HSG verabschiedet Trainer Hauptmann

Nieder-Roden - Besser als mit Julis Song „Geile Zeit“ lassen sich die neun Jahre, in denen Alexander Hauptmann als Trainer bei den Handballern der HSG Rodgau Nieder-Roden das sportliche Zepter schwang, wohl nicht beschreiben.

„Wir haben hier Geschichte geschrieben“, meinte der 45-Jährige unter dem Applaus von 250 Fans, die nach dem 32:25 (17:14)-Sieg gegen die HSG Burgwedel gemeinsam mit der Mannschaft und vielen ehemaligen Spielern ihren Trainer verabschiedeten.

Mit dem Erfolg gegen die Niedersachsen schlossen die Nieder-Rodener zum vierten Mal hintereinander die Saison in der Ost-Gruppe der 3. Liga auf dem sechsten Tabellenplatz ab, qualifizierten sich damit zum dritten Mal hintereinander für die erste Runde im DHB-Pokal. Mit 36:24 stellten die Rodgauer zudem einen neuen Punkterekord auf, übertrafen ihre alte Bestmarke um zwei Zähler. I-Tüpfelchen wäre Platz fünf gewesen, doch das verhinderte die MSG Groß-Bieberau/Modau mit ihrem 28:26-Sieg in Leipzig. Ein Punkt, den auch Hauptmann bei seiner Verabschiedung ansprach: „Es war wohl noch nie so leicht wie in dieser Saison, einen oder zwei Plätze weiter vorne zu landen.“

Ansonsten aber herrschte beste Feierstimmung. Bereits wenige Minuten vor Spielende gegen Burgwedel begannen sich die Auswechselspieler von ihrem Trainer zu verabschieden, die Fans erhoben sich zum lang anhaltenden Applaus. Da durfte Hauptmann auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen und wischte sich die Tränen aus den Augen. Bei der anschließenden Verabschiedung brachte HSG-Vorstandsmitglied Reinhard Pietschmann die Sache auf den Punkt: „Wir haben vor allem einen Freund gewonnen, das ist das, was den Alex ausmacht.“ Und Kapitän Marco Rhein meinte schlicht: „Er ist einfach ein geiler Trainer.“

„Was wir hier geleistet haben, ist phänomenal“, sagte Alexander Hauptmann, der vor neun Jahren als Spielertrainer nach Nieder-Roden gekommen war. Und der Weg der HSG geht ja auch ohne ihn weiter. Jan Redmann tritt die Nachfolge Hauptmanns an, mit der Erweiterung des Foyers und der sanitären Anlagen sowie der Aufstockung der Sitzplatzkapazitäten macht die HSG den nächsten wichtigen Schritt. Und was macht Hauptmann? „Ich gönne Kopf und Geist mal ein Jahr Pause, dann sehen wir weiter. Zu den Spielen der HSG werde ich auch in der kommenden Saison nach Nieder-Roden kommen.“ Die geile Zeit kann also weitergehen.

Spielfilm: 1:3 (5.), 5:8 (10.), 8:8 (13.), 12:12 (22.), 15:12 (26.), 17:14 - 18:17 (36.), 21:17 (39.), 24:18 (45.), 28:21 (51.), 32:25

Zeitstrafen: 2:4 - 7m: 1/2 - 2/3

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein (1), B. Müller; Weber (1), Henkel (2), Weis (1), Schmid (4), Kohlstrung (3), Heß (1/1), Weidinger (5), J. Müller (6), Kaiser (8), Keller (leo)