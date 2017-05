„Judosport auf ganz hohem Niveau“

offenbach - Gelungene Heimpremiere 2017 in der 2. Judo-Bundesliga Süd: Mit 9:5 gewann der JC Samurai Offenbach das Hessenderby gegen Aufsteiger HTG Bad Homburg und liegt nach dem zweiten Kampftag mit drei Punkten auf Platz drei. Am 3.

Juni wartet im nächsten Heimkampf gegen Erstligaabsteiger TV Erlangen eine größere Herausforderung für die Offenbacher.

Gleich in der ersten Begegnung der 60-kg-Klasse gegen Bad Homburg musste der angeschlagene Andreas Fischer ran, konnte seine starke Leistung der Auftaktbegegnung gegen Backnang nicht abrufen und musste sich geschlagen geben. Fabian Kühn glich aus - die Lautstärke auf den Tribünen nahm zu. Nun war die Stimmung für den Offenbacher Youngster Markus Seifert (90 kg) perfekt. Er traf in Andreas Kahlenberg auf einen sehr erfahrenen Kämpfer. Doch Seifert ließ sich davon nicht beeindrucken, sammelte eifrig Punkte, bevor er mit einer Hüfttechnik vorzeitig siegte. Die tolle Atmosphäre in der gut gefüllten Halle der Edith-Stein-Schule beflügelte auch die Offenbacher Routiniers Leon Ehmig (73 kg), David Tsokouris (81 kg) und Kamil Grabowski (+100 kg), die alle vorzeitig gewannen und den Samurai auf die Siegerstraße brachten. Lediglich der normalerweise bis 73 kg startende Patrick Bitz musste sich in der 100 kg-Klasse geschlagen geben.

Mit einer beruhigenden 5:2-Führung ging der Samurai in der Pause. „Bei den obligatorischen Wechseln macht sich unsere Personalnot schon bemerkbar, aber wir werden auch in der zweiten Runde ein schlagkräftiges Team hinbekommen”, sagte Teammanager Markus Horn nach der Hälfte der Kämpfe. Punktgaranten Brian-Miles Smith stand zwar auf der Liste, musste wegen Verletzung aber letztlich erneut passen. Dieser Punkt ging an Bad Homburg.

Doch Fabian Kühn (66 kg), Leon Ehmig (73 kg), David Tsokouris (81 kg) und wieder Markus Seifert (90 kg) sicherten dem JC Samurai den klaren Sieg. Somit fielen die Niederlagen von Lorenz Fuchs und Igor Tchiengang (+100) nicht ins Gewicht.

„Unsere Heimkämpfe sind einfach nur geil, die Zuschauer sorgen für so eine super Stimmung und beflügeln jeden einzelnen von uns. Das ist einfach Spitze”, sagte der zufriedene Markus Seifert. Auch Cheftrainer Francesco Liotta war mit der gezeigten Leistung seines Teams zufrieden: „Unsere Jungs haben wieder Judosport auf einem ganz hohen Niveau gezeigt, damit kann man Zuschauer begeistern - das war einfach nur top.” J app