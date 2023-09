HSG Rodgau Nieder-Roden rechtfertigt das große Vertrauen

Derbysieger: Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden nach dem 34:30 bei der HSG Hanau. © scheiber

Die HSG Rodgau Nieder-Roden feiert in der 3. Handball-Liga einen souveränen Derbysieg bei der HSG Hanau, auch weil in der Offensive der Rhythmus passt

Rodgau – Für die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden ist die Saison genau nach Wunsch gestartet. Zwei Spiele, 4:0 Punkte, zwei Derbysiege. Das ist die Bilanz für das Team von Jan Redmann. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wir haben in einer vollen Halle mit wirklich guter Stimmung gespielt“, sagte Redmann direkt nach dem 34:30 (18:14)-Auswärtssieg in der Hanauer Main-Kinzig-Halle. Am Freitagabend waren über 700 Zuschauer nach Hanau gekommen, um das Spiel zweier Top-Teams der vergangenen Saison zu verfolgen. Die Partie begann ausgeglichen, erst nach knapp 14 Minuten schaffte es eine Mannschaft, sich eine Zwei-Tore-Führung herauszuspielen, der Rodgauer Johannes von der Au traf zum 9:7.

Es war die erste Phase in der Partie, in der ein Team die Oberhand gewann, Hanaus Coach Hannes Geist nahm nach 18 Minuten beim Spielstand von 8:12 eine erste Auszeit. Bis zur Halbzeit schaffte es Rodgau sogar, sich zweimal auf fünf Tore abzusetzen, der Hanauer Dziugas Jusys traf aber kurz vor Ende zum 14:18-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte kam Hanau mit ordentlich Dampf aus der Kabine, der überragende Maximilian Bergold (13 Tore mit 7/7 Siebenmetern) traf nach fünf Minuten zum 19:20-Anschlusstreffer. „Anschließend haben wir uns wieder gefangen, die Angriffe besser ausgespielt und wieder hinten ordentlich zugepackt“, sagte Redmann zu den Minuten danach. Dennoch kristallisierte sich heraus, dass es eine richtig heiße Schlussphase geben könnte. Genauso kam es, 15 Minuten vor Schluss glich Hanau zum 25:25 aus.

„Es ist typisch für ein Derby, das es immer wieder Phasen gibt und das Spiel eine richtige Wellenbewegung aufzeigt. Aber ich habe großes Vertrauen in die Jungs gespürt. Daher habe ich auch recht wenig gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, dass die acht bis neun Jungs, die gespielt haben, voll im Rhythmus waren“, erklärte Redmann. Zehn Minuten vor Schluss stand es 28:28, doch Hanau verwarf die Chance, in Führung zu gehen. Anschließend schaffte es die HSG Rodgau, wieder offensiv Rhythmus zu finden, defensiv klappte das Zusammenspiel mit Torhüter Marco Rhein sehr gut. Dadurch schaffte es die Mannschaft um Johannes von der Au, sich schlussendlich durchzusetzen und den 34:30-Auswärtserfolg zu feiern. Am kommenden Samstag (19:30) will Redmann und sein Team den Saisonstart vergolden und zu Hause gegen Düsseldorf -Ratingen den dritten Saisonsieg holen.

Von Niklas Mamat