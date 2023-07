Hürdenläuferin vom TV Neu-Isenburg vor WM: „Es müsste schneller gehen“

Von: Theresa Ricke

Im neuen Rhythmus über die Hürden: Bei den Deutschen Meisterschaften hat Eileen Demes die Umstellung auf einen 14er-Rhythmus schon eine neue Bestzeit gebracht. Bei der WM will sie noch schneller sein. © IMAGO

400-Meter-Hürdenläuferin Eileen Demes vom TV Neu-Isenburg will zur Leichtathletik-WM. Dort ist das Ziel, ihre Bestzeit noch zu verbessern.

Offenbach – Eileen Demes vom TV Neu-Isenburg treibt ihre Karriere in neue Sphären. Bei den Deutschen Meisterschaften im Kasseler Auestadion läuft sie neue persönliche Bestzeit. Nun soll es für eine WM-Teilnahme reichen. Wie sie ihre Chancen dazu sieht und welche sportlichen Veränderungen Gründe für die Leistungssteigerung sein können, verrät sie im Interview.

Frau Demes, worin unterscheidet sich das Auestadion in Kassel vom Olympiastadion in Berlin?

In Kassel hat es mir viel besser gefallen. Das Stadion ist kompakter. Im Olympiastadion von A nach B zu kommen ist schwierig, weil die Wege so weit sind. Ich weiß gar nicht, ob die Zuschauerzahlen ähnlich waren, aber die Stimmung im Auestadion war sehr gut. Die Zuschauer sind richtig mitgegangen. In Berlin gehen die Zuschauer unter. Da ist es, als würden wir vor leeren Rängen laufen.

Im Jugendbereich sind die Athleten noch nicht spezialisiert auf eine Disziplin. Was macht die 400 Meter Hürden zu Ihrer Disziplin?

Auch wenn es bei den Blockmehrkämpfen verschiedene Disziplinen gab, waren die 400 Meter Hürden schon immer meine Disziplin. Ich habe sie mit 15 Jahren ausprobiert und mich direkt für die U18-WM qualifiziert, bei der ich als jüngste Teilnehmerin im Finale gleich Vierte geworden bin. Ich bin in dieser Disziplin einfach sehr gut.

Hürdenläuferin vom TV Neu-Isenburg stellt bei Deutschen Meisterschaften den Rhythmus um

Nun sind Sie bei den Deutschen Meisterschaften mit einer persönlichen Bestzeit von 55,72 Sekunden Zweite geworden. Sind Sie zufrieden?

Auf jeden Fall. Es ist immer schön, bei einem Saisonhöhepunkt Bestleistung zu zeigen. Mit dieser Zeit halte ich aktuell den Hessenrekord. Aber der Lauf ist nicht perfekt gewesen. Die letzten beiden Drittel sind noch ausbaufähig. Es müsste schneller gehen.

Wie lief das Rennen aus Ihrer Sicht?

Ich habe zum ersten Mal einen neuen Rhythmus ausprobiert. Ich bin in der ersten Streckenhälfte 14 statt 15 Schritte gelaufen. Mit dem 15er-Rhythmus bin ich zu nah an die Hürden gekommen. Also habe ich die ersten drei Hürden im 14er-Rhythmus genommen und dann auf 15 umgestellt. Aber der Wechsel hat noch zu viel Zeit gekostet: Drei Zehntel Zeitverlust in dieser frühen Phase des Rennens, wenn die Muskeln noch nicht müde sind, ist zu viel. Ein Zehntel wäre okay. Das Rennen war technisch nicht so sauber, da habe ich spürbar Kraft verloren. Daran arbeite ich noch.

Eileen Demes (TV Neu-Isenburg) will Abstand zur deutschen Spitze verringern

Trotzdem ist der Trend eindeutig positiv: Zu den Deutschen Meisterschaften 2022 haben Sie sich gesteigert und sind unter 56 Sekunden gekommen. Wie schaffen Sie das?

Ich habe einen neuen Trainer, mehr trainiert und mehr Trainingslager mitgemacht, als es zuvor möglich war. Ein Resultat daraus ist der beschriebene Rhythmuswechsel, der mich nach vorne bringt. Außerdem habe ich viel an meiner Schnelligkeit gearbeitet und meine maximale Schnelligkeit stark verbessert.

Geht der Trend so weiter, folgt auf Bronze in Berlin und Silber in Kassel im nächsten Jahr Gold bei den Deutschen Meisterschaften…

Das wäre schön (lacht). Aber das Feld war schon lange nicht mehr so stark. Carolina Krafzik ist derzeit die Nummer eins in Deutschland und gehört zu den Top Ten in der Welt. Da wird es schwer, an ihr vorbeizukommen. Aber ich versuche, jedes Jahr den Abstand zu verringern.

Trainerwechsel nach zehn Jahren: Eileen Demes macht nächsten Schritt

Sie haben es bereits angesprochen: Nach über zehn Jahren haben Sie den Trainer gewechselt. Warum?

Ich möchte zuerst sagen, dass Robert Schieferer ein sehr guter Trainer ist. Für mich ist es aber an der Zeit gewesen, etwas zu verändern. Einen anderen Trainer mit anderen Methoden ausprobieren. In Sachen Sprints und Kraftausdauer habe ich zum Beispiel einiges nachgeholt. Ein großer Vorteil in der Trainingsgruppe von Bundestrainer Volker Beck (Olympiasieger über 400 Meter Hürden 1980 in Moskau für die DDR), der ich mich angeschlossen habe, ist, dass alle in meinem Alter sind, dieselbe Disziplin ausüben und gleiche Ziele verfolgen. Vorher bin ich die einzige Erwachsene unter Jugendlichen gewesen.

Geht mit dem Trainerwechsel auch ein Vereinswechsel einher?

Nein, ich werde weiterhin für den TV Neu-Isenburg starten. Der Verein möchte mich unbedingt halten und ich bekomme eine tolle Unterstützung. Um für die Weltrangliste Punkte zu sammeln, muss ich durch ganz Europa fahren. Dieses Jahr bin ich zum Beispiel schon in Polen und der Schweiz gewesen. Ein Hotel bekomme ich schon mal bezahlt, aber nicht die gesamten Reisekosten. Das ist eine große Belastung und außergewöhnlich, dass ein kleiner Verein so viel leistet. Ich fühle mich beim TV sehr wohl. Dort freuen sich immer alle, wenn ich laufe und machen mir gar keinen Druck.

Eileen Demes vom TV Neu-Isenburg: Chance auf WM-Teilnahme besteht

Zum Thema Weltrangliste: Das ist eine Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaften im August in Budapest zu qualifizieren. Wie stehen die Chancen, dass Sie dort starten dürfen?

Der Qualifikationszeitraum endet am 31. Juli. Dann muss ich sehen, ob ich es geschafft habe. Denn die Hälfte der Athletinnen und Athleten bekommen ihre Startplätze über die Direktqualifikation, die anderen über die Weltrangliste. Momentan stehe ich dort auf Platz 30 von 40. Wenn morgen also Schluss wäre, wäre ich dabei. Je nachdem, wie ich aber bis Ende Juli noch laufe und wie meine Konkurrentinnen, könnten ein paar noch an mir vorbeiziehen. Ich kann mir den Start hoffentlich sichern und bin aktuell recht optimistisch.

In München haben Sie 2022 Premiere bei der EM gefeiert. Nun wäre eine WM-Teilnahme die nächst größere Bühne. Worin liegt für Sie der Unterschied zwischen einer EM und einer WM?

Die WM-Qualifikation ist viel anspruchsvoller. 40 Athletinnen sind am Ende dabei. 40 Athletinnen starten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Wer also bei der WM läuft, hat auch gute Chancen auf Olympia. Das ist für mich ein zusätzlicher Ansporn. Wenn ich daran denke, bin ich schon etwas nervös. Das gehört dazu. Was man nicht haben darf, ist Angst.

TV Neu-Isenburg: Hürdenläuferin Eileen Demes strebt neue Bestzeit an

Haben Sie ein internationales Vorbild, gegen das Sie gerne laufen würden?

Als Jugendliche hatte ich Vorbilder, jetzt sind es Konkurrentinnen. Ich freue mich selbstverständlich, wenn ich mich mit internationalen Top-Läuferinnen messen kann. Am liebsten laufe ich im Nationaltrikot.

Was wollen Sie bei der WM erreichen?

Ich möchte meine Bestzeit deutlich verbessern. Ich mache noch zu viele Fehler, die nicht passieren dürften und bin rhythmisch zu instabil. Aber wenn alles passt, kann ich noch schneller sein.

Das Gespräch führte Theresa Ricke.