HSG Rodgau würde HSG Hanau gern kopieren

Linksaußen Maarten Broschek gehört zu den Spielern, die bei der HSG Rodgau aus der A-Jugend ins Drittligateam aufgerückt sind. Gegen Waldbüttelbrunn und in Hochdorf gelangen ihm jeweils zwei Tore. © eyßen

Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden empfangen den TuS Dansenberg, der zuletzt ein 19:36-Debakel gegen die HSG Hanau erlebt hatte. Diese wiederum ist im „Hexenkessel“ der HG Saarloius gefordert.

Rodgau/Hanau – Die Handballer der HSG Hanau fahren als Tabellenführer der 3. Liga Südwest zur HG Saarlouis. Die HSG Rodgau Nieder-Roden erwartet nach der enttäuschenden Niederlage bei der HSG Friesenheim/Hochdorf II den TuS Dansenberg, der am vergangenen Samstag in Hanau mit 19:36 untergegangen ist.

HSG Rodgau Nieder-Roden - TuS Dansenberg (Sa., 19.30 Uhr). „Das Spiel in Hochdorf haben wir ausführlich aufgearbeitet in Videoanalyse und Gesprächen“, berichtet HSG-Trainer Jan Redmann über die Folgen der 22:25-Niederlage: „Zu wenig Leistungsträger haben ihre Topform erreicht. Und dann haben wir uns selbst zu sehr unter Druck gesetzt.“ Diese Niederlage solle aber auch nicht überbewertet werden. „Wir haben jetzt ein Mal unser Leistungsvermögen nicht auf die Platte gebracht. Wir haben aber einen ganz tollen Geist und viel Energie in der Mannschaft. Alle arbeiten total gut“, lobt Redmann. Gemerkt habe man in Hochdorf auch, dass die Mannschaft in einem größeren Umbruch steckt: „Die Rollen einiger Spieler haben sich geändert, Hierarchie und Ordnung im Spiel müssen noch neu gefunden werden. Das ist ein Prozess, der halt auch etwas Zeit braucht. Die geben wir der Mannschaft aber auch.“

Der TuS Dansenberg wird da zur nächsten großen Herausforderung. „Das ist ein richtig starker Gegner. Stärker noch als Friesenheim/Hochdorf. Das haben sie auch in Hanau bis zur Halbzeit gezeigt, bevor sie dann eingebrochen sind“, warnt Redmann: „In Jan Claussen haben sie den besten Mittelmann der Liga und ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen dem Rückraum und dem Kreisläufer, das wir unterbinden müssen.“ Am liebsten würde Redmann das Hanau-Spiel kopieren. „Aber da wird Dansenberg etwas dagegen haben“, schmunzelt der HSG-Trainer.

Personell hoffen die Rodgauer auf ein Comeback von Rückraumspieler Niklas Geck, der nun zwei Wochen lang wegen einer Kniereizung pausiert hat. „Bei ihm sind wir ganz hoffnungsvoll“, sagt Redmann. Anders sieht es noch bei Lars Spieß aus, dem bundesliga-erfahrenen Königstransfer. „Er könnte uns mit seiner großen Erfahrung natürlich gerade jetzt sehr helfen. Aber da müssen wir Geduld haben und werden uns auch nicht unter Druck setzen lassen“, sagt Redmann. Der 28 Jahre alte Rückraumspieler könne nach seiner Schulterverletzung bislang nur die Trainingsinhalte mitmachen, die ohne Körperkontakt stattfinden.

Gedulden muss sich vorerst auch Torwarttalent Julian Ohm, der in der vorigen Woche vom Zweitligisten TV Großwallstadt ein Zweitspielrecht für die HSG Rodgau bekommen hat, für die er in der vergangenen Saison schon im A-Junioren-Bundesligateam gespielt hatte. „Ich bin mit meinen beiden Torhütern Marco Rhein und Philip Höpffner sehr zufrieden“, sagt Redmann, „das weiß Julian auch. Er ist erst mal froh, dass er bei uns mittrainieren darf.“ Die Regularien seien unglücklich für den 18-Jährigen: „Ein Zweitspielrecht für Zweitligaspieler gibt es nur für Drittligisten. Wir dürfen Julian also keine Spielpraxis in unserer zweiten Mannschaft in der Landesliga geben“, erklärt Redmann.

HG Saarlouis - HSG Hanau (Sa., 19.30 Uhr). Zwei Spiele, zwei Siege, Tabellenführung -das runderneuerte Team der HSG Hanau ist optimal in die Saison gestartet. In Saarlouis aber steht für die Mannschaft von Trainer Hannes Geist gleich die nächste große Herausforderung an: Im Saarland wartet nicht nur ein starker Gegner, sondern auch eine außergewöhnliche Kulisse. 1800 Zuschauer fasst die Stadtgartenhalle, und auch wenn sie nicht ganz ausverkauft sein dürfte, wird die Grimmstädter doch eine beeindruckende Stimmung erwarten. „Die Halle ist der reinste Hexenkessel“, sagt Geist, für sein junges Team werde es daher „eine riesige Aufgabe, dort zu bestehen.“ Einige Spieler kennen die Kulisse bereits, schließlich trat die HSG vor zwei Jahren schon einmal in Saarlouis an - und musste sich damals deutlich geschlagen geben.

Damit die Partie diesmal einen anderen Ausgang nimmt, haben sich die Hanauer akribisch vorbereitet - und zwar nicht nur auf die sportlichen Stärken und Schwächen des Gegners, sondern auch auf die Stimmung, die sie bei den Saarländern erwartet. „Wir wollen die Stimmung dort aufsaugen und in positive Energie umwandeln“, sagt Geist.

Die Hanauer haben dabei allen Grund optimistisch zu sein, denn die Leistung in den beiden bisherigen Spielen stimmte. Gerade am vergangenen Wochenende begeisterte Hanau mit einer vor allem in der zweiten Halbzeit bärenstarken Leistung und schoss den TuS Dansenberg - immerhin ein Kandidat auf einen Platz in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga - erbarmungslos aus der Halle.

Mit Saarlouis wartet nun ein Gegner von ähnlicher Kragenweite, der auch 4:0 Punkte hat. Auf ein 28:24 zum Auftakt beim Aufsteiger HSG Pohlheim folgte ein allerdings nur knappes 28:26 gegen den VfL Gummersbach II, bei dem die HSG Hanau zum Auftakt mit 25:20 gewonnen hatte.

In Tom Paetow (Geist: Der Denker und Lenker“) sowie den Halben Frano Vujovic und Marcel Becker verfügt Saarlouis über eine starke Rückraumachse, deren Spiel es zu unterbinden gelte. Auch um das von Spielertrainer Branimir Koloper organisierte Abwehrbollwerk zu umgehen, das sonst sehr unangenehm werden kann: 14 Zeitstrafen gegen Saarlouis sind aktuell der Ligarekord.

