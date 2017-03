Iren verhindern Weltrekord

dublin - Irlands Rugby-Nationalmannschaft hat sich erneut als Spielverderber erwiesen.

Zum Abschluss der diesjährigen „Six Nations“ verhinderte das Team von Trainer Joe Schmidt nicht nur einen Grand Slam (fünf Spiele, fünf Siege) der bereits vor der Partie als Turniersieger feststehenden Engländer, sondern auch, dass die Mannschaft aus dem Mutterland dieser Sportart zum alleinigen Weltrekordhalter avancierte.

Das 9:13 (3:10) vor 51700 Zuschauern im Aviva Stadium in Dublin war für die Engländer die erste Niederlage nach zuvor 18 Siegen in Folge. Sie teilen sich die Bestmarke damit weiterhin mit Weltmeister Neuseeland. Dessen Siegesserie war im November des vergangenen Jahres beendet worden – ebenfalls von den Iren. Damals hatten sie sich in einem Testspiel in Chicago vor 62300 Zuschauern mit 40:29 gegen die „All Blacks“ durchgesetzt. - cd