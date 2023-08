HSG Rodgau Nieder-Roden: Neuzugang Felix Schäfer bringt Magdeburger Erfahrungen ein

Zurück im Rhein-Main-Gebiet: Felix Schäfer (Mitte) ging zuletzt für die A-Jugend und die zweite Mannschaft des Champions-League-Siegers SC Magdeburg auf Torejagd. © Popova

Nieder-Roden – Die Vorbereitung beim Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden ist in vollem Gange. Diese Woche warten auf die „Baggerseepiraten“ zwei schwierige Testspiele gegen die Drittligisten Rhein Neckar Löwen II und SG Pforzheim. Es ist eine wichtige Phase für die HSG, das Team befindet sich weiterhin in einem kleinen Umbruch. Einige erfahrene Spieler sind gewechselt, viele junge Spieler sind dazugestoßen – darunter auch der Rückraumspieler Felix Schäfer.

Der gebürtige Frankfurter gilt als vielversprechendes Talent. Das Handballspielen wurde ihm in die Wiege gelegt, sein Vater und Großvater waren beide ambitioniert aktiv. Zum ersten A-Jugend-Jahr wechselte er zur Talentschmiede des Bundesligisten SC Magdeburg. In dessen Reserve machte er auch die ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. „Ich bin dort super klargekommen“, sagt er. Weil er aber wieder in die Heimat zurück wollte, verließ er dennoch den Klub. Einen Unterschied zu seinen vorherigen Stationen merkte er beim amtierenden Champions-League-Sieger schon. „Vor allem die sieben bis acht Einheiten in der Woche waren ein großer Unterschied. Die Zeit dort war aber auch unglaublich vorteilhaft. Das Trainingsniveau war sehr hoch. Vor allem habe ich gemerkt, dass die Trainer dort ihren Hauptberuf ausüben und sich jeden Tag intensiv mit dem Trainingsprogramm und den Spielern auseinandersetzen konnten“, erklärt der 1,81 Meter große Rückraumspieler.

Mit der Intensität in Nieder-Roden komme er gut klar, das Level sei ähnlich. Hinzu kommt, dass er sich mit seinen neuen Mannschaftskollegen bestens versteht: „Die Jungs haben mich super integriert.“

Positiv stimmt den 20-Jährigen auch, dass er bei den „Baggerseepiraten“ ein paar gestandene Spieler an der Seite hat, das war in Magdeburgs Reserve nicht der Fall. „Beim SC war der älteste Spieler 21 oder 22. Jetzt habe ich auch mal wirklich ein paar Leute dabei, die etwas an Erfahrung mitbringen. Das hilft mir schon.“ Zufrieden ist Schäfer auch mit der bisherigen Vorbereitung in Nieder-Roden. „Vor allem die ersten Ergebnisse waren echt gut. Wenn wir so weitermachen, sind wir gut auf die Saison vorbereitet“, sagt er. Trainer Jan Redmann freut sich über den jungen Zugang. „Felix ist ein athletisch sehr gut ausgebildeter Spieler, der viele gute technische Fähigkeiten hat. Er ist auf der Rückraum-Mitte und Linksaußen-Position flexibel einsetzbar, was ihn sehr wertvoll für uns macht.“

Schäfer freut sich auf die Punktrunde, fokussiert sich jetzt aber erstmal auf die beiden kommenden Testspiele. Auf die Reserve der Rhein-Neckar Löwen traf die HSG schon beim Geider-Cup am vergangenen Samstag, dort verlor sie mit 15:22. „Ich erwarte beide Mannschaften ausgeruhter als beim Turnier. Wir wissen, dass uns ein sehr guter Gegner erwartet, deshalb wird es für uns sicherlich eine sehr schwierige, aber auch spannende Aufgabe“, sagt Trainer Redmann. Alles andere als ein bekannter Gegner ist die SG Pforzheim am Samstag: „Das wird für uns ein richtiger Gradmesser“, sagt Redmann.

