Jannik Xus Ziel ist die Hauptrunde

In Gregor Surnin und Jannik Xu gehen bei den Deutschen Tischtennismeisterschaften zwei Spieler aus dem Kreis Offenbach bei den Männerwettbewerben an die Platte. Surnin, in der Oberliga für die TG Obertshausen aktiv, trifft unter anderem auf Zweitligaspieler Thomas Brosig (1.

FC Köln). Doppel spielt Surnin mit dem früheren Nieder-Rodener Jens Schabacker (NSU Neckarsulm). Stärkster Gegner des für Drittligist TTC Seligenstadt aufschlagenden Jannik Xu dürfte in Gianluca Walther ebenfalls ein Kölner sein. „Die Gruppe ist machbar“, hofft Xu auf den Einzug in die Hauptrunde. Im Doppel geht er mit Fan Bo Meng (TTC RS Fulda-Maberzell) an die Platte. J jm.