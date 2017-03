Frust wegen SC Hessen und KV Mühlheim

Auf Abschiedstour in der Gruppenliga. Kickers-Viktoria Mühlheim (am Ball: Mirnes Vejzovic) zieht im Sommer zurück in die Kreisliga A. Fabian Dindorf ist mit Kickers Obertshausen im gesicherten Mittelfeld dieser Liga zu finden.

Offenbach - Genau vor einem Jahr, am 5. März 2016, wählten die Vertreter der Offenbacher Klubs den Seligenstädter Jörg Wagner (48) in das Amt des Kreisfußballwarts. Er folgte auf Karl-Heinz Kohls. Von Holger Appel

+ Jörg Wagner, Offenbachs Kreisfußballwart. © A2 Wagner, zuvor Rechtswart im Fußballkreis, zieht ein positives Fazit seines ersten Jahres an der Spitze des Kreisfußballausschusses, er war aber auch schon mehrfach enttäuscht.

Jörg Wagner, wie fällt Ihr Fazit nach einem Viertel Ihrer ersten Amtszeit aus?

Ich bin zufrieden. Die Übernahme des Amts von Karl-Heinz Kohls hat sehr gut funktioniert. Wir hatten weder intern noch in der Außenwirkung einen Qualitätsverlust. Unsere Arbeit im Kreisfußballausschuss wird anerkannt. Zudem haben wir uns gleich klar positioniert.

Das heißt?

Wir haben uns beim Verbandstag im Vorjahr als einer von ganz wenigen Fußballkreisen klar gegen eine weitere Amtszeit von Präsident Rolf Hocke ausgesprochen. Das ging nicht gegen seine Person, denn er hat viel für den hessischen Fußball getan. Aber wir Offenbacher waren für die Neuausrichtung, da im weitaus jüngeren Stefan Reuß auch ein geeigneter Kandidat bereit stand. Das haben wir kundgetan. Damit setzt man Zeichen. Der DFB war auch dabei, sich neu aufzustellen, da sollten wir als Verband auch die Gelegenheit nutzen. Und Reuß ist wirklich ein guter Mann für das höchste Amt.

Zurück zu Ihnen: Was waren die Höhepunkte in Ihrem ersten Jahr?

Mir ist die Vorrundenbesprechung mit den Kreisvereinen im Sommer in guter Erinnerung geblieben. Der Markt der Vereine war eine gute Idee, das kam an - auch auf Verbandsebene. Auch die Zusammenarbeit mit meinem kompletten Ausschuss macht mir große Freude. Das passt einfach zusammen. Und positiv erwähnen möchte ich noch das Projekt meines Stellvertreters Thomas Geiß, der mit der SG Egelsbach den Sprachkurs für Flüchtlinge initiiert hat, der nun in den Top 3 für den Integrationspreis des DFB gelandet ist. Da bin ich nah dran - das ist ein Vorzeigeprojekt.

Was hat Sie geärgert?

Man kann nicht wirklich von ärgern sprechen, vielmehr von enttäuscht sein. Zum Beispiel über die Art und Weise, wie der SC Hessen Dreieich im Sommer seine Reserve zurückgezogen hat. Am 30. Juni, per Mail. Ohne auch nur ein Gespräch mit den Verantwortlichen im Kreis zu führen. Das kam überraschend. Da mangelt es an Kommunikation. Das gilt auch für den angekündigten Rückzug von Kickers-Viktoria Mühlheim in dieser Saison aus der Gruppenliga in die Kreisliga A. Das habe ich aus Ihrer Zeitung erfahren. Und nochmals der SC Hessen...

...erzählen Sie bitte.

Der DFB hat über mich beim SC Hessen anfragen lassen, ob es möglich wäre, in Dreieich ein Länderspiel der U19 in der EM-Qualifikation auszutragen. Gegen Serbien. Die Verantwortlichen des SC Hessen haben das abgelehnt. So etwas finde ich weder für den Verein noch für den Fußballkreis gut. Jetzt spielt der DFB-Nachwuchs am 25. März in Kelsterbach. Leider. Ich hätte gern ein Länderspiel in Dreieich gehabt.

Kommen wir zu einem Thema, das Sie vor einem Jahr auf der Agenda hatten: das einheitliche Spielgeschehen.

Schwieriges Thema auf allen Ebenen. Der HFV gibt einen Rahmenterminplan heraus, nach dem die Spielpläne erstellt werden. Die Hessenliga beginnt eine Woche vor der Verbandsliga, die wiederum eine vor den Ligen unseres Kreises, der sich an den Rahmenterminplan hält. An diese Vorgabe halten sich nicht alle Kreise. Dann setzt der Verband von vornherein aber noch den einen oder anderen Spieltag unter der Woche an. Mit dem Ergebnis, dass andere Mannschaften oder Athleten anderer Sportarten an diesem Abend auf dieser Anlage nicht trainieren können. Das nervt nicht nur mich. Da liegt noch viel Arbeit vor uns. Da werde ich noch viele Diskussionen auf Verbandsebene und mit meinen Kollegen in anderen Kreisen führen.

Aber Sie sind doch für Flexibilität.

Natürlich. Ich hätte zum Beispiel nichts gegen Spiele auf Kreisebene am Freitagabend. Da sind die Sportplätze seltener belegt als Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Ich bin auch für Spiele auf Kreisebene am Samstag, wenn sich die beiden Vereine einig sind und dies mit der Belegung der Sportanlage passt. Nur dürfen nicht andere Sportler darunter leiden. Da habe ich etwas dagegen.

Sie hatten Änderungen im Kreispokal angekündigt. Was ist daraus geworden?

Die Vereine müssen künftig nicht mehr für den Kreispokal melden, sondern sind bei uns automatisch gesetzt. Sie dürfen aber straffrei bis drei Tage nach der Auslosung der ersten Runde zurückziehen.

Das wird der eine oder andere Klub machen bei einem Gegner, der nicht in den Plan passt. Was macht die Änderung dann für einen Sinn?

Ganz einfach: Die Unterstützung des Pokalsponsors Krombacher ist umso größer, je mehr Mannschaften dabei sind. Da geht es um Bälle, Trainingsleibchen, Gutscheine und Zuschüsse für die Auslosung. Diese Unterstützung kommt wiederum den Vereinen zu Gute. Wir wollen aber zusätzlich noch einen regionalen Partner ins Boot holen, um den Kreispokal noch attraktiver zu machen. Da sind wir in Gesprächen.

Sie kehren zurück ins Nachwuchsleistungszentrum der Offenbacher Kickers. Warum? Wie passt das mit Ihrem Amt als Fußballwart zusammen?

Ich stelle dem OFC mein Wissen zur Verfügung, bin nicht in einer Leitungsposition, sondern berate ehrenamtlich den hauptamtlichen Leiter Sead Mehic und unterstütze den administrativen Mitarbeiter. Das hat zunächst nichts mit dem Amt des Fußballwarts zu tun. Wenn es aber um Absprachen zwischen dem OFC und Klubs aus dem Kreis geht, halte ich mich komplett raus.

Der ersten Mannschaft des OFC droht der Abstieg in die Hessenliga, der SC Hessen Dreieich steht vor dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Welche Auswirkungen hätte das für Ihren Fußballkreis?

Ich bin fest davon überzeugt, dass beide Klubs nächste Saison in der Regionalliga spielen. Der Aufstieg des SC Hessen könnte aber weitreichende Folgen für das Spielgeschehen im Kreis haben.

Das heißt?

Wenn der SC Hessen aufsteigt, so ist zu hören, wird er einige Spiele nicht in der heimischen Anlage machen können. Die so genannten Hochsicherheitsspiele gegen Waldhof Mannheim, OFC, 1. FC Saarbrücken, Hessen Kassel in Dreieich - nein, das lassen wohl die Sicherheitsbestimmungen nicht zu. Das heißt, der SC Hessen muss dann eine Ausweichspielstätte suchen. Das könnte das Stadion in Offenbach sein. Ergebnis wäre, dass die Sportanlage am Bierbrauerweg für die drei Vereine VfB, Fortuna und FC Maroc noch öfter gesperrt sein könnte. Da bedarf es noch einiger Gespräche.

Spielen Sie selbst noch Fußball?

Nein, ich habe im vergangenen Jahr, als ich das Traineramt in Froschhausen aufgegeben habe, tatsächlich komplett aufgehört. Mit dem Ergebnis, dass so langsam der Funktionärsbauch wächst (lacht). Ganz klar, ich sollte selbst wieder etwas mehr Sport treiben.