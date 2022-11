Isenburger „Veteran“ liebt den „irren Kick“ und wird Dritter bei Wakeboard-WM

Von: Holger Appel

Teilen

Der Neu-Isenburger Wakeboard-Weltmeister Jürgen Zepp auf dem WM-Parcour in Thailand. Er zeigt auf 700 Metern vier Sprünge, muss sechs Hindernisse überwinden. © p

Der Neu-Isenburger Jürgen Zepp gewinnt bei den Wakeboard-Weltmeisterschaften in Thailand gleich zwei Medaillen.

Neu-Isenburg – Die weite Reise nach Pathum Thani im Norden der thailändischen Metropole Bangkok hat sich für Jürgen Zepp voll gelohnt. Der Neu-Isenburger hat sich bei der Cable-Wakeboard-WM in der Altersklasse plus 40 („Veteran man“) Platz drei erkämpft. Im Team des Deutschen Wasserski- und Wakeboard-Verbandes durfte er sich sogar über Rang eins freuen. Der 43-Jährige hatte das WM-Ticket als Sieger bei den deutschen Meisterschaften im bayerischen Friedberg bei Augsburg gelöst.

Neu-Isenburger stürzt im Finale der Wakeboard-WM

„Ich habe mich in meiner WM-Vorrundengruppe gegen sechs Kontrahenten durchgesetzt, bin dann im Finale leider einmal gestürzt. Ich bin mit meiner Platzierung und meiner Leistung aber sehr zufrieden. Ich habe gezeigt, was ich kann“, berichtet Zepp. Vor allem die Rotation um die Längsachse sowie die Rückwärtssalti mit 360-Grad-Drehung in der Luft sind ihm auf dem rund 700 Meter Rundkurs gut gelungen. Diese Sprünge am Seil faszinieren ihn, „da wirst du nach oben oder nach vorn geschleudert. Ein irrer Kick. Das ist immer wieder ein Erlebnis“, sagt Zepp.

Jürgen Zepp aus Neu-Isenburg © Agenturen

Neu-Isenburg: Wakeboard-Leidenschaft beginnt in Frankreich

Aber wie kommt ein Neu-Isenburger an so eine eher ungewöhnliche Sportart, die er vor Ort gar nicht ausüben kann? Zepp hatte sich als 13-Jähriger im Spanien-Urlaub mit den Eltern fürs Windsurfen begeistert, nach der Rückkehr auf dem Langener Waldsee ein paar Runden gedreht und später in den Ferien auf Teneriffa in einer Surfschule gearbeitet. Im Frankreich-Urlaub an Ostern 1999 wollte er wieder surfen. „Es gab aber keinen Wind, absolute Stille, dafür in der Nähe eine Wasserski-Anlage. Die haben ein Freund und ich ausprobiert und sofort Feuer gefangen. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir zuhause geschaut haben, wo es bei uns so einen Wake Park gibt“, sagt Zepp. Fündig wurde er in Mittelhessen, im Hot Sport Seepark Marburg-Niederweimar.

Der Erfolg stellte sich im Lauf der Jahre ein. 2010 qualifizierte sich Zepp erstmals für die WM, er belegte in Neubrandenburg bei den Aktiven den fünften Platz. Es dauerte aber zwölf Jahre, bis zur nächsten WM-Teilnahme. Warum? „Dieser Sport ist mit großem Aufwand verbunden, das war mit kleinen Kindern und meinem Job lange nicht zu vereinbaren“, sagt der dreifache Familienvater: „Die Kinder sind zwar immer noch klein, doch durch die Unterstützung meiner Frau, und da ich in eine höhere Altersklasse gerutscht bin, war das Podium wieder in greifbarer Nähe. Darauf habe ich hingearbeitet.“

Neu-Isenburger: Wakeboard-Fan trainiert in Marburg

Der selbstständige Unternehmer versucht, ein- bis zweimal die Woche in Marburg zu trainieren. Außerdem hält er sich mit Tennis und Ausdauertraining im Wald und auf dem Ergometer fit. Tägliche Dehnübungen stehen zudem auf dem Programm, auch um das Verletzungsrisiko beim Wakeboarden so gering wie möglich zu halten. Einen Kreuzbandriss hat er bereits hinter sich. „Ich muss diese WM jetzt erst einmal sacken lassen“, lässt Zepp offen, zu welchen Wettbewerben er 2023 antreten wird. Die nächste WM steht erst Ende 2024 auf dem Programm. (Holger Appel)

Wie ein Snowboard, allerdings kurzer und breiter Ein Wakeboard sieht in etwa so aus wie ein Snowboard, es ist allerdings kürzer und breiter. Auf dem Brett, das meist aus Fiberglas besteht, sind zwei Bindungen montiert. In diese schlüpft man vor dem Start hinein. Beim Wakeboarden steht der Fahrer seitlich in Fahrtrichtung auf dem Brett und wird mithilfe eines Motorbootes gezogen. Zudem gibt es auch Wasserskilifte – sie werden auch Cables genannt – die in Deutschland besonders weit verbreitet sind. Der Neu-Isenburger Jürgen Zepp fühlt sich in beiden Varianten wohl. Seit 2005 ist Wakeboarden bei den World Games vertreten. (app)