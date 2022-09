HSG Rodgau: Noch besser als die HSG Hanau

Von: Stefan Moritz

Teilen

Der erst 20 Jahre alte Ketil Horn (rechts) war mit sieben Treffern erfolgreichster Torschütze der Rodgauer gegen den TuS Dansenberg. Mit 16 Toren nach drei Spielen liegt er auf Rang fünf in der Feldtorschützenliste der Liga. © Eyßen

Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden fertigen den TuS Dansenberg mit 29:15 ab und sind gerüstet für das Derby bei der HSG Hanau.

Rodgau – Zweites Heimspiel, zweiter Kantersieg. Und das gegen einen Gegner, der vor kurzem noch als eines der Topteams der 3. Handballliga Südwest gehandelt worden war: Die HSG Rodgau Nieder-Roden hat sich nach der enttäuschenden Auswärtsniederlage vor einer Woche bei der HSG Friesenheim-Hochdorf II eindrucksvoll zurückgemeldet - mit einem 29:15 (15:

8) gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg. Mit 4:2 Punkten können sich die Rodgauer in der Tabelle nach oben orientieren vor dem Derby am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Hanau, dass zugleich ein Spitzenspiel ist. Eben diese Hanauer hatten den TuS Dansenberg vor Wochenfrist mit 36:19 auseinander genommen, sich dabei aber erst nach dem 15:13-Halbzeitstand zu Beginn des zweiten Durchgangs abgesetzt. Den Rodgauern gelang dies nun schon nach der 20. Minute. So gesehen waren sie noch besser als die HSG Hanau.

„Der Sieg ist vor allem auf eine unglaublich gute Abwehrleistung zurückzuführen im Verbund mit einem herausragenden Marco Rhein im Tor dahinter“, erklärte Jan Redmann, der Trainer der Rodgauer. In der Anfangsphase konnten die Gäste eine Rodgauer 4:1- und 6:3-Führung noch jeweils kontern bis zum 7:6 (20.). In den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit aber setzten sich die „Baggerseepiraten“ durch einen 8:2-Lauf zum 15:8-Pausenstand ab. „Da griff unsere 6:0-Deckung dann richtig gut. Die gefährlichen Kreisanspiele der Dansenberger haben wir mehrfach unterbunden. Und wenn sie doch einmal durchkamen, konnten wir uns auf Marco verlassen“, lobte Redmann. Der Torwartroutinier der HSG parierte zudem fünf von sechs Siebenmetern und mehrfach sogar auch noch einen freien Nachwurf.

Nach der Halbzeitpause versuchten es die Dansenberger dann, mit der Umstellung auf eine 5:1-Deckung die schnellen Kreuzbewegungen der Rodgauer zu unterbinden. „Wir haben aber immer die passenden Antworten gefunden. Auch als ein, zwei Spieler der ersten Sechs getauscht wurden, haben wir alles im Griff behalten“, lobte Redmann. Spätestens beim 22:11 (46.) war die Partie endgültig entschieden.

Als Torschütze ragte bei den Rodgauern Ketil Horn mit sieben Treffern aus dem linken Rückraum heraus. Schon beim 29:17 gegen Waldbüttelbrunn im ersten Heimspiel der Saison war der 20-Jährige mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze der Rodgauer. „Ketil hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren extrem positiv entwickelt und sich jetzt in der Vorbereitung noch ordentlich Selbstvertrauen erarbeitet“, lobt Redmann, „ich möchte aber keinen herausheben. Alle haben dazu beigetragen, dass die Tore zustande kamen. Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung.“

So können die Rodgauer, bei denen Niklas Geck sein Comeback nach auskurierter Kniereizung gab, nun bester Dinge in die Trainingswoche gehen vor dem großen Derby am Samstag in Hanau.

Spielfilm: 0:1, 4:1 (9.), 4:3 (13.), 6:3, 7:6 (20.), 13:7 (27.), 15:8 - 15:9, 17:10, 22:11 (46.), 25:15 (54.), 29:15

Zeitstrafen: 3:2 - 7m: 2/3 - 1/6

HSG Rodgau: M. Rhein, Höpffner; Horn (7), Brühl (4), Stenger (4), Wucherpfennig (3), Schopper (3), Roth (2), Mann (2), Keller (2/2), von der Au (1), Wunderlich (1), Brandt, Broschek, Gräsl, Geck

Von Stefan Moritz