HSG Rodgau bezwingt Gummersbach II souverän mit 35:26

Henning Schopper war mit 11/5 Treffer erfolgreichster Torschütze der HSG Rodgau Nieder-Roden beim 35:26 gegen den VfL Gummersbach II. © eyssen

Mit einer Spitzenleistung haben die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden ihr Drittliga-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfL Gummersbach gewonnen.

Nieder-Roden – „Überragende Leistung. tip top“, sagte Jan Redmann, der Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach dem 35:26 (20:12) gegen die Bundesliga-Reserve des VfL Gummersbach. Ein wichtiger Schritt für die „Baggerseepiraten“, die mit dem Sieg den vierten Tabellenplatz hinter dem TV Gelnhausen festigten und sich vom Fünften Gummersbach absetzen.

Es sei eine sehr konzentrierte Leistung gewesen, sagte Redmann. Marco Rhein hätte wie schon so oft eine überragende Torwartleistung gezeigt, Henning Schopper war mit elf Treffern bester Torschütze. „Das hat die Mannschaft extrem souverän runtergespielt. Wir haben eine sehr gute Abwehr gestellt und gleichzeitig die Abwehr des Gegners auseinandergenommen“, sagte Redmann.

Nieder-Roden behielt nach einer überragenden Leistung in der ersten Halbzeit die Nerven und ließ Gummersbach nicht auch nur den Hauch einer Chance. „Jeder einzelne Spieler hat seinen Anteil daran“, sagte Redmann. „Dieser Sieg tut uns wirklich gut, weil die Mannschaft sieht, was sie kann, wenn alle voll bei der Sache sind. Diese Leistung zeigt, was für ein Potenzial in uns steckt“, ergänzte er. Jetzt müsse nur noch daran gearbeitet werden, dieses Potenzial öfter abzurufen. „Es freut mich aber sehr, dass wir es jetzt abrufen konnten und den direkten Vergleich gegen Gummersbach gewonnen haben“, sagte Redmann.

Er wies darauf hin, dass seine Mannschaft auch immer besser lernt, mit Änderungen umzugehen. „Es gibt immer andere Leute, die die Verletzten ersetzen und das überragend machen“, sagte er und nannte als Beispiel von gestern Nachmittag Nils Haus. Der Rechtsaußen aus der A-Jugend, 2005er-Jahrgang, habe „eine super Leistung gezeigt und mit fünf Toren seinen Teil zum Sieg beigetragen Wir könnten jetzt alle Ausfälle aufzählen, wie Felix Mann und Benedikt Gräsl, die uns natürlich fehlen. Aber das macht keinen Sinn, denn dann spielt jemand anderes und der hat es richtig gut gemacht.“, fasste Redmann die Personalsituation zusammen.

In Nieder-Roden ist man nach diesem Spiel also mehr als zufrieden und hofft, in den nächsten Wochen auf die Leistung aufbauen zu können. Es geht in die Schlussphase der Saison, vier Spiele sind es noch, in der nochmal alles rausgeholt werden soll. Trainer Redmann ist zuversichtlich, dass so eine Leistung wie gegen Gummersbach auch in den nächsten Spielen nochmal abgerufen werden kann. Nächster Gegner ist am Samstag, 19.30 Uhr, der Tabellensiebte Saarlouis.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 7:3 (11.), 7:5, 12:7 (20.), 15:8, 17:9, 20:12 - 20:14, 22:14, 26:17, 28:18, 29:21, 31:21, 33:26, 35:26

Zeitstrafen: 3:5 - 7m: 4/5 - 3/4

HSG Rodgau: Rhein; Bludau, Keller, Seidel (2), Brandt (1), Schopper (11/5), Spieß, Weiland, Haus (5), Stenger (4), Roth (2), Wunderlich (2), von der Au (5), Brühl (2), Broschek, Geck (1) niw