In der Familie Bussian übernehmen die Töchter das Ruder

Von: Theresa Ricke

Erfolgreicher Doppelvierer von IGOR Offenbach: Marc Bussian, Christian Dommermuth, Bernd Wicker und Wolf Bussian (von links). © P

Vor 25 Jahren haben Marc und Wolf Bussian für Offenbach um Titel gerudert, heute ist die nächste Generation der Bussians in Hanau aktiv.

Offenbach – Laura und Ellen Bussian haben als kleine Mädchen in einer Schublade die Medaillen ihres Vaters entdeckt: 1998 ist Marc Bussian mit seinem jüngeren Bruder Wolf sowie Christian Dommermuth und Bernd Wicker im Boot von IGOR Offenbach Deutscher Sprintmeister im Doppelvierer geworden. In den beiden folgenden Jahren wiederholten sie ihre Leistung und gewannen wieder – 2000 in etwas anderer Besetzung mit Bamdad Djouiai statt Bernd Wicker. Drei Titel in Folge spornen noch viele Jahre später die nächste Generation der Familie Bussian an, sich ebenfalls ins Boot zu setzen – mit einer klaren Zielsetzung.

Einzug hat das Rudern in die Familie Bussian gefunden, als drei der vier Söhne über einen Klassenkameraden 1989 auf den Sport aufmerksam wurden. Marc, der älteste, ging hin und die jüngeren Brüder folgten, „weil es Spaß machte“. Zuvor hatte nur der Vater der vier Brüder „mal ein bisschen in der Kindheit drüben in Berlin gerudert“. So ging es los beim Offenbacher Ruderverein. „Mit Trainer Jürgen Jürgensen haben wir viel Zeit verbracht und sind tief ins Rudern eingetaucht.“

Gegenüber des Isenburger Schlosses sind sie den Main hoch und runter gefahren. Mit dem Erfolg sei dann der Spaß noch größer und der Ehrgeiz geweckt worden. Auch untereinander wurde sich hochgestachelt, erinnert sich Marc Bussian: „Der eine wollte besser als der andere sein.“ Doch Rudern ist auch Mannschaftssport, wenn alle in einem Boot sitzen. Dann werden aus Konkurrenten Partner. Mit Wolf, der 1998 der erste Offenbacher Sportler des Jahres geworden ist, hat Marc oft in einem Boot gesessen. Besonders im Doppelvierer waren sie sehr erfolgreich. „Beim Nachbarverein Hellas Offenbach haben wir öfter am Stück gewonnen.“ Außerdem stehen zahlreiche Hessenmeistertitel und die Deutschen Meistertitel in der Vita der Brüder. „Wolf ist auch bei der Junioren-WM gewesen. Er war zwei Jahre jünger als ich, als er angefangen hat. Da hatte er einen Vorteil.“

Beide Töchter von Marc Bussian haben schon ihre eigenen Medaillen gewonnen: Ellen (rechts) zuletzt zusammen mit Finja Grohs bei den Deutschen Jugend- und Jahrgangsmeisterschaften. © P

Jetzt sind es die Töchter, die bei internationalen Wettbewerben antreten. Dann versammelt sich die Familie Bussian vor dem Fernseher und verfolgt das Abschneiden der nächsten Generation im Livestream und fiebert mit. Rudern sei ein großes Thema in der Familie, erzählen die beiden. Schließlich können viele mitreden, wenn es um Rudern geht. Sie tauschen sich darüber aus, wie es aktuell läuft im Training, woran sie arbeiten. Tipps vom Papa nehmen die beiden gerne an, sie wollen sich ja stetig verbessern. „Ich bin dankbar für die Unterstützung“, sagt Ellen. Marc Bussian kennt es aus eigener Erfahrung, welche bedeutende Rolle die Mithilfe der Eltern am Erfolg hat. Das gibt er nun an seine Töchter weiter.

Bei einer Mutter und einem Vater, die beide gerudert haben, liegt die Idee nicht allzu fern, ihnen nacheifern zu wollen. Laura hat nach einer AG als erste angefangen, Ellen ist nachgekommen. Doch der Wunsch war schon da, als der Körper noch nicht bereit dafür war. Ein Ruderboot muss unter Kontrolle gehalten werden. Dazu braucht es eine gewisse Größe und Kraft. Obwohl die Familie in Hanau nicht weit entfernt vom Bootshaus der Hassia lebt, für die die beiden Mädchen nun starten, blieb ihnen der Sport zunächst verwehrt. Also sind sie erst mal für den SSC Hanau-Rodenbach gelaufen. „Wer beim Laufen stehen bleibt, kommt nicht voran. Dabei haben sie gelernt, sich durchzubeißen“, sagt Vater Marc. Das haben die beiden mitgenommen, als es endlich aufs Wasser ging. Und ehrgeizig sind sie sowieso, stellt der Vater fest: „Ich denke, man kann sagen, dass sie das von mir haben.“

Laura Bussian bei der Internationalen Junioren-Regatta in München 2022. © P

Der Ehrgeiz wird von einem ganz bestimmten Ziel gefüttert. Laura sagt: „Mein Vater und meine Onkel sind schon Vorbilder, aber ich möchte selber etwas erreichen. Ich möchte besser sein als sie!“ Daran arbeiten sowohl Laura als auch Ellen. Laura belegte bereits den ersten und zweiten Platz bei den Deutschen Junioren Meisterschaften im Einer, gewann Gold im U17-Juniorinnen-Achter mit Steuerfrau und Bronze U18-EM im Doppelvierer. Ellen gewann bei den Deutschen Jugend- und Jahrgangsmeisterschaften in diesem Jahr sensationell Gold im Zweier ohne Steuermann. Ergebnisse, bei denen Vater Marc fast ein bisschen ungläubig zurückblickt: „Als ich in dem Alter gewesen bin, habe ich gerade gelernt, das Paddel zu halten. Und sie gewinnen schon Titel.“ (Theresa Ricke)