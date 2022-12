Offenbacher Fechterin beeindruckt mit Kampfgeist und Ehrgeiz

Von: Holger Appel

Doppelerfolg. Ina Sternberg nach den offenen Marburger Stadtmeisterschaften. © vum

Ina Sternberg ist für den Fechtclub Offenbach aktiv. Jetzt tritt die 15-Jährige beim internationalen U17-Turnier in Heidenheim an.

Offenbach – Handball, Tanzen und Turnen, diese Sportarten hat sie schon ausprobiert. Hängengeblieben ist die noch 14 Jahre alte Ina Sternberg aber beim Degenfechten. Das Top-Talent des FC Offenbach (FCO) trumpfte zuletzt mächtig auf, gewann zum Beispiel die offenen Marburger Stadtmeisterschaften in den Altersklassen U15 und U17.

Am Wochenende tritt sie beim internationalen U17-Turnier in Heidenheim an. „Ich hoffe natürlich auf eine gute Platzierung, bin aber nicht traurig, wenn das noch nicht klappt. Denn da kommen sogar Fechterinnen aus den USA und China, die zum Teil zwei Jahre älter sind als ich. Ich kann da nur lernen und mich weiter verbessern“, schätzt die Neuntklässlerin der Marienschule in Offenbach ihre Chancen realistisch ein.

Ina Sternberg ist seit Januar 2019 beim FCO. Ihre Schwester Lya hatte zuvor von der Bewegungsolympiade der Offenbacher Grundschulen einen Flyer des Fechtclubs mit nach Hause gebracht. Ihre aus China stammende Mutter Jiaying ermunterte ihre Kinder, ging mit zum Training. Ina Sternberg war wie die zwei Jahre jüngere Lya schnell begeistert. Mittlerweile ist auch Bruder Johnny dabei. Der Erfolg stellte sich bei Ina Sternberg schnell ein. Als bisher größten Erfolg im Einzel wertet sie Platz zwei bei der U15-All-Star-Challenge in Leipzig. Und in der Mannschaft natürlich den deutschen Meistertitel in der U15 im Mai 2022 mit ihren damaligen Teamkolleginnen Fiona Fricke und Matilda Kunisch in Reutlingen. „Das war einer der besten Tage, die ich bisher hatte“, versichert Ina Sternberg.

Voller Einsatz. Ina Sternberg (links) in einem Gefecht gegen Laura Amian (TSV Bayer Leverkusen). © eyssen

Das Offenbacher Erfolgstrio besteht nicht mehr seit dem Wechsel von Fricke und Kunisch mit Trainer Wladislaw Erenburg zur Frankfurter Eintracht. „Ich bin traurig, dass sie gegangen sind, wir sind Freundinnen. Ich bleibe wegen meines Trainers Gabriel Petrovici. Er ist perfekt für mich. Ich bin zudem in Offenbach weiter mit Mailin Dörr auf der Planche. Wir stehen das gemeinsam durch. Außerdem kann ich auch stets mit älteren Jungs wie David Dergay und Roman Samoilov üben – das passt“, sagt Ina Sternberg. Mittwochs geht sie zudem ins Kadertraining der Eintracht. Sie kommt auf vier bis fünf Einheiten pro Wochen.

„Ich habe in den vergangenen knapp drei Jahren von allen möglichen FCO-Trainingsterminen vielleicht drei verpasst, bin eigentlich immer da. Ich habe einen extremen Kampfgeist und Willen, ziehe es durch, selbst wenn ich einmal nicht so viel Lust habe“, berichtet Ina Sternberg, die zudem noch zweimal die Woche als „Turnhilfe“ bei den Kindern der Sportunion Mühlheim mitwirkt. „Meine Schulnoten sind nach wie vor gut“, sagt sie lachend angesichts ihres immensen Sportprogramms.

„Ina ist extrem fleißig, selbstbewusst und ehrgeizig“, berichtet Gudrun Bayer, die Vorsitzende des Fechtclubs. Dazu passend sagt Ina Sternberg: „Ich will 2023 die deutsche Meisterschaft in der U15 gewinnen und später dann gute Platzierungen auf internationalen Turnieren verbuchen. Ich will weit kommen.“ Vielleicht klappt das ja schon an diesem Wochenende beim nächsten Start in Heidenheim. (Holger Appel)