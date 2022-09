Neu-Isenburger Defensive besticht beim 72:61

Von: Jörn Polzin

Unaufhaltsam: Flores Kantim (Mitte) erzielte 23 Punkte beim Langener Erfolg gegen die Frankfurter Eintracht. Damit bescherte der TVL dem neuen Trainer Regis Koundjia einen gelungenen Einstand. © postl

Durchwachsene Bilanz für die Basketball-Teams des BC Neu-Isenburg: Während die ersten Herren in der 2. Regionalliga gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Sieg kamen, mussten sich die Oberliga-Reserve und Landesliga-Frauen zum Start geschlagen geben. Die Frauen des SV Dreieichenhain kamen in Kaiserslautern zum ersten Erfolgserlebnis.

MÄNNER

1. Regionalliga

TGS Söflingen - TV Langen 80:83 (41:46). Beim Aufsteiger verbuchten die Langener den zweiten Saisonsieg. „Ein guter Sieg“, wie Manager Jürgen Barth zufrieden feststelle. Hart umkämpft obendrein, was auch daran lag, dass die Gäste ersatzgeschwächt antreten mussten. Sven Schäfer und Niklas Pons verletzt, Sebastian Barth mit der Bundeswehr in Tansania im Einsatz, Bastian Winterhalter bei Auswärtsspielen selten dabei. Als Alternative hielt sich Trainer Tobias Jahn bereit, kam aber nicht zum Einsatz. Dafür taten sich die Zugänge hervor. Allen voran Risto Vasiljevic, der mit 23 Punkten und starker Trefferquote glänzte. Philipp Jenkins kam auf 16 Punkte und neun Rebounds. In der ersten Hälfte lag der TVL vorne, geriet aber im dritten Viertel in Rückstand. Vasiljevic traf per Dreier zum 81:80, ehe er und Jenkins an der Linie alles klar machten.

TVL: Jenkins (16), Rappold (9), Beyene, Fuss (6), Schneider (13), Jacob (7) Janott, Droste (9), Vasiljevic (23)

2. Regionalliga

Makkabi Frankfurt - TV Langen II 72:70 (37:34). „Wir wussten, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Am Ende ist es sehr unglücklich für uns gelaufen“, sagte TVL-Spieler Felix Lewe. Nach einem Langener Fehlpass beim Einwurf kamen die Frankfurter in Ballbesitz und nutzten diesen zur 70:68-Führung. Die Gäste konterten zum Ausgleich, der letzte Angriff gehörte den Gastgebern. Diese schienen den Ball verloren zu haben, als er doch noch über Umwege zu einem frei stehenden Spieler gelangte, der eine Sekunde vor Schluss zum Sieg traf. Bereits am Mittwoch hat der TVL die Chance zur Wiedergutmachung. Ab 20 Uhr ist Aufsteiger Heidesheim zu Gast.

TVL: Butz (17), Lewe (10), Chabot (9), Smuda (9), Overdick (8), Kessler (6), Palazzo (4), Püchert (3), Keppler (2), Trindeitmar (2), Buschlinger, Richter

BC Neu-Isenburg - Eintracht Frankfurt 72:61 (35:32). „Kompliment an meine Mannschaft, wie sie vor allem über 40 Minuten verteidigt hat“, betonte BCN-Coach Vassili Adamoudis. Vor großer Kulisse legten die Gastgeber einen prima Start hin, verteidigten konsequent und setzten sich auf 22:12 ab. Im zweiten Viertel stellte die Eintracht auf eine Ganz-Feld-Presse um, was zu einem intensiven, offenen Schlagabtausch führte. Ein wichtiger Dreier von Arnold Menace und schnelle Punkte am Brett durch Daniel Hack sorgten für die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers, bei dem Distanzschütze Deni Kajabegovic (25) überragte.

BCN: Kajabegovic (25), Wedel (14), Hack (12), Domjanko (7), Menace (6), Klilee (5), Sauer (3), Asfaha, Brko, Devries, Kojar

Oberliga

BC Neu-Isenburg II - Gießen Pointers 62:79. „Uns war klar, dass die Mannschaft Zeit brauchen wird. Aber gerade in der zweiten Hälfte waren gute Ansätze zu erkennen, auf denen wir aufbauen können“, meint BCN-Coach Vassili Adamoudis. Die Nervosität der Gastgeber nutzten die jungen, aber schon länger auf dem Niveau spielenden Gießener gleich zu einfachen Punkten und erarbeitete sich einen komfortablen Vorsprung. Dem BCN gelang es hingegen nicht, sich für eine phasenweise ordentliche Verteidigung zu belohnen.

BCN II: Joppe (15), Nicin (8), Meier (8), Stotz (6), Veigl (14), Meier (4), Gierlisnki (3), Sanosa (2), Tappe (1), von Rabenau, Linnemann, Vahle

TV Babenhausen - MTV Gießen 74:79 (35:36). „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Mit weniger Ballverlusten im zweiten und dritten Viertel wäre ein Sieg drin gewesen“, sagte TVB-Guard Lars Teschke. Auch ohne Amil Klisura (Urlaub) blieben die Babenhausener in Schlagdistanz, ließen sich von einem 13:0-Lauf der Gäste im dritten Viertel nicht beirren. Tim Schrädt glänzte mit 22 Punkten, Finn Lunkenheimer verwandelte seinen vierten Dreier zum 74:77, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen.

TVB: Schrädt (22), Lunkenheimer (13), Rohs (12), Glawion (7), Teschke (7), Auer (6), Altmann (4), Laack (2), Teuchner (1), Baumann, Dalwitz, Disterhof

Landesliga

EOSC Offenbach - Makkabi Frankfurt II 54:79 (26:40). Gegen die Regionalliga-Reserve von Makkabi Frankfurt kam der EOSC unter die Räder. Vor allem aus der Distanz liefen die Gäste heiß, verwandelten insgesamt neun Dreier. Die Offenbacher liefen stets dem Rückstand hinterher, der nach der Pause immer weiter anwuchs. Vaios Ourgantzidis war mit 13 Punkten bester EOSC-Schütze. Lichtblick bei den Gastgebern: die ordentliche Freiwurfausbeute (16/22).

SV Darmstadt 98 - SV Dreieichenhain 83:60 (36:27). „Trotz der deutlichen Niederlage haben wir uns gut geschlagen und konnten mithalten. Nur im dritten Viertel gab es einen Einbruch“, bilanzierte SVD-Spieler Nick Ehrich. Der Aufsteiger musste zum Saisonstart einige Ausfälle kompensieren, agierte zunächst aber entschlossen in der Defensive. Jens Glöser verkürzte per Dreier zum 27:36-Pausenstand. Nach dem 15:27 im dritten Viertel war die Begegnung allerdings entschieden.

SVD: Maas (2), Torresan (14), Ringleb (11), Glöser (7), Krzywon (8), Weber, Hosenseidel (4), Eller (6), Ehrich (8)

FRAUEN

Regionalliga

1. FC Kaiserslautern - SV Dreieichenhain 42:63 (16:24). „Es hat lange gedauert, bis wir in unser Spiel gefunden haben und die Würfe wirklich gefallen sind. Insgesamt ein hartes Stück Arbeit, aber auch ein hochverdienter Sieg“, resümierte SVD-Trainer Guido Mensinger. Gerade zu Beginn ließen die Gäste etliche Möglichkeiten liegen. Das galt aber auch für die Gastgeberinnen in einer sehr punktearmen ersten Hälfte. Nach der Pause schwanden Kaiserslautern die Kräfte, während die „Haanerinnen“ mit schnellen Angriffen ihren Vorsprung ausbauten.

SV Dreieichenhain: Allenberg (9), Christen (11), Duhl, Ekert (7), Jung (3), Korte (6), Knittel (6), Lechte (6), Qarri, Stephanblome (15)

Oberliga

TV Babenhausen - BC Wiesbaden 55:32 (31:21). Die Babenhausenerinnen hatten nur im ersten Viertel etwas Probleme mit den Gästen. Nach dem 12:11 kontrollierte die Mannschaft von Trainer Markus Kühn das zweite Viertel deutlich und erarbeitete sich eine 31:21-Halbzeitführung. Gegen die schnelle Spielweise der Gastgeberinnen fanden die Wiesbadenerinnen nach der Pause kein Mittel. Zudem fiel es ihnen zunehmend schwerer, gegen die aggressive TVB-Verteidigung zu punkten. Nur sieben Punkte gestatteten die Gastgeberinnen im dritten Durchgang, im Schlussabschnitt gar nur vier. „Das war eine tolle Teamleistung und ein verdienter Sieg“, lobte Kühn.

BCN: Steiner (19), Schierling (12), J. Becker (10), Dienstbach (4), Isensee (4), Öcal (4), Güzel (2), A. Becker, Klein, Raab, Schoeltzke

Landesliga

TSG Sulzbach - BC Neu-Isenburg 58:30 (29:19). „Konstant gute Leistungen abrufen“, hatte BCN-Trainer Tarik Vahle als Zielsetzung für die neue Runde ausgegeben. Immer unter der Voraussetzung, dass die Spielerinnen fit sind. Zumindest am ersten Spieltag konnte seine Mannschaft die Vorgabe nicht erfüllen. Allerdings auch mit einem Rumpfteam. Nur sieben Spielerinnen, darunter die Zugänge Diana Munteh und Melissa sowie Rückkehrerin Alexandra Hilliger, traten in Sulzbach an und standen auf verlorenem Posten. Beste Werferin war Carla Wohlleben (7).

TV Langen - Eintracht Frankfurt II 67:47 (30:30). Die Langenerinnen bescherten ihrem neuen Trainer Regis Koundjia einen gelungenen Einstand. Und das nach nur zwei gemeinsamen Trainingseinheiten. In der ersten Hälfte begegneten sich beide Teams noch auf Augenhöhe. Doch nach dem Seitenwechsel setzte sich der TVL ab. Viele Fastbreaks, eingeleitet von Geburtstagkind Emilie Dorst - sie feierte am Spieltag ihren 18. Geburtstag -, brachten einen sicheren Vorsprung, den das wache Team trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle zum ersten Saisonsieg über die Runden brachte.

TVL: de las Heras, Dorst (23), Gilic-Kuko (6), Helterhoff (4), Kantim (23), Sinn (6), Söder, Storm (5)