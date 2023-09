HSG Rodgau: Unbändige Leidenschaft für Marco Rhein die Basis von allem

Von: Jörg Moll

Schöne Erinnerungen: Vor fast genau einem Jahr, am 24. September 2022, gewann Marco Rhein mit seiner HSG Rodgau Nieder-Roden das letzten Derby in Hanau durch ein Tor von Ketil Horn in letzter Sekunde mit 30:29. © scheiber

Marco Rhein, Torhüter der HSG Rodgau Nieder-Roden, spricht im Interview über seine Karriere, das letzte Spiel in Hanau und potenzielle Nachfolger.

Nieder-Roden – Es wird ein besonderer Moment, wenn Marco Rhein am Freitagabend (20.15 Uhr) aufs Parkett der Main-Kinzig-Halle in Hanau gehen wird. Der Torwart des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden wird letztmals in einem Derby bei der HSG Hanau auflaufen. Der 36 Jahre alte Bankkaufmann hat sein Karriereende als Spieler zum Ende der Saison bekannt gegeben. Im Interview erklärt er die Gründe – blickt zurück und natürlich auch voraus. Und er verrät, welche Entbehrungen 20 Jahre auf hohem Amateurniveau mit sich gebracht haben.

Herr Rhein, Sie haben zu Beginn dieser Saison Ihren Abschied als Torwart im Frühjahr 2024 bekannt gegeben. Was hat Sie bewogen, das so früh zu tun?

Ich habe einfach gemerkt, dass es Richtung Ende geht. Körperlich und mental ist das ein Riesenaufwand, es wird immer anstrengender. Mein Kopf sagte mir: Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Fühlen Sie sich erleichtert, die Entscheidung so früh getroffen zu haben?

Ja, jetzt herrscht Klarheit. Gerade durch meine Doppelbelastung als Spieler und Sportlicher Leiter konnte ich es zuletzt nicht mehr wirklich genießen, auf dem Feld zu spielen. Jetzt, da ich die Entscheidung gefällt habe, werde ich aber noch mal jedes Spiel genießen.

Ein Blick zurück: Sie haben alles, nur keine gewöhnliche Karriere hinter sich. Unter anderem begannen Sie erst spät, überhaupt Handball zu spielen.

Das stimmt, ich war in der Jugend Fußballer, habe da im Sturm gespielt. Über meine Eltern Michaela und Joachim „Jogi“ sowie meinen Bruder Jens kam ich zu diesem Sport. In der B-Jugend ging ich zur TG Nieder-Roden. Da mein Vater und mein Bruder auch Torhüter waren, wurde ich auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. So fing es mit 16 Jahren an.

Ist ein solcher Weg heute noch denkbar?

Theoretisch ja, aber es ist sicher schwerer geworden, weil die Förderung der Jugendlichen viel früher beginnt und die Intensität im Training eine ganz andere ist.

Wer war im Rückblick der Trainer, der Sie am meisten geprägt hat?

Ich hatte eigentlich nur fünf Trainer: Norbert Kern als Jugendtrainer, Christian Seliger, der leider schon verstorbene Dr. Frantisek Fabian, Alexander Hauptmann und Jan Redmann. Alle haben mir viel gegeben, wobei Alexander Hauptmann mein größter Förderer war, der mich am meisten entwickelt hat. Er sagte zu mir in ganz jungen Jahren: „Du bist meine Nummer eins.“ Der größte, den ich aber je hatte, ist mein Vater Jogi. Er war in meiner gesamten Karriere mein Torwarttrainer.

Sie haben 20 Jahre lang auf gehobenem Niveau im Tor gestanden. Was entbehrt man alles in dieser Zeit?

Sehr viel Freizeit. Ich habe einen Fulltime-Job als Bankangestellter, dazu kommt viermal die Woche Training. Mittwoch war meist mein einziger freier Abend in der Woche. Dazu kommt seit einigen Jahren meine Aufgabe als Sportlicher Leiter. Urlaub im August oder September beispielsweise kenne ich gar nicht. Der Besuch eines Fußballspiels als Eintracht-Frankfurt-Fan geht nur, wenn kein Handball ist. Dafür brauchst du verständnisvolle Freunde und auch die Familie, aber die kennt das ja selbst (lacht). Meine Freundin spielt selbst Handball, die weiß auch, was das bedeutet. Mein Bruder Jens ist mittlerweile auch im Vorstand. Mein Vater noch immer Torwarttrainer.

Was waren die Highlights Ihrer Karriere?

Ich habe insgesamt drei Meisterschaften gefeiert, eine damals mit der zweiten Mannschaft, zweimal sind wir Hessenmeister geworden und zudem sind wir seit 2012 ununterbrochen in der 3. Liga.

Ist das womöglich der größte Erfolg?

Wenn uns das einer damals gesagt hätte, dass wir mittlerweile seit Jahren zu den Top Vier oder mindestens Top Sieben der jeweiligen Ligastaffeln gehören, hätte ich das nicht geglaubt. Wir haben als Verein eine tolle Entwicklung genommen. Das Männerteam seit Jahren in der 3. Liga, die Frauen mittlerweile auch, dazu die A-Jugend in der Bundesliga. Und das mit unseren Mitteln, mit denen gehören wir noch immer zum unteren Drittel der Liga.

Was sind die Gründe für den Erfolg der HSG?

Leidenschaft, das ist ein großes Wort, aber bei uns ist das so. Wir haben so viele Ehrenamtliche im Verein, die aufopferungsvoll für den Klub kämpfen, um ihn voranzubringen.

Ist das Ansporn für Sie als künftiger Sportlicher Leiter neben dem Feld?

Endgültig besprochen ist das noch nicht, das machen wir in der Regel erst vor Weihnachten. Aber klar, ich habe das Zertifikat als European Handball Manager an der Sporthochschule in Köln nicht umsonst gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, in dieser Rolle weiterzumachen. Ich sehe mich aber als Manager, nicht als Trainer.

Ist die HSG aktuell am Maximum Ihrer Entwicklung angekommen?

Ich hoffe nicht. Aber die Schritte werden kleiner. Für diese Schritte musst du sehr viel investieren. Aber es ist auch eine große Leistung, diese Konstanz zu halten.

Wie kann das weiter gelingen?

Wir haben eine klare Vorstellung, sehen uns als SC Freiburg der 3. Liga. Mit jungen Spielern, die wir entwickeln wollen. Vor allem aus den eigenen Reihen, aber auch aus der näheren Umgebung.

Und wo sind die Grenzen dieser Entwicklung?

Wir würden perspektivisch der 2. Liga sicher keinen Riegel vorziehen. Aber aktuell ist das kein Thema. Was auch an der Hallensituation liegt. Sagen wir es mal so: Für die Stadt Rodgau, eine der größten Kommunen im Kreis Offenbach, wäre es sicher gut, eine Sportstätte zu haben, die Spitzensport anbieten kann.

Der kommende Gegner, die HSG Hanau, hatte als Meister der vergangenen Saison die Lizenzunterlagen für die 2. Liga eingereicht. Auch der TV Gelnhausen, den Sie am ersten Spieltag bezwungen haben, hat dort schon mal gespielt. Sind das nur reizvolle Rivalen oder verbindet die Klubs mehr?

Natürlich gibt es eine große Rivalität, die auch gut ist. Es sind immer enge Spiele. Aber es ist auch viel Respekt vor der Arbeit des anderen dabei. Im Grunde wählen alle drei Klubs einen ähnlichen Ansatz: Wir versuchen es alle mit eigenen jungen Leuten. Für alle drei ist es sehr schwer, den nächsten Schritt zu gehen. Das hat auch die HSG Hanau jüngst in der Aufstiegsrunde gesehen, in der sie mithalten konnte, aber sich am Ende die Vereine durchgesetzt haben, die hauptsächlich Profis in ihren Kadern haben.

Und am Freitag gehen Sie nun also zum letzten Mal als Spieler in Hanau in die Halle. Schwirrt das im Kopf herum?

Ja, das ist so. Diese Spiele sind schon besonders, in einer engen, proppenvollen Halle. Es sind immer große Emotionen drin, aber dieses Mal für mich eben noch andere. Aber erstmal geht es darum, das Spiel zu spielen.

Wann gehen Sie mit einem Lächeln aus der Halle?

In erster Linie, wenn wir gewonnen haben, da kenne ich mich zu gut. Aber ich will unabhängig von Sieg und Niederlage noch jedes Spiel genießen und am Ende mit einem Lächeln zurückblicken.

Und wann hängen Sie am Saisonende mit einem Lächeln Ihre Torwartutensilien in den Schrank?

Wenn wir eine gute Saison gespielt haben, in der wir unsere Zeile erreichen, die junge Mannschaft und meine Nachfolger eine gute Entwicklung genommen haben.

Wen sehen Sie denn als Ihren Nachfolger?

Zunächst einmal haben wir Philipp Hoepffner, der leider noch verletzt ist, im Januar aber hoffentlich zurückkommt und bis zu seiner Verletzung sein vorhandenes Potenzial bereits gezeigt hat. Dazu haben wir mit Paul Wetzel, der aus der A-Jugend rausgekommen ist und perspektivisch Philipp Bludau, der aktuell noch A-Jugend spielt, zwei weitere vielversprechende Talente. Ihnen traue ich allen zu, sich in der 3. Liga langfristig zu etablieren.

Das Gespräch führte Jörg Moll