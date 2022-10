„Job machen“ im Derby der Gegensätze

Lange ist es her, dass sich die Rugby-Teams aus Offenbach und Heusenstamm in der Bundesliga gegenüberstanden. Vor dem Derby sind die Rollen klar verteilt, was sich auch an den unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen festmachen lässt. Wir haben mit beiden Trainern gesprochen.

Offenbach – Wenn der RK Heusenstamm am Samstag (15 Uhr) den OSC Rosenhöhe empfängt, ist es das Rugby-Derby der Gegensätze. Hier der auf einheimische Kräfte setzende Bundesliga-Traditionsverein, da der aufstrebende und mit ausländischen Profis bestückte Aufsteiger. Im Interview sprechen RKH-Coach Markus Walger und OSC-Spielertrainer Wynston Cameron-Dow über das Duell, die Stärken des Gegners und was sie ihrer Mannschaft noch in der Saison zutrauen.

Wie groß sind Freude und Anspannung vor dem ersten Bundesliga-Duell seit ewigen Zeiten?

Walger: Für mich ist es ein Spiel wie jedes andere, die Derbys, als man gegen typische Offenbacher gespielt hat, sind vorbei. Aber es ist ein wichtiges Spiel für uns, da wir Punkte holen wollen und müssten. Nach der Niederlage in Handschuhsheim sind alle fokussiert. Natürlich ist eine Anspannung da.

Cameron-Dow: Ja, es ist eine Weile her, dass wir gegeneinander angetreten sind. Beide Teams freuen sich drauf. Es gibt ja auch den einen oder anderen Routinier, der schon für den Gegner gespielt hat. Ich denke, es tut der Region auch gut, dass zusammen mit 1880 Frankfurt jetzt drei Mannschaften in der Bundesliga vertreten sind. Bei mir persönlich ist die Anspannung nicht so groß. Aber natürlich müssen wir unseren Job machen und konzentriert an die Sache herangehen.

In der Rugby-Bundesliga ist die Kluft groß zwischen Profis und Amateuren. Auch am Samstag wird es zu diesem Vergleich kommen. Wie gehen Sie damit um und was unterscheidet die Standorte?

Walger: Was passieren kann, wenn Profis gegen Amateure spielen, hat man in unserem Spiel gegen 1880 Frankfurt gesehen, als ein 20-Jähriger einen Vollprofi mit hohem Tempo tackeln wollte und sich schwer verletzt hat. Auch bei Handschuhsheim standen Spieler auf dem Platz, die täglich trainieren, während unsere Jungs täglich arbeiten gehen. Wir werden weiter auf den eigenen Nachwuchs und Spieler aus der Umgebung setzen. Da haben die Nachwuchsspieler eine Perspektive und wissen, auf was sie hinarbeiten können.

Cameron-Dow: Heusenstamm ist ein gewachsener, deutscher Traditionsklub, dem es vor allem um den Spaß geht. In Offenbach spielen viele ausländische Akteure, die sehr ambitioniert sind, gerade im ersten Jahr in der Bundesliga. Aber ich denke schon, dass da eine Rivalität heranwachsen kann.

Herr Walger, was trauen Sie Ihrem Team trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen im Derby zu?

Wir gehen ins Spiel und wollen gewinnen, Minimalziel ist ein Punkt. Wenn wir einen guten Tag erwischen und unser Potenzial abrufen, ist einiges drin. Es wird aber ein verdammt schweres Spiel.

Bei dem Sie, Herr Cameron-Dow nach Ihrer Sperre nur von außen einwirken können. Wie sehr schmerzt das und wie sehen Sie die Chancen?

Wir müssen mit der nötigen Ruhe und strukturiert agieren und typisches Offenbacher Rugby spielen. Ich denke, wir haben zuletzt gegen München bewiesen, dass wir ein diszipliniertes Team sein können. Wir müssen alles unter Kontrolle bringen, was möglich ist. Den Rest übernehmen die Schiedsrichter. Meine Rote Karte beim letzten Auswärtsspiel in Neuenheim hat uns letztlich die Niederlage gebracht. Und es tut mir sehr weh, wenn ich nicht eingreifen kann. Aber ich muss die Strafe für meine Aktion akzeptieren und kann hoffentlich bald wieder auf dem Feld stehen.

Worin liegen die Stärken des Gegners und was kann er in der Saison erreichen?

Walger: Mit dem, was die Offenbacher in den Kader gesteckt haben, ist ein Platz unter den besten vier der Liga sicher drin. Sie sind körperlich stark, aber auch schnell unterwegs.

Cameron-Dow: Heusenstamm spielt ziemlich unorthodox und unstrukturiert und mag das offene Spiel. Strafen für den Gegner kommen ihnen dabei gelegen, weil sie daraus ihren Vorteil ziehen können.

Wie schätzen Sie generell die Liga ein und was ist mit Ihrer Mannschaft möglich?

Walger: Das ist schwer zu sagen. Da wir ein reiner Amateurklub sind, werden wir nie alle Mann an Bord haben. Aktuell haben wir einige kranke und angeschlagene Spieler, die nicht immer spielen, da sie sonst Probleme mit dem Arbeitgeber bekommen oder schlechte Noten schreiben.

Auf der anderen Seite haben wir diese Saison einen großen Kader. Wenn mal alle da sind und es gut läuft, können wir bis auf die Top-Teams alle schlagen. Frankfurt, Neuenheim, Handschuhsheim und Offenbach sind eine Klasse für sich, da hat man es als Amateur dauerhaft schwer.

Cameron-Dow: Wenn wir unter die Top 4 und damit in die Play-offs zu kommen, wäre das eine erfolgreiche Saison. Natürlich würde jeder am liebsten Deutscher Meister werden, aber man muss realistisch bleiben. Alles was über die Play-off-Teilnahme hinausgeht, nehmen wir als Bonus – gerade als Aufsteiger.

Das Gespräch führte Jörn Polzin

