Jan Winkler zieht der HSG Rodgau den Zahn

Nieder-Roden - Nach der 24:26 (10:9)-Niederlage gegen den TV Großwallstadt ist Platz drei in der 3. Liga Ost für die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden in weite Ferne gerückt.

Da nutzte den Rodgauern gegen die Unterfranken auch eine vor allem in der ersten Hälfte herausragende Leistung von Torhüter Marco Rhein am Ende nichts. „Das war ein sehr gutes Spiel, in dem 60 Minuten lang um jeden Ball gekämpft wurde“, sagte Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann. „Marco Rhein war in der ersten Hälfte überragend, wehrte vier Siebenmeter und vier oder fünf freie Bälle ab.“ Doch auch die HSG vergab gegen den guten Großwallstädter Schlussmann Markus Podsendek einige gute Chancen, so dass die Hausherren vor 550 Zuschauern zur Pause nur mit 10:9 führten. Großwallstadt hatte ein 7:4 vorgelegt, Nieder-Roden mit einem 4:0-Lauf das Blatt aber schnell wieder gewendet.

Nach der Pause „hatten wir zunächst sehr guten Zugriff“, erklärte Hauptmann. „Dann aber haben wir in der Abwehr individuelle Fehler gemacht, und das Spiel in zehn Minuten aus der Hand gegeben. Und am Ende waren wir im Angriff nicht clever genug, haben unsere Angriffe zu schnell abgeschlossen. Da war mehr drinnen“, stellte Hauptmann fest. Bis zum 17:15 hatte die HSG die Nase vorne, dann steigerten sich die Gäste wieder. Großwallstadts Trainer Heiko Karrer meinte: „Die ersten Hälfte stand im Zeichen der beiden starken Torhüter. Der Rückstand zur Pause war eine starke Motivation für die zweiten 30 Minuten. In der Tat hat mein Team sich in der Abwehr und im Angriff nochmals gesteigert und sich mit guten Abschlussaktionen im Sturm selbst belohnt.“ Zum Matchwinner der Unterfranken avancierte Jan Winkler, der in der Schlussphase immer dann, wenn die Nieder-Rodener wieder dran waren, erfolgreich war und den Gastgebern damit schließlich den Zahn zog. „Die Großwallstädter Spieler, die wir in den Griff bekommen wollten, hatten wir auch im Griff. Dafür haben dann die das Spiel entschieden, die es nicht hätten entscheiden sollen“, meinte Hauptmann.

Niederlage für Rodgau Nieder-Roden gegen Großwallstadt: Bilder Zur Fotostrecke

In der Tabelle rutschten die Rodgauer hinter den HF Springe auf den fünften Platz ab, liegen nun fünf Punkte hinter dem Dritten Großwallstadt. Am Sonntagmorgen geht es zum Derby nach Groß-Umstadt, die abstiegsgefährdete MSG kämpft um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Spielfilm: 1:0, 2:5 (13.), 8:7 (26.), 10:9 - 10:11, 14:15 (41.), 17:15 (44.), 20:20 (50.), 21:24 (56.), 23:24 (58.), 24:26

Zeitstrafen: 1:1 - 7m: 3/3 - 2/6

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, B. Müller (n.e.); Weber (1), Henkel (2), Weis (1), Schmid (2), Kohlstrung (3), Stenger, Weidinger (1), Schopper, J. Müller (5), Kaiser (7/2), Keller (2/1) (leo)