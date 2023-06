Mühlheimer Jörg Kappes ist von Einsatz als Volunteer begeistert

SPECIAL OLYMPIC WORLD GAMES

+ © Imago „Sport verbindet einfach“: Wie hier bei den deutschen rhythmischen Sportgymnastinnnen Ivana-Helena Duric und Melanie Scharff (rechts) ist Jörg Kappes vom Sinn der Inklusion überzeugt. © Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörg Moll schließen

Weitere schließen

Der Mühlheimer Jörg Kappes, in seinem Heimatverein DJK Spvgg. Mühlheim in der Tischtennisabteilung als Spieler und Pressewart aktiv, hat sich als freiwilliger Helfer für die Special Olympic World Games in Berlin gewinnen lassen und berichtet begeistert von seinen Erlebnissen.

Berlin – Ein Trailer während einer Sportsendung hat Jörg Kappes auf eine richtig gute Idee gebracht, wie er nun festgestellt hat. Der Mühlheimer hatte irgendwann im vergangenen Jahr einen Spot gesehen, in dem Volunteers, also freiwillige Helfer, für die Special Olympic World Games in Berlin gesucht wurden. Der 56-Jährige bewarb sich, erhielt die Zusage – und ist noch bis Sonntag in Berlin unterwegs, um die Wettkämpfe der Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung zu unterstützen. Der Bankangestellte nahm sich Urlaub – und ist überwältigt von der Atmosphäre. „Mich nimmt das unglaublich mit“, sagt Kappes, der in seinem Heimatverein DJK Spvgg. Mühlheim in der Tischtennisabteilung als Spieler und Pressewart aktiv ist.

+ Begeistert in Berlin: Jörg Kappes. © p

„Mit den Special Olympics hatte ich bislang überhaupt keine Berührungspunkte“, räumt er ein. Der TV-Spot sorgte dafür, dass er sich informierte - und erstaunt war über die Dimension der weltweit größten Veranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. 7000 Teilnehmer, 190 Delegationen und 20 000 Volunteers sind in Berlin.

„Die Welt zu Gast in Deutschland . Das hatten wir doch schon mal“, sagt er mit Blick auf die Fußball-WM 2006. Seine Erwartungen wurden schon bei der Eröffnungsfeier mit mehr als 50 000 Menschen im Olympiastadion übertroffen. „Ein Athlet lief mit der Fackel viel weiter als geplant, die Zuschauer registrierten das und feuerten ihn an“, berichtet Kappes von der herzlichen Atmosphäre. Auch als Timothy Shriver, Präsident von Special Olympics, bei seiner Rede von einem Flitzer umarmt wurde: „Der Athlet reckte danach glücklich die Arme in die Luft. Bei Olympia wäre das undenkbar.“

Kappes ist acht Tage mit Freiwilligen aus aller Welt („Ein bunter Haufen vom Auszubildenden über Studenten bis hin zu Rentnern“) im Einsatz. Als Benefit gibt es T-Shirt, Hoody, Kappe, Trinkflasche und eine Tasse, Honorar dagegen nicht. Anreise und Unterbringung organisierte er selbst. „Jeder ist hier, um für die Athleten besondere Momente zu schaffen“, erzählt er: „Anders als bei Olympia werden nicht nur Gold, Silber und Bronze verteilt, sondern jeder wird geehrt. Das sorgt für ganz viele glückliche Menschen und macht auch mit einem selbst etwas.“ Als kleinen Bonus erachtet er, dass er auch reichlich Prominenz über den Weg läuft. Fußball-Weltmeister Philipp Lahm etwa, aber auch der Turnikone Nadia Comaneci. Sein Ehrenamt genießt Kappes in vollen Zügen. Er ist bei Siegerehrungen eingesetzt. Dann geht es auch darum, die gerade vom Wettkampf gekommenen Protagonisten mit Getränken zu versorgen oder einfach nur zu begleiten. Kappes hat viel gelernt über den Mehrwert eines solchen Events. „Sport verbindet einfach, unabhängig davon ob du gehandicapt bist oder nicht. Jedem Menschen kann eine Teilhabe gegeben werden. Das ist der Sinn von Inklusion, wie ich mittlerweile verstanden habe.“ Den Inklusionsgedanken will er nun auch in seinem Verein, der DJK Spvgg. Mühlheim, tiefer verankern. Noch ein Benefit aus Berlin.