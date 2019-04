„Jede Partie wie ein WM-Spiel“

Langen – Die ersten Gehversuche auf dem Basketball-Feld machte er bei den Minis des TV Langen. Sieben Jahre war er zuletzt Kapitän bei der Regionalliga-Reserve. Nun zieht sich Mirco Palazzo zurück.

Im Interview spricht der 31-Jährige über seinen Abschied, die Perspektiven in Langen, Träume und Vaterfreuden.

Herr Palazzo, das war ihr letztes Heimspiel für den TV Langen nach fast 440 Einsätzen. Das lässt einen sicher nicht kalt, oder?

Letztes Heimspiel hört sich endgültiger an, als es ist. Zwar werde ich die 2. Herren verlassen, aber sicher mal einer Hobbytruppe anschließen. Aber klar ging mir einiges durch den Kopf und es war emotional. Einerseits freue ich mich auf die letzten Einheiten und unvergesslichen Momente. Andererseits bin ich natürlich traurig.

Wieso dann der Abschied nach all den Jahren?

Als wir vor sieben Jahren die „neuen“ 2. Herren ins Leben gerufen haben, gab es gewisse Vorstellungen und Ansprüche an unser Projekt. Wir wollten uns mit viel Fleiß, Arbeit und Identifikation von anderen Teams und Vereinen unterscheiden, was uns einerseits gut gelungen ist.

Andererseits....

Als zweite Mannschaft einer großen Abteilung steht logischerweise kein Helferteam zur Seite, sodass die Organisation komplett bei uns lag. Das ist okay, aber mit der Zeit ist es immer schwerer gefallen, die Zeit dafür freizuschaufeln. Auch sportlich wird es von Jahr zu Jahr schwieriger das Niveau zu halten. Da kommt häufiger mal Frust auf. Und ich bin eben ein verbissener, ehrgeiziger Typ.

Was waren für Sie die Höhepunkte?

Jugendmeisterschaften oder Aufstiege sind natürlich tolle Erinnerungen. Aber auch Dinge, die wenig mit sportlichen Erfolgen zu tun haben. Jugendturniere, die Zeiten im Hessenkader, Herren-Saisons als Jungspund und meine Zeit bei Makkabi Frankfurt, die mich als Mensch und Spieler sehr geprägt hat. Und natürlich die tolle Erfolgsgeschichte mit den 2. Herren. Hier hatte ich sieben Jahre lang die Möglichkeit, mit meinen besten Freunden meiner großen Leidenschaft nachzugehen.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Zum einen die gemeinsame Zeit mit den Teamkollegen, zum anderen die vielen Gänsehautmomente bei wichtigen Siegen und die lautstarke Unterstützung von den Rängen. Klar habe ich nicht vor tausenden Zuschauern gespielt, aber die Sehring-Halle war mein persönliches Camp Nou und die Tribüne hinter unserer Bank wie die Südtribüne in Dortmund.

Klingt sehr emotional...

Ja, mein Team war mir immer sehr wichtig und jedes Spiel nahm ich so ernst wie bei einer Weltmeisterschaft. Klingt vielleicht komisch, aber das war der Grund, weshalb ich vielleicht mehr gemacht habe, als üblich ist.

Wie sahen die Ambitionenaus, höher als in der Regionalliga Fuß zu fassen?

Klar gab es die. Wenn man die Bundesligazeiten des TV Langen mit überragenden Spielern wie Rainer Greunke, Rick Stafford, Radi Tomasevic und Paul Howard miterleben durfte und in dieser Zeit den Basketball lieben gelernt hat, dann träumt man davon, irgendwann mal oben anzukommen. Und um ehrlich zu sein, in dem Alter geht auch jeder davon aus, dass man es schafft (lacht). Leider hat es für mich sportlich nicht gereicht, was für mich der Ansporn war, das Beste auf einem niedrigeren Niveau herauszuholen.

Wie sehen Sie den Männer-Basketball in Langen aufgestellt?

Im Vergleich zu den Bundesligazeiten, als ein Talent nach dem anderen den Sprung in die höchsten Ligen geschafft hat, sicherlich in einem weniger guten Zustand. Wenn man die aktuellen Möglichkeiten am Standort sieht, ist es aber doch sehr ordentlich. Die 1. Herren etablieren sich im oberen Drittel der 4. Liga, die 2. Herren halten sich Jahr für Jahr mit Eigengewächsen in der 5. Liga. Zudem noch die Breitensportteams, die mit viel Freude bei der Sache sind. Ich denke, nicht viele Teams in der Region können dies vorweisen. Es gibt Verbesserungspotenzial, doch grundsätzlich sehe ich es nicht so schwarz, wie es viele Leute darstellen.

Und Ihre nächsten Ziele, was machen Sie nun mit der gewonnen Freizeit?

Da meine Frau und ich im Herbst doppelten Nachwuchs erwarten und sich unsere Familie auf sechs Köpfe vergrößert, dürfte sich die Frage schnell beantworten. Selbstverständlich möchte ich die freie Zeit meiner Familie widmen. Dennoch werde ich versuchen, weiter Sport und Familie zu verbinden. Wegen meiner Vorstandsarbeit bleibe ich ja im Geschehen. Und ich freue mich schon auf den ersten Hallenbesuch mit meinem Nachwuchs.

Das Gespräch führte Jörn Polzin