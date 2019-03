Jeder Schritt ein neuer Anspruch

Offenbach – Sascha Arndt hält in diesen Tagen oft die Luft an, greift zum Hörer, tippt in die Tasten. VON JÖRN POLZIN

„Bei dem Wetter weiß man nie so genau, wer fit ist und wer ausfallen könnte“, betont der Trainer des SSC Hanau-Rodenbach mit Blick auf die Teilnahme seiner Schützlinge bei den deutschen Crossmeisterschaften in Ingolstadt.

Fest steht: Lisa Oed wird - wie etwa 1400 weitere Starter - am Samstag dabei sein, trifft über 5,1 Kilometer auf ihre Dauerrivalin Miriam Dattke. Vor dem Wiedersehen haben sich die Vorzeichen allerdings verändert. Glaubt man Arndt, wird es diesmal keinen Zweikampf um den Titel geben: „Miriam läuft in einer anderen Klasse. An Zeiten wie 32,40 Minuten über zehn Kilometer kann Lisa sicher nicht herankommen.“

Das war vor zwei Jahren anders. Da setzte sich die Rodgauerin Oed bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm über 3000 Meter gegen ihre Konkurrenten aus Regensburg durch. „Seitdem ist Miriam aber im Nationalteam richtig aufgeblüht und auch jetzt die hohe Favoritin“, meint Arndt. „Wenn Lisa in ihrem ersten Jahr bei der U23 eine Medaille holt, wäre das super.“

Oed selbst betont: „Ich würde gerne in der Altersklasse an die Erfolge der U20 anknüpfen und mich etablieren. Bei den Frauen mitzumischen wird schwierig, deswegen ist es gut, dass es die U23 gibt. “ Zugleich will die 20-Jährige die Erfahrung von der Crosslauf-EM in den Niederlanden vergessen machen, als sie geschwächt von einem Magen-Darm-Infekt eine Top-10-Platzierung verpasste.

Rekordzeit beim Halbmarathon

Das soll diesmal auch in der Gesamtwertung der Frauen mit 135 Teilnehmerinnen drin sein. Die Form stimmt. Zuletzt glänzte Oed als schnellste Frau beim Halbmarathon im Niddaer Stadtteil Wallernhausen mit einer Rekordzeit (1:20,42 Stunden). Beim Jedermannslauf auf der Rosenhöhe lief sich Oed mit Rang zwei warm.

Bester im Hauptlauf war dort ihr Vereinskollege Dominik Müller, der auf dem 1100 Meter langen Rundkurs in Ingolstadt zu den Topfavoriten der U20 zählt. Zeiten wie 30,50 Minuten über 10 km bei der Rodgauer Winterlaufserie unterstreichen seine Ambitionen. „Eine Medaille ist das Minimalziel, wenn es normal läuft, gewinnt Dominik“, sagt Arndt.

Während Oed und Müller ihre Stärken im Geläuf haben, fühlen sich die zuletzt in der Halle auftrumpfenden Marius und Lukas Abele auf dem Untergrund eher unwohl. Doch worin liegt der große Unterschied? „Die Bodengegebenheiten sind ganz andere, beim Crosslauf bedeutet jeder Schritt einen neuen Anspruch. Es ist ein ganz anderes Laufgefühl“, erläutert Arndt. Anders als auf der Bahn könne man das Gehirn nie ausschalten, müsse jederzeit hellwach sein. „Dominik und Lisa können Unebenheiten gut antizipieren“, lobt Arndt. „Gerade die vielen Richtungsänderungen sind eine Herausforderung.“

Lukas und Marius Abele seien hingegen klassische Bahnläufer. Marius traut sein Trainer dennoch eine Top-8-Platzierung zu. Damit soll der 18-Jährige auch ein wichtiger Faktor für die Teamwertung sein. In der U20 gehen neben ihm und Dominik Müller noch Sasha Müller, Evan Habtemichael und Karl Wanduwka für den SSC an den Start. Größter Konkurrent für die Rodenbacher ist die Mannschaft aus Leipzig. Aber auch eine Reihe weiterer Rivalen könnte den Hanauern den Titel streitig machen.

Ob Lukas Abele am Samstag mitmischen kann, ist fraglich. Der Bronzemedaillengewinner bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig laboriert nach der Hallensaison noch an Kniebeschwerden. Bis zum Höhentrainingslager im amerikanischen Flagstaff am 10. März will der 21-Jährige kein Risiko eingehen. Auch Oed wird die lange Reise antreten - nach dem Wiedersehen mit Dattke und bestenfalls einer Medaille um den Hals.