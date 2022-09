HSG Rodgau nutzt Chancen nicht und wird nervös

Von: Stefan Moritz

Teilen

Benedikt Gräsl war mit sieben Toren bester Werfer der HSG Rodgau Nieder-Roden, verhindern konnte aber auch er die Niederlage bei der HSG Friesenheim/Hochdorf II nicht. (Archivbild) © eyßen

Durch eine 22:25-Niederlage bei der HSG Friesenheim/Hochdorf II haben die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden die Tabellenführung in der 3. Liga verspielt

Rodgau – Mit einer ernüchternden 22:25 (9:10)-Niederlage in der 3. Liga bei der HSG Friesenheim-Hochdorf II kehrten die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden nach Hause. Ernüchtert vor allem deshalb, weil die eigene Leistung im starken Gegensatz stand zu der vor einer Woche beim so überzeugenden 29:17-Auftaktsieg gegen die DJK Waldbüttelbrunn. In der Folge mussten die Rodgauer die Tabellenführung gleich wieder abgeben. Neuer Spitzenreiter ist jetzt die HSG Hanau.

„Wir haben viel zu viele hundertprozentige Torchancen vergeben. So haben wir den gegnerischen Torwart ins Spiel gebracht und hatten nie die Chance, mal in Führung zu gehen, mussten immer einem Rückstand hinterherlaufen“, sagte Jan Redmann, der Trainer der Rodgauer „Baggerseepiraten“: „In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch nicht mehr gut verteidigt. Meine jungen Spieler wurden zunehmend nervöser. Jeder hat ein, zwei, drei dumme Fehler gemacht. So kam es dann zu dieser Niederlage.“

Hinzu kam, dass beim Gegner, der Zweitligareserve der Eulen Ludwigshafen, gegenüber deren 22:26-Auftaktniederlage beim TuS Dansenberg der Erst- und Zweitligaerfahrene Tim Schaler dabei war. Der 23 Jahre alte Linksaußen wurde mit 11/7 Toren zum „Man of the match“, vor allem, weil er alle sieben Siebenmeter der Gastgeber souverän verwandelte. Auf Rodgauer Seite dagegen vergaben Philipp Keller (4.), Filip Brühl (8.) und Felix Mann (10.) die ersten drei Siebenmeter. Auch wenn Benedikt Gräsl schließlich noch drei Siebenmeter für die Rodgauer verwandelte und so mit 7/3 Treffern zum besten Torschützen des Redmann-Teams wurde, fehlten in der Endabrechnung eben auch diese ersten drei vergebenen Siebenmeter. Und sie trugen mit dazu bei, dass die Rodgauer mit Ausnahme der 1:0-Führung ständig einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Der Kader der „Baggerseepiraten“ war bis auf eine Position unverändert gegenüber dem Auftaktsieg: An Stelle von Jonas Markert, der Spielpraxis in der zweiten Mannschaft bekommen sollte, war Ben Seidel dabei. Aber die Chancenverwertung passte halt durch die Bank so gar nicht zur guten Auftaktleistung. Nur gut, dass als nächstes wieder ein Heimspiel kommt, in dem die Rodgauer zeigen können, dass sie es besser können. Am Samstag (19.30 Uhr) kommt der TuS Dansenberg, der jetzt in Hanau mit 19:36 unterging. Da kann es wieder besser werden. „Das muss es aber auch“, sagt Redmann.

Spielfilm: 0:1, 3:1, 5:2 (14.), 7:6 (22.), 9:6, 9:8, 10:9 - 11:9, 14:11 (38.), 16:15 (42.), 18:15, 23:22 (58.), 25:22

Zeitstrafen: 6:2 - Rote: Sorda (Friesenheim, 48., 3. Zeitstrafe) - 7m: 7/7 - 3/6

HSG Rodgau: Rhein, Höpffner; Gräsl (7/3), Schopper (4), Brandt (3), Horn (3), Mann (2), Broschek (2), von der Au (1), Brühl, Wunderlich, Roth, Stenger, Seidel, Keller, Wucherpfennig

Von Stefan Moritz