Jüngstes Team mit hohen Zielen

frankfurt - Die Frankfurt Skyliners haben in der Basketball-Bundesliga einiges vor und verfolgen einen Dreijahresplan. In der neuen Saison wollen sie unter die besten sieben Teams und damit in die Play-offs kommen.

In den darauf folgenden Jahren möchten sie sogar im den Titel mitspielen.

Mit dem jüngsten Team der Basketball-Bundesliga starten die Skyliners in die neue Spielzeit. Gunnar Wöbke erwartet deshalb „eine der spannendsten Saisons“ überhaupt für die Hessen, sagte der geschäftsführende Gesellschafter bei der Eröffnungspressekonferenz.

Im Kader, mit dem die Frankfurter am Freitag in Jena in die Spielzeit starten, steckt nach Ansicht der Verantwortlichen viel Potenzial. Die große Frage wird sein, wie weit dieses ausgeschöpft werden kann und wie gut sich die Talente entwickeln können.

„Wir haben zwei Hauptziele in dieser Saison“, erklärte Cheftrainer Gordon Herbert. Die Frankfurter wollen in der Hinrunde einen Platz unter den besten sieben Mannschaften erreichen, um sich so für den nationalen Pokalwettbewerb und die Play-off-Runde zu qualifizieren. In der vergangenen Saison reichte es nur zum zehnten Platz. Vor allem die Offensivausbeute war der Knackpunkt. In den 32 Hauptrundenpartien kamen die Skyliners gerade mal auf 2307 Punkte, der schlechteste Wert der Liga. Noch ambitionierter sehen die Ziele in den darauffolgenden beiden Jahren aus. „Wir wollen um den Titel mitspielen“, kündigte Wöbke an.

Die Saisonvorbereitung verlief mit je fünf Siegen und Niederlagen laut Rückkehrer Philip Scrubb „mit Höhen und Tiefen“, aber zuletzt mit steigender Tendenz. Der Kanadier selbst präsentierte sich in starker Frühform, glänzte beim Testspielsieg gegen Zweitligist Hanau White Wings mit 27 Punkten. Shawn Huff ist nach seiner Teilnahme an der Europameisterschaft und einer kleinen Pause erst seit zehn Tagen wieder in Frankfurt. Der finnische Nationalspieler bildet gemeinsam mit Quantez Robertson und Mike Morrison das Trio der Erfahrenen im Skyliners-Team. „Es hilft, dass ich letzte Saison schon da war, dass macht alles sehr viel einfacher“, betont Huff.

Ein Neuling ist dagegen der neuseeländische Spielmacher Tai Webster. Viel verspricht sich Trainer Herbert zudem von Neuzugang Jonas Wohlfarth-Bottermann, der mit 27 Jahren zwar nicht mehr ganz jung, aber noch sehr entwicklungsfähig sei.

Die Art, wie sich vor allem Youngster wie der erst 17 Jahre alte Isaac Bonga im Training präsentieren, lässt Herbert von seiner neuen Truppe schwärmen: „Sie geben immer alles und wollen besser werden. Es ist ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten.“

Sorgen bereitet Geschäftsführer Wöbke weniger das Sportliche als die Rahmenbedingungen. Denn die Hunsrückstraße, auf der bislang viele Fans der Skyliners kostenlos ihre Autos abstellten, soll dafür in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. „Das kostet uns pro Spiel 300 bis 400 Zuschauer“ und im Jahr geschätzte 100 000 Euro an Einnahmen. Dabei liege man bei einem Gesamtetat von vier Millionen Euro pro Saison sowieso deutlich hinter den Spitzenmannschaften zurück, die fast das Doppelte investieren. J dpa/jp