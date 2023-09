Judoka Lena Djeriou holt EM-Bronze nach Offenbach

Von: Jörg Moll

Grenzenloser Jubel: Lena Djeriou sichert sich mit einem Sieg gegen die Ungarin Luca Veg Bronze bei der U21-EM. © P

Dank furioser 50 Sekunden wird die erst 18-jährige Lena Djeriou vom Judoclub Samurai Offenbach Dritte bei der U21-EM und steht nun vor ihrem WM-Start

Offenbach – Für Francesco Liotta hat sich der Zwölf-Stunden-Trip nach Den Haag und zurück nach Offenbach mehr als gelohnt. „Ich bin völlig euphorisiert“, sagt der Vorsitzende und Trainer des JC Samurai Offenbach. Der Grund für seine positiven Emotionen hat einen Namen: Lena Djeriou.

Die 18-jährige Judoka gewann bei der U21-Europameisterschaft in den Niederlanden die Bronzemedaille in der Klasse bis 52 Kilogramm und holte sich danach ein großes Lob von Bundestrainer Lorenz Trautmann ab: „Sie hat ein konzentriertes und tolles Turnier gekämpft und war sehr stark am Boden. Ich hoffe, dass ihr das den Rückenwind gibt, den sie für die WM braucht.“

Der Hinweis macht deutlich, welches Tempo die zweimalige Deutsche Meisterin in dieser Saison anschlägt. „Normal hast du ein Highlight in der Saison, sie aber hat nun noch ein weiteres“, sagt Liotta voller Respekt mit Blick auf die WM in Portugal vom 4. bis 8. Oktober: „Wir machen jetzt eine Woche Pause, dann starten wir mit der Vorbereitung auf die WM.“

In Den Haag startete Djeriou nach einem Freilos in der ersten Runde mit einem Erfolg gegen die Britin Charlotte Jenman ins Turnier. Nach einer Niederlage gegen die Aserbaidschanerin Aydan Caliyeva galt es, über die Trostrunde in den Kampf um Bronze zu kommen. Das gelang ihr mit einem Erfolg gegen die Französin Lea Beres nach hartem sechsminütigem Kampf. Im Kampf um Edelmetall fand Djeriou gegen die Ungarin Luca Veg schwer in den Kampf, lag zwischenzeitlich zurück. „Dann aber ist sie immer stärker geworden“, lobte Francesco Liotta. In den letzten 50 Sekunden des Kampfs drehte sie schließlich die Wertung zu ihren Gunsten. „Wahnsinn, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, freute sich Liotta. Und das Beste ist: „Lena kann ja nochmals in der U21 starten, sie ist ja erst 18 Jahre alt.“

