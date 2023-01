Im Verfolgerduell sind beide auf Revanche aus

Von: Jörn Polzin

Jule Seegräber und die Rhein-Main-Baskets nehmen in Heidelberg nicht nur den Korb ins Visier, sondern durchaus auch den neunten Sieg in Serie – auch als Außenseiter. © postl

Im Verfolgerduell in Heidelberg stehen die Rhein-Main Baskets vor einer großen Herausforderung. Es winkt der neunte Sieg in Folge - und damit der zweite Tabellenplatz.

Langen – Ziemlich genau vier Monate ist es her, das erste Duell der Rhein-Main Baskets mit dem USC Heidelberg. Doch bei Svenja Greunke sind die Erinnerungen sehr präsent. Auch, weil die damals angeschlagene Centerin die Zweitliga-Partie über weite Strecken von der Bank aus verfolgen musste. „Wir haben es sehr eng gemacht“, blickt Greunke zurück. 53:54 mussten sich die Baskets geschlagen geben – nach 40:25-Führung. Ein Ergebnis, das leichte Verärgerung, aber auch großen Stolz auslöste.

„Das war trotz der Niederlage eine positive Überraschung, da wir nicht vollständig und noch nicht im Rhythmus waren“, sagt Greunke: „Wenn man mit einem Punkt verliert, ist das natürlich ein zusätzlicher Ansporn, es diesmal noch besser zu machen.“ Zumal bei einem Erfolg im Verfolgerduell am Samstag (17.30 Uhr) in Heidelberg sogar der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz möglich ist.

Die Favoritenrolle sieht Greunke trotz der „sensationellen Serie“ der Baskets mit acht Siegen in Folge beim Gegner, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat, zuletzt aber in eigener Halle gegen Mainz unterlag. „Vor der Saison war Heidelberg für mich einer der Topfavoriten. Sie haben einige Spielerinnen im Kader, die zu Erstligazeiten dabei waren und viel Erfahrung mitbringen. Wenn wir also verlieren, könnten wir damit leben. Trotzdem sind sie schlagbar.“

Wie das funktioniert, bewiesen die Baskets beim 69:59-Erfolg in der zweiten Pokalrunde, als sich neben Greunke (24 Punkte) auch Jule Seegräber hervortat (13). Auf die Erfahrung des Duos sowie der wieder einsatzfähigen Monika Wotzlaw wird es am Samstag ankommen. Aus Sicht von Saymon Engler wird es beiden Teams nicht an der nötigen Motivation mangeln. „Wir wollen die knappe Hinspielniederlage wettmachen, Heidelberg das Pokal-Aus. Da ist einiges drin“, so der Baskets-Trainer.

Als „problematisch“ stuft er die sehr intensive und aggressive Spielweise des Gegners ein und will seine Mannschaft bestmöglich darauf vorbereiten. „Wichtig ist, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, nichts erzwingen und an unseren Abläufen festhalten“, sagt Engler: „Und in der Verteidigung dürfen wir nicht zu große Lücken lassen.“ Verzichten muss der Baskets-Coach auf Marlene Weber (Fingerbruch) und die zuletzt erkrankte Monika Crnjac. „Da werden wir kein Risiko eingehen.“

