die Jungs geben Gas und es herrscht ein motivierter Konkurrenzkampf.“ Nieder-Roden befindet sich erneut in einem kleinen Umbruch. Die Mannschaft hat nach den Abgängen erfahrener Spieler, viele neue, junge Spieler in ihren Reihen. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa 22 Jahren. „Es wird eine sehr enge Saison. Nach Krefeld und Ferndorf ist von Tabellenplatz drei bis zwölf aus meiner Sicht alles möglich“, sagt der Sportliche Leiter und Torwart der Rodgauer, Marco Rhein: „Wenn wir es schaffen, konstant zu spielen, sollte ein einstelliger Tabellenplatz aber drin sein.“

Auch für Trainer Jan Redmann ist es schwer, ein klares Saisonziel zu formulieren. „Es sind einige unbekannte Mannschaften dabei“, erklärt er. „Es wird wichtig sein, in einem schwierigen Auftaktprogramm so viele Punkte wie möglich zu holen.“ Drei der ersten vier Gegner landeten vergangene Saison auf den ersten drei Tabellenplätzen ihrer jeweiligen Staffel.

Alle Spiele der HSG Rodgau Nieder-Roden TV Gelnhausen (H) Sa., 02.09., 19.30

HSG Hanau (A) Fr., 08.09., 20.15

Düsseld.-Ratingen (H) Sa., 16.09., 19.30

HSG Krefeld (A) Sa., 23.09., 19.00

TSG Haßloch (A) Sa., 30.09., 19.30

Friesenheim II (H) Sa., 07.10., 19.30

HG Saarlouis (A) Sa., 14.10., 19.30

TuS Dansenberg (H) Sa., 21.10., 19.30

Bergische Panther (A) Sa., 28.10., 18.00

TV Aldekerk 07 (H) So., 12.11., 16.00

TV Homburg (A) Sa., 18.11., 18.30

LSC Köln (H) Sa., 25.11., 19.30

TuS Ferndorf (A) Sa., 02.12., 19.00

TuS Opladen (A) Sa., 09.12., 19.30

Dut./Münchh. II (H) Sa., 16.12., 19.30

TV Gelnhausen (A) Fr., 22.12., 20.00

Düsseld.-Ratingen (A) Sa., 03.02., 16.45

HSG Krefeld (H) So., 18.02., 16.00

TSG Haßloch (H) Sa., 24.02., 19.30

Friesenheim II (A) Sa., 02.03., 19.00

HG Saarlouis (H) Sa., 09.03., 19.30

HSG Hanau (H) Sa., 16.03., 19.30

TuS Dansenberg (A) Sa., 23.03., 20.00

Bergische Panther (H) Sa., 06.04., 19.30

TV Aldekerk 07 (A) Sa., 13.04., 19.30

TV Homburg (H) Sa., 20.04., 19.30

LSC Köln (A) Sa., 27.04., 19.00

TuS Ferndorf (H) Sa., 04.05., 19.30

TuS Opladen (H) Sa., 18.05., 19.30

Dut./Münchh. II (A) Sa., 25.05., 19.30

Für diese schwere Staffel hat Rodgau aus Redmanns Sicht einen starken Kader zu bieten. Rhein stimmt ihm zu: „Wir sind gut aufgestellt. Wir müssen uns vor niemandem verstecken.“ Zum Saisonbeginn ist, bis auf die drei Langzeitverletzten Lucas Eisenhuth, Philip Hoepffner und Ben Seidel, der gesamte Kader einsatzbereit.

Wohin es mit der HSG Rodgau in den nächsten Jahren gehen kann und wo man sich unter Mannschaften wie dem amtierenden Staffelsieger aus Hanau und dem DHB-Pokalteilnehmer aus Gelnhausen einreihen will, ist unklar. „Ich glaube, sich damit zu beschäftigen, ist der falsche Ansatz“, sagt Trainer Redmann. „Wir schließen nie die Augen davor, Nieder-Roden weiterzuentwickeln. Ob das am Ende irgendwann mal für Zweitliga-Handball reicht, das weiß ich nicht.“ Beim Sportlichen Leiter Marco Rhein herrscht eine ähnliche Meinung: „Man sieht in Hanau und Gelnhausen, die beide ein ähnliches Konzept fahren wie wir, wie schwer es ist, ganz nach oben zu kommen. Da muss man realistisch bleiben und anerkennen, dass es auch eine große Leistung von allen Verantwortlichen ist, jedes Jahr den aktuellen Status zu halten.“ (Niklas Wenzel)