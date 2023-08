Julia Sauer vom TC Klein-Krotzenburg wird im Doppel Deutsche Meisterin

Von: Theresa Ricke

Konzentriert, aber nicht verbissen: Julia Sauer (TC Klein-Krotzenburg) spielt in der Altersklasse der Jungsenioren mit ihrem Ansatz, locker zu bleiben, ein sehr erfolgreiches Jahr. © TEMIZER

Wer im Doppel erfolgreich sein will, muss gut auf seinen Partner abgestimmt sein. Julia Sauer vom TC Klein-Krotzenburg gewinnt die Deutsche Meisterschaft allerdings, ohne ihre Mitspielerin vorher je gesehen zu haben.

Offenbach – Anders als über diverse Apps, die versprechen, dass man den Partner oder die Partnerin fürs Leben findet, stehen Julia Sauer für die Suche nach einer passenden Doppelpartnerin nicht unendlich viele Möglichkeiten zur Verfügung. „Nicht jeder will Doppel spielen.“ Und die berühmte Chemie muss – zumindest in einem gewissen Maße – auf dem Tennisplatz da sein. Am Ende war es der ganz große Wurf: Julia Sauer und Mareike Köhler gewannen zusammen den Deutschen Meistertitel der Jungseniorinnen in Worms.

Dabei war das Ganze ein Blind Date: In Worms haben sich die beiden in der Regenpause vom Einzel zum ersten Mal gesehen, davor nur ein bisschen geschrieben. Sauers eigentliche Doppelpartnerin hatte keine Zeit an diesem Wochenende. „Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn wir uns gar nicht sympathisch gewesen wären. Ich hätte meine Schlüsse für das nächste Mal ziehen müssen und das Beste aus der Situation gemacht“, sagt Sauer, die für den 1. TC Klein-Krotzenburg antritt. Denn eigentlich macht für die Zwölfte der Deutschen Rangliste W30 (Stand 1. Juli) das Doppel gerade aus, dass man sich gut versteht. „Das Miteinander ist sehr wichtig.“ Menschlich könne man sich schnell oberflächlich kennenlernen, spielerisch brauche es etwas Zeit.

Deshalb ist sie auch ohne Erwartungen in das Turnier gegangen. „Ich habe gedacht, wenn ich den Titel holen kann, ist das super, und wenn nicht, habe ich ein Ziel für nächstes Jahr.“ Doch das Experiment gelingt: Köhler von der STG Geroksruhe aus Stuttgart sei die erste auf ihrer Liste möglicher Doppelpartnerinnen gewesen, die sie recherchiert hatte. Und gleich ein Daumen hoch. Für alle Zuschauer war es dann aber doch erstaunlich, wie harmonisch die beiden im Zusammenspiel waren, obwohl sie sich bis dahin nicht kannten. Sauer schränkt das ein: „Das zweite Spiel war viel besser als das erste. Fehler gehören dazu, wenn man mutig spielt. Es hat schon etwas gebraucht, uns besser aufeinander einzustellen.“ Dieser Entwicklung müsse man Zeit geben, dürfe nie genervt auf Fehler der Mitspielerin reagieren und solle immer positiv bleiben, verrät Sauer ihren Schlüssel zum Erfolg. „Ich will immer Spaß haben, das steht für mich an erster Stelle.“

Julia Sauer (r) mit ihrer Doppelpartnerin. © P

Sie scheint es perfektioniert zu haben, mit neuen Doppelpartnern zu matchen, um bei der Online-Dating-Sprache zu bleiben. Im März dieses Jahres wird sie Deutsche Vize-Meisterin im Mixed. Ihren Partner Robin Frühwacht kannte sie selbstverständlich vorher nicht. Im Sommer gelingt ihr bislang größter Erfolg: Europameisterin im Doppel. Nun folgt der Titel der Deutschen Meisterin im Doppel. Woher kommt der Erfolg? Sauer ist jemand, die entspannt älter wird. Mit 30 Jahren tritt sie nun bei den Jungseniorinnen an: „Es ist ein anderes Jahr für mich. Als Jugendliche habe ich mal Deutsche Meisterschaften gespielt, aber bei den Aktiven ist der Trainingsrückstand einfach zu groß.“ Sie hadert nicht damit, sondern geht mit Spaß an die neuen Aufgaben: „Im jungen Alter wollen viele noch groß raus. Mit 30 Jahren gibt es auch andere Sachen, die wichtig sind.“ Also ist weniger Zeit zu trainieren. „Ich versuche mit meinen Möglichkeiten, das Beste herauszuholen.“

Sehr erfolgreich, wie Sauer in diesem ersten Jahr eindrucksvoll bewiesen hat. Dabei helfe es ihr, alles ein bisschen lockerer zu sehen und sich nicht den Druck machen, überall gewinnen zu müssen.

Dieser Lockerheit möchte Sauer auch im nächsten Jahr an den Tag legen. Dann stehen in Portugal die Weltmeisterschaften an. „Dort mitzuspielen, ist mein großes Ziel.“ Auch an der Atlantikküste möchte sie am liebsten in allen drei Kategorien antreten: Einzel, Doppel und Mixed. Mit welchen Partnern steht – na klar – noch nicht fest. „Ich hätte gerne feste Partner, aber das ist eben nicht so leicht.“ Für Sauer hat Tennis einen hohen Stellenwert im Leben. Die Aschaffenburgerin spielt in Klein-Krotzenburg, gibt ihre Erfahrungen im Training an Kinder weiter und will große Turniere spielen.

Ein Doppelpartner muss dieselben Turniere spielen wollen. Doch bis zur WM ist noch Zeit, den passenden Partner zu finden. Wenn nicht für länger, dann nur für die WM-Zeit in Portugal. (Theresa Ricke)