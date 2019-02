Intensiver, kompakter, übersichtlicher

VON JÖRG HANAU.

Frankfurt – Für Fabian Wegmann ist die Sache klar: „Wir brauchen mal ein anderes Gesicht auf dem Podium.“ Nicht etwa, dass dem ehemaligen Radprofi aus Münster Alexander Kristoff suspekt wäre. Der Norweger genießt große Sympathien in der Szene. Allerdings gewann der Sprinter aus Oslo die vergangenen vier Auflagen des Frankfurter Radklassikers am 1. Mai.

Selbst der selektive Kurs durch den Taunus vermochte daran nichts auszurichten. Der mittlerweile 31 Jahre alte Profi von UAE Team Emirates wurde in der Höhe zwar jedes Mal distanziert, auf dem Weg zurück an die Alte Oper in Frankfurt gelang es seinen Teamkollegen aber stets, ihren schnellsten Mann noch in Position zu bringen.

Nicht ausgeschlossen, dass am Ende der 58. Ausgabe von Eschborn - Frankfurt wieder die schnellen Männer mit den dicken Oberschenkeln den Sieg unter sich ausmachen werden, die Veranstalter wollen es ihnen aber so schwer wie möglich machen. Das Rennen soll „noch intensiver, noch kompakter werden“, so Wegmann, selbst zweimaliger Sieger am 1. Mai und mittlerweile Berater des Elite-Rennens.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Streckenlänge um 25 Kilometer auf 187,5 Kilometer verkürzt. Auf dieser Distanz verteilen sich nicht weniger als 3222 Höhenmeter. Auf der Schleife durch das hessische Mittelgebirge sind alle Taunus-Ikonen aneinandergereiht: der Große Feldberg wird ebenso überfahren wie der Mammolshainer Stich (viermal), der Ruppertshainer Anstieg (zweimal) und die Billtalhöhe.

Die Verkürzung soll potenziellen Ausreißern den Versuch schmackhafter machen, frühzeitig die Flucht nach vorne anzutreten. „Es ist ein Unterschied, ob du noch 150 oder 200 Kilometer vor dir hast“, sagt Wegmann. Verändert haben die Streckenplaner auch den Kurs durch die Frankfurter Innenstadt. Der Rundkurs ist nun 6,5 Kilometer lang, muss zweieinhalbmal gefahren werden, führt das Feld über die Untermainbrücke und die Alte Brücke über den Main in den Stadtteil Sachsenhausen. Zudem wurde die Zielgerade in den Reuterweg verlegt. „Dadurch wird sie übersichtlicher und länger“, so Wegmann.

Lokalmatador John Degenkolb hat bereits zugesagt. Rick Zabel ebenso. „Das Interesse der Profi-Teams steigt weiter“, sagt Veranstalter Claude Rach.