„Im Kollektiv unberechenbar“

Von: Patrick Leonhardt

Ergün Sahin, Trainer der HSG Rodgau, hatte in dieser Saison bei vier Siegen in fünf Begegnungen schon reichlich Grund zum Jubeln. © eyssen

Die HSG Rodgau Nieder-Roden fiebert dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer HSG Bensheim/Auerbach II entgegen.

Nieder-Roden – Mit 8:2 Punkten liefern die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden im bisherigen Saisonverlauf der 3. Liga eine herausragende Runde ab, nehmen hinter dem Führungsduo HSG Bensheim/Auerbach II und der HSG Freiburg (beide 10:0) den dritten Platz ein. Am Samstag (19.30 Uhr) stellt sich die Bundesliga-Reserve von der Bergstraße zum Hessenderby bei der Mannschaft von Trainer Ergün Sahin, seit Anfang Oktober vergangenen Jahres in Nieder-Roden im Amt, in der Rodaustrom-Sportarena vor.

Herr Sahin, Ihre Zielsetzung vor Rundenbeginn lautete unter anderem, eine derart nervenaufreibende Saison wie die vergangene zu vermeiden. Insofern können Sie aktuell doch sehr zufrieden sein, oder?

Ich bin sehr zufrieden. In Pforzheim waren wir 40 Minuten richtig gut und haben dann unsere Linie verloren. Aber wir haben diese Niederlage abgeschüttelt und seitdem richtig gute Ergebnisse abgeliefert. Auch wenn diese zum Teil recht knapp waren. Aber die vorangegangene Saison war lang. Wir haben uns neu strukturiert, die Mannschaft, die noch jünger geworden ist, musste sich erst finden. Aber sie entwickelt sich weiter, wir sind auf dem richtigen Weg. Dass wir nur einen dünn besetzten Kader haben, hat es nicht leichter gemacht. Ich wünsche mir, dass der Kader komplett ist. In der Vorbereitung haben, was verständlich war, ständig Spielerinnen gefehlt, die im Urlaub waren. Aktuell können wir wieder Sechs gegen Sechs trainieren, das zeigt sich in unseren Leistungen.

Zuletzt in Nidda hat Andrea Mertens erstmals in dieser Saison ausgeholfen.

Sie ist beruflich sehr eingespannt und hat daher pausiert. Das hat ihr gut getan. Sie trainiert ab und zu mal mit und hat jetzt signalisiert, dass sie uns weiter zur Verfügung steht, wenn wir sie brauchen.

Was läuft denn bei Ihrer Mannschaft besser als in der vergangenen Saison?

Die Mädels haben verstanden, wie sie gewisse Dinge umsetzen müssen. In der vergangenen Saison hatte ich nicht die Gelegenheit, die Mannschaft auf die neue Saison vorzubereiten. Das war dieses Mal der Fall und die Mannschaft hat in der Vorbereitung fleißig gearbeitet und wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind stabiler in der Abwehr geworden, agieren im Angriff ruhiger und effektiver. Die Spiele, die wir in dieser Saison gewonnen haben, hätten wir vor einem Jahr noch aus der Hand gegeben. Das zeigt, welche Moral diese Mannschaft hat.

Große Veränderungen gab es im Bereich der Torhüterinnen. Linda Barnack verließ den Verein, Sophie Born und Naomi Speckhardt kamen neu hinzu.

Wir haben zwei Top-Torhüterinnen dazubekommen. Und wir haben ja auch noch Miriam Aassou. Die drei ergänzen sich hervorragend. Miriam hatte eine Mandelentzündung und stand nicht zur Verfügung. Da ist es gut, dass wir drei Torhüterinnen haben, damit zwei immer da sind. Die drei harmonieren toll, das passt einfach perfekt.

Nieder-Roden trifft in dieser Saison auf viele neue Gegner, die Liga war daher zum Rundenbeginn nur schwer zu bewerten. Wie schätzen Sie die Liga jetzt, nachdem einige Spieltage absolviert sind, ein?

Wenn man die Ergebnisse betrachtet, dann kann jeder jeden schlagen. Die, die ich zu Rundenbeginn oben vermutet habe – Freiburg, Bensheim/Auerbach – stehen auch vorne. Dennoch ist die Liga sehr ausgeglichen. Ausruhen darf man sich in dieser Klasse nicht. Leon/Reilingen etwa hat nach fünf Niederlagen den Trainer gewechselt und dann zweimal gewonnen.

Nun geht es am Samstag gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Bensheim/Auerbach II. Was erwartet Nieder-Roden?

Die haben einige sehr talentierte und gut ausgebildete Spielerinnen aus ihrer Akademie und insgesamt einen breiten Kader. Bensheim/Auerbach steht völlig zurecht da oben in der Tabelle. Wir hätten unser Spiel in Pforzheim gewinnen müssen, dann würden wir jetzt auch mit 10:0 Punkten oben stehen. Das haben wir abgehakt, da will ich gar nicht hin. Das ist für uns ein Topspiel, in dem wir nichts zu verlieren haben. Wir wollen weiterhin schnell unsere Punkte gegen den Abstieg sammeln. Wenn wir gegen Bensheim etwas holen können, nehmen wir das gerne mit. Wir sind uns aber unserer Rolle bewusst, bleiben mit beiden Füßen auf dem Boden. Wichtig ist, dass wir gegen die Mannschaften punkten, die hinter uns stehen.

Sie gehen ohne Druck in die Partie?

Wenn eine Mannschaft verlustpunktfrei ist, will sie das auch bleiben. Deshalb hat eher Bensheim/Auerbach den Druck, weil sie als Tabellenführer oben bleiben wollen. Wir wollen so gut wie möglich spielen, gerade vor unserem Heimpublikum. Die Mannschaft ist weiterhin in der Entwicklungsphase. Wir haben zwar einige erfahrene, aber eben viele junge Spielerinnen, das Durchschnittsalter liegt bei 20, 21 Jahren. Ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Mein Team ist noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Wenn das der Fall ist, können wir noch ganz andere Dinge erreichen. Denn meine Mannschaft hat viel Qualität und mein Glaube an jede einzelne Spielerin mit ihren hervorragenden Fähigkeiten ist gigantisch. Und wenn diese Fähigkeiten gebündelt werden, sind wir im Kollektiv unberechenbar.

