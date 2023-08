Hürdenläuferin Eileen Demes läuft Bestzeit beim WM-Debüt

Von: Theresa Ricke

Im Halbfinale musste sich die Neu-Isenburgerin Eileen Demes unter anderem der Niederländerin Femke Bol (rechts) geschlagen geben. © IMAGO

Bei Hürdenläuferin Eileen Demes vom TV Neu-Isenburg überwiegt nach ihrem ersten Auftritt bei einer WM die Freude über eine neue Bestzeit. Ein Fehler im Halbfinale ärgert sie trotzdem.

Offenbach – „Es war das perfekte Rennen...“, sagt Eileen Demes nach dem Halbfinale am Dienstag über 400-Meter-Hürden bei der Weltmeisterschaft in Budapest: „... bis zur achten Hürde.“ Da habe sie einen altbekannten Fehler gemacht. Es hat nicht fürs Finale gereicht. Mit 56,51 Sekunden ist Demes als Letzte ins Ziel gekommen. „Ich ärgere mich über das Rennen, aber enttäuscht bin ich nicht.“ Ihr großes Ziel hatte die 25-Jährige vom TV Neu-Isenburg da schon erreicht.

Nämlich einen Tag zuvor bei den Vorläufen. Mit einer neuen Bestzeit von 55,29 Sekunden hat sie sich eine Zugabe im Halbfinale erst verdient. Außerdem hat sie sich mit dieser Zeit für die Europameisterschaften im nächsten Jahr in Rom qualifiziert. „Ich bin richtig zufrieden“, sagte Demes am Montagabend, als sie nach dem Lauf, einem Zwischenstopp in der Mixed-Zone mit Reportern, Physiotherapie, Eisbecken und dem Abendessen am späten Abend wieder im Hotel angekommen ist. An der zehnten Hürde hätte sie sich noch etwas mehr trauen sollen, das wollte sie im Halbfinale besser machen.

Doch es kommt anders: Die achte Hürde wird zum Stolperstein. „Ich habe sie nicht gut erwischt. Das hat mir meinen Speed weggenommen und ich konnte meinen Rhythmus nicht mehr durchziehen“, analysiert Demes. Damit war das Rennen ab diesem Zeitpunkt schon gelaufen. „Diesen Fehler mache ich nicht zum ersten Mal. Wenn er in der Ermüdung passiert, kann ich ihn nicht mehr wirklich korrigieren.“ Doch kein Grund, den Kopf hängen zu lassen: „Finalchancen habe ich mir sowieso nicht ausgerechnet. Das ist das stärkste Feld, das es jemals bei einer WM gab. Um sich für das Finale zu qualifizieren, musste man unter 54 Sekunden laufen. Damit haben früher Läuferinnen die Goldmedaille gewonnen und sind nicht Achte geworden.“ Ein Beweis dafür ist, dass neben Demes und ihrer deutsche Teamkollegin Carolina Krafzik auch Ex-Weltrekordlerin Dalilah Muhammad aus den USA ausgeschieden ist.

Nachdem die Wettkämpfe für Demes nun beendet sind, genießt sie die WM und ihre Gastgeberstadt Budapest noch mal auf eine ganz andere Weise. Am Tag danach steht erst mal ein Stadtrundgang mit ihrer Schwester an. Eindrücke, die auch zu ihrer ersten WM dazukommen. „Die Stimmung im Stadion war großartig. Ich bin noch nie vor so vielen Menschen gelaufen“, zeigt sich Demes beeindruckt. Am Mittwoch feuerte sie ihren Trainingspartner Joshua Abuaku bei seinem Finallauf an. „Es ist toll, mit jemandem zu trainieren, der in den Top Acht der Welt ist.“ Sie gibt zu, dass sie vor ihrem ersten WM-Rennen besonders aufgeregt war: „Ich konnte vor dem Vorlauf gar nichts essen.“ Das sei beim zweiten Mal schon deutlich besser gewesen, als sie mit dem Selbstvertrauen, das sie im Vorlauf gewonnen hatte, rausgehen konnte.

Diese Erfahrung will sie nun auch mit zu den Europameisterschaften im nächsten Jahr nehmen. Altbekannte Fehler sollen bis dahin am besten abgestellt werden. „Ich habe den Winter Zeit, weiter an mir zu arbeiten, um rhythmisch stabiler zu werden.“ In Vorbereitung auf den „nächsten großen Stop“, wie Demes sagt. Es ist die nächste Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene für ein Finale zu qualifizieren. „Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Das Niveau ist so hoch, dass ich nicht weiß, ob ich das so bald schon erreichen kann. Es kann sein, dass ich eine Zeit von 54,5 Sekunden dafür brauche.“ Sie konzentriert sich deshalb lieber auf sich selbst und darauf, wie schnell sie laufen kann und nicht andere. „Ich habe die 54 Sekunden auf jeden Fall fest im Blick.“ Dass sie Bestzeiten zu Saisonhöhepunkten laufen kann, hat sie bei der WM in Budapest schon bewiesen. (Theresa Ricke)