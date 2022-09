Ein Fahrradunfall gefährdet Dennis Retzlaffs Teilnahme in Kailua-Kona

Von: Julius Fastnacht

Prellungen, Schürfwunden und ein Haarriss im Handgelenk warfen Retzlaffs Trainingsplan durcheinander. © p

Eine Teilnahme am Ironman in Hawaii ist der sportliche Lebenstraum des Dreieichers Dennis Retzlaff. In der Vorbereitung sorgte ein Trainingsunfall auf dem Fahrrad für einen Schockmoment.

Dreieich – Ein Dienstag Anfang September. Mit seinem Rennrad gleitet Dennis Retzlaff durch den Odenwald. Hügelig ist es rund um Darmstadt, genau wie er es im Training mag. Nachdem er sich Ende August in Kopenhagen für den Ironman Hawaii qualifiziert hatte, bereitet er sich jetzt für das Rennen in Kailua-Kona vor. Seinem sportlichen Lebenstraum.

Mittlerweile ist er auf dem Rückweg nach Dreieich. Bei Darmstadt-Kranichstein fährt er den 96. Kilometer des Tages, bergab, mit Tempo. „Vor mir rollt dann plötzlich ein Kleinbus auf die Straße“, erzählt Retzlaff. „Ich habe ihn noch gesehen und dachte, der hält an. Der hätte gar nicht links abbiegen dürfen. Wahrscheinlich meinte er, er schafft es noch vor mir.“ Doch Retzlaffs Geschwindigkeit ist einfach zu hoch. „Dann hat er mich erwischt.“

Es knallt. Retzlaff fällt von seinem Fahrrad, donnert auf die Motorhaube und fliegt auf den Asphalt. Einige Passanten erleben die Unfallszene, rennen zu ihm. Retzlaff ist bei Bewusstsein, spürt aber Schmerzen auf seiner linken und vor allem rechten Seite.

Sofort geht es zum Unfallarzt. Vor Ort wird er geröntgt, der Arzt verordnet ihm zusätzlich einen CT-Termin. Ein banger Moment für den Extremsportler. Doch Die Untersuchungen lassen den Triathleten aufatmen: „Ich hatte Glück im Unglück. Links bin ich mit mehreren Prellungen davongekommen. Im rechten Handgelenk haben sie allerdings einen Haarriss gefunden. Dazu kommen weitere Prellungen. Und ich habe Schürfwunden, von der Straße“, sagt Retzlaff.

Trotzdem: Den Start auf Hawaii hat der Crash in keinem Fall zunichte gemacht. Aber den Vorbereitungsplan für das Rennen durcheinandergewürfelt, das schon.

„Für mich war der Unfall wirklich ein absolutes Disaster“, sagt Retzlaff deshalb. Nach dem Ironman-Rennen in Dänemark, wo er die Zehn-Stunden-Marke unterbot und auf den letzten Drücker das Ticket für Hawaii löste, hatte er zunächst eineinhalb Wochen pausiert. „Dann habe ich Anfang September eigentlich wieder langsam begonnen zu trainieren – bis zum Zusammenstoß. Zwei Wochen lang konnte ich gar nichts machen. Mit Sport habe ich mehr oder weniger erst vergangene Woche wieder angefangen.“

Die ersten Übungseinheiten liefen dann erstaunlicherweise ganz gut, meint Retzlaff. Letztes Wochenende ist er wieder aufs Fahrrad gestiegen und eine 150 Kilometer-Runde gefahren. „Und auch beim Laufen fühlt es sich wieder besser an. Da habe ich gemerkt, dass ich von meinen beiden Ironmans dieses Jahr was in die Vorbereitung mitgenommen habe“, schmunzelt er.

Demnächst steht für ihn und seine Frau auch schon der Abflug nach Hawaii an. Die Ironman-Teilnehmer, die aus aller Welt auf die pazifische Inselgruppe reisen, müssen sich für den Wettkampf akklimatisieren, die teilweise extremen Temperaturen kennenlernen. Retzlaff plant, vor Ort weiter zu trainieren, bis zu seinem Rennen am 8. Oktober. Hat er sich ein Ziel für seine Ironman-Premiere gesteckt? „Habe ich mir so nicht gesetzt“, sagt Retzlaff. “Ich will Spaß haben und das Publikum vor Ort erleben. Einfach die Atmosphäre aufsaugen und den Wettkampf genießen.“

„Der hätte gar nicht so fahren dürfen. Wahrscheinlich meinte er, er schafft es noch vor mir.“ Dennis Retzlaff, Teilnehmer am Ironman Hawaii. © Privat