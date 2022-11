TV Langen: Kadertiefe als Trumpf im Titelrennen

Von: Jörn Polzin

Teilen

Voll fokussiert: Der 1,93 Meter große Sebastian Barth war einst Zweitliga-Kapitän des TV Langen. Nun traut er dem Team die Meisterschaft in der Regionalliga zu. © postl

In Langen spielen die TV-Basketballer derzeit groß auf. Spieler Sebastian Barth spricht im Interview über den Aufschwung seines Clubs.

Langen – Wer hätte das für möglich gehalten: Nach zehn Spieltagen belegen die Regionalliga-Basketballer des TV Langen den zweiten Platz, punktgleich mit Spitzenreiter Saarlouis. Im Interview spricht Routinier Sebastian Barth (37), Sohn von Manager Jürgen Barth, über den furiosen Start, seine Rolle und die Aufstiegsambitionen.

Langen: TV-Basketballer übertreffen Erwartungen

Vor dieser Saison zählte man ihr Team nicht unbedingt zum Favoritenkreis. Jetzt stehen Sie mit acht Siegen und nur zwei Niederlagen da. Wie fällt die Zwischenbilanz aus?

Wir sind natürlich super zufrieden. Das war so sicher nicht vorherzusehen, gerade wenn man die Ergebnisse aus der Saisonvorbereitung heranzieht. Aber uns zeichnet diesmal aus, dass wir sehr ausgeglichen sind, viel Qualität und Tiefe im Kader haben.

Auch die Zugänge haben richtig eingeschlagen...

Das stimmt. Mit Risto Vasiljevic, Philip Jenkins und Valentin Rappold haben wir starke Spieler hinzubekommen, die alle eine sehr wichtige Rolle spielen können. Aber auch Bastian Winterhalter ist stark zurückgekehrt, dazu Henk Droste, der vergangene Saison kaum spielen konnte und jetzt ein Aktivposten ist. Und wenn Sven Schäfer und Niklas Pons nach ihren Verletzungen wieder richtig dabei sind, wird die Mannschaft nochmal an Tiefe gewinnen.

TV Langen kann zwei Startformationen aufbieten, ohne dass es Leistungsabfall gibt

Ist und wird das noch ein entscheidender Faktor?

Ich denke schon. Wir können im Grunde zwei Startformationen aufbieten, ohne dass es einen Leistungsabfall gibt wie vielleicht bei anderen Teams. Das macht es auch für unsere Gegner schwer. Dazu haben wir mit Tobias Jahn einen Trainer, der es in seinem ersten Jahr sehr gut macht und uns bestens und akribisch vorbereitet.

Wie sehen Sie als Routinier, der viele Jahre in der 2. Liga gespielt hat, ihre Rolle in der Mannschaft?

Ich versuche zu helfen, wo Hilfe benötigt wird und meine Erfahrung einzubringen. Bei der Mannschaftsführung halte ich mich aber etwas zurück, weil ich wegen meiner Tätigkeit bei der Bundeswehr einige Wochen in der Vorbereitung und auch in der Saison gefehlt habe. Dafür hat sich Michael Fuss als Leader etabliert – auch verbal. Ich will in den nächsten ein, zwei Monaten noch an meiner Fitness feilen. Dann schauen wir mal, was ich im Endspurt beitragen kann.

Langens Basketballer: Spieler-Größe als Defizit und Vorteil

Wo sehen Sie noch Defizite im Kader?

Wir sind nicht das größte Team, was die Körperlänge angeht. Das stellt uns in der Defensive schon mal vor Herausforderungen, gerade gegen Mannschaften mit dominanten Centern. Auf der anderen Seite können wir uns das im Angriff bei Eins-gegen-Eins-Situationen mit unseren wendigen Spielern zunutze machen. Das hat häufiger den Ausschlag gegeben.

Waren die acht Siege bislang die optimale Ausbeute aus Ihrer Sicht?

Wir haben einige Spiele knapp gewonnen, aber auch gegen die Topteams aus Saarlouis und Mannheim erst nach Verlängerung verloren. Das waren Partien, die wir hätten gewinnen müssen. Und am Wochenende ist sogar die Tabellenführung drin. Das sieht doch sehr gut aus.

Langens Sebastian Barth: „Halte es für möglich, dass wir am Ende auf Platz eins landen“

Ist die Meisterschaft möglich und könnte der Klub einen Pro-B-Aufstieg überhaupt realisieren?

Ich halte es für möglich, dass wir am Ende auf Platz eins landen. Wenn wir so weiterspielen und von Verletzungen verschont bleiben, sehe ich uns als Mitfavoriten, zumal wir in der Rückrunde in eigener Halle auf die Top-Teams treffen. Auf der anderen Seite warten die Wundertüten aus Tübingen und Ulm auswärts.

Ob ein Aufstieg dann möglich ist, müsste der Manager beantworten (lacht). Vor allem für die jungen Spieler wäre es sicher toll, diesen Schritt gehen zu können – wenn die Rahmenbedingungen passen. Im Zuge des Hallenneubaus würde das frischen Wind in die Basketball-Situation in Langen bringen.

(Jörn Polzin)