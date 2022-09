HSG Rodgau fertigt Aufsteiger Waldbüttelbrunn mit 29:17 ab

Gelungener Auftakt: Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden haben ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Waldbüttelbrunn deutlich gewonnen. Neuzugang Benedikt Gräsl gelangen drei Treffer. © eyßen

Viele zufriedene Gesichter gab es am Samstagabend bei den Drittliga-Handballern der HSG Rodgau Nieder-Roden. Am ersten Spieltag der Süd-West-Staffel setzten sich die „Baggerseepiraten“ mit 29:17 (11:9) gegen den Aufsteiger DJK Waldbüttelbrunn durch.

Nieder-Roden - „Ich freue mich sehr, dass wir die ersten zwei Punkte eingefahren haben“, war HSG-Trainer Jan Redmann, in dessen Team es im Sommer einige personelle Veränderungen gegeben hatte, nach dem geglückten Saisonstart erleichtert. In der ersten Hälfte konnten sich die Rodgauer noch nicht deutlich absetzen. „Da haben wir gesehen, dass wir gegen einen Gegner gespielt haben, der mit vielen erfahrenen Spielern gespickt ist und das clever gelöst hat“, so Redmann, dessen Team zunächst noch zu viele Fehlwürfe produzierte. „In der zweiten Hälfte haben wir dann das Tempo erhöht und waren konsequenter. Insgesamt bin ich sehr zufrieden“, meinte Redmann.

Filip Brühl erzielte nach drei Minuten das erste Saisontor, die HSG ging in der Anfangsphase mit 3:0 in Führung. Nach 13 Minuten lag aber Waldbüttelbrunn mit 5:4 vorne. Das sollte jedoch neben dem 6:5 die einzige Gästeführung bleiben. Deutlich absetzen konnte sich die HSG im ersten Abschnitt allerdings nicht. Mit dem letzten Wurf vor der Pause erzielte Waldbüttelbrunn das 11:9, so dass für den Aufsteiger vor Beginn der zweiten Hälfte noch alles drin war.

Im zweiten Abschnitt erzielte Waldbüttelbrunn zunächst das 11:10, dann machte Nieder-Roden aber ernst und vergrößerte den Vorsprung kontinuierlich. Erstmals zwölf Tore vorne waren die Gastgeber beim 28:16 (56.). Bester HSG-Schütze war Ketil Horn mit sechs Treffern vor Felix Mann (5). Dahinter folgten die Neuzugänge Simon Brandt (4) und Benedikt Gräsl (3).

Maarten Broschek, der aus der eigenen Jugend kam, erzielte zwei Tore. Mit Niklas Roth (2) und David Wucherpfennig (1) waren zwei weitere externe Neuverpflichtungen mit dabei. „Am Ende ist es das Ergebnis, wie wir es uns gewünscht haben. Der Start ins Spiel war ein bisschen holprig, insgesamt aber ein gelungener Saisoneinstand“, meinte Kreisläufer Wucherpfennig nach seinem ersten Punktspiel im Trikot von Nieder-Roden. Mit Lars Spieß fehlte ein weiterer Neuzugang wegen einer Schulterverletzung.

Waldbüttelbrunns Trainer Dusan Suchy sprach nach dem Spiel von einem letztlich auch in der Höhe verdienten Rodgauer Sieg. Entsprechend zufrieden war HSG-Trainer Jan Redmann. Die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung, in der es die Neuzugänge zu integrieren galt und die Mannschaft hoch motiviert gearbeitet habe, hätten sich bestätigt. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die manchmal auch noch Fehler macht. Aber ich bin total zufrieden, wir haben ganz viel positive Energie im Training. Nach der ersten Hälfte haben wir den Kopf oben behalten, obwohl zunächst noch nicht alles geklappt hat.“

Für die Rodgauer geht es am kommenden Sonntag (17 Uhr) mit dem ersten Auswärtsspiel bei der HSG Friesenheim-Hochdorf II weiter, die zum Auftakt beim TuS Dansenberg mit 22:26 unterlag.

Spielfilm: 3:0, 4:5 (13.), 7:6, 10:8 (26.), 11:9 - 11:10, 15:11 (36.), 20:13, 24:15 (49.), 28:16 (56.), 29:17

Zeitstrafen: 1:3 - Rote Karte: Julian Bötsch (Waldbüttelbrunn, 53-) - 7m: 0/1 - 1/1

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Höpffner, Wucherpfennig (1), Broschek (2), Brühl (2), Gräsl (3), Horn (6), von der Au (1), Wunderlich (1), Roth (2), Stenger (2), Markert, Schopper, Brandt (4), Mann (5), Keller