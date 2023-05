A-Jugend der HSG Rodgau: Hunger nach Erfolgen bleibt

Auf dem Flug in die 3. Liga: Eigengewächs Nick Weiland, Leistungsträger in der Rodgauer A-Jugend. © eyssen

Bei der männlichen A-Jugend der HSG Rodgau Nieder-Roden gibt es nach der erneuten Qualifikation für die Bundesliga personelle Änderungen. Unter anderem geht Trainer Christian Sommer von Bord. Aber die Erfolgsstory soll weitergehen.

Nieder-Roden – Als im Juli 2021 die Qualifikation für die Saison in der Jugend-Bundesliga 2021/22 gelang, glaubte niemand daran, welche Erfolgsgeschichte die Handball-A-Jungen der HSG Rodgau Nieder-Roden anschließend schreiben würden.

Nun, knapp zwei Jahre später stehen zwei DHB-Pokal-Final-Four-Teilnahmen zu Buche. 2022 holten die Nieder-Rodener sogar den Titel nach Rodgau, vergangenen Sonntag scheiterte die HSG erst im Finale vor eigenem Publikum mit 16:25 an der SG Flensburg-Handewitt. Durch die Teilnahme am Final Four ist aber bereits jetzt schon klar, dass die jungen „Baggerseepiraten“ auch 2023/24 in der Jugend-Bundesliga spielen und das Team aus vielen Talenten nicht erst Qualifikationsturniere bestreiten muss, so wie 2021, als die Reise begann.

Christian Sommer führte die HSG Rodgau ins dritte A-Jugend-Bundesliga-Jahr hintereinander. © -

„Ich bin so unglaublich stolz auf dieses Team. Was jeder einzelne in dieser Saison geleistet hat, war besonders“, sagte Trainer Christian Sommer direkt nach dem verlorenen Finale. Für ihn war es das vorerst letzte Spiel an der Seitenlinie, der 35-Jährige hört als Trainer der A-Jugend bei den Rodgauern auf. „Ein toller und emotionaler Tag“, fasste er den Sonntag zusammen. Für ihn rückt Lars Spieß an die Seitenlinie. Der ehemalige Profi des TV Großwallstadt war zuletzt bereits bei der Drittliga-Mannschaft etwas in die Co-Trainer Rolle geschlüpft, aufgrund einer erneuten Schulterverletzung absolvierte er in der Saison 2022/23 kein Spiel in der 3. Liga. Nachdem der 28-Jährige am Samstag bei der Partie des Drittligisten gegen die Bergischen Panther als Spieler verabschiedet wurde, zieht es ihn nun dauerhaft auf die Rodgauer Trainerbank.

Erst mal verzichten muss Spieß auf Junioren-Nationalspieler Ben Seidel. Der Mühlheimer zog sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen München-Allach eine schwere Knieverletzung zu. Seidel, der ohnehin bereits für den Drittliga-Kader der „Baggerseepiraten“ eingeplant war, wird daher noch einige Monate ausfallen. Ebenfalls in die erste Mannschaft aufrücken wird Nick Weiland. Der variabel einsetzbare Spielmacher konnte wie Seidel auch in dieser Saison schon Erfahrung in der 3. Liga sammeln. Vor allem nach der Verletzung Seidels war Weiland einer der wichtigen Leistungsträger der jungen Nieder-Rodener. Doch auch Torhüter Philipp Bludau hat einen großen Anteil an der starken Rodgauer Saison. „Er ist ein Torhüter mit unfassbar viel Potenzial und es macht unglaublich Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten“, sagt Marco Rhein, Sportlicher Leiter und Drittliga-Keeper der HSG. Mit Paul Wetzel bildete Bludau ein starkes Torhüter-Duo.

Es ändert sich also einiges in der A-Jugend der HSG Rodgau Nieder-Roden, doch der Hunger nach weiteren Erfolgen bleibt. „Wir sind seit Jahren dafür bekannt, gute Jugendarbeit zu betreiben. Das wir das jetzt auch noch in zwei Final-Four-Einzüge ummünzten, ist natürlich umso schöner. Gleichzeitig sind wir stolz darauf, auch in der 3. Liga so viele Eigengewächse auf die Platte schicken zu können“, fasst Rhein die Bedeutung der A-Jugend zusammen. Die Erfolgsstory soll also noch lange nicht zu Ende sein.

Von Niklas Mamat