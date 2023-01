Kämpfen, schwer machen, genießen

Anführerin, Taktgeberin, Punktesammlerin: Svenja Greunke (rechts) ist eine wichtige Stütze der Rhein-Main Baskets © postl

Zweitligist Rhein-Main Baskets freut sich auf das Pokalspiel gegen das Erstliga-Topteam aus Keltern. Diese Partie sei ein „Highlight der Saison“.

Langen – Mit der Analyse des Wasserburg-Spiels (71:60), dem wettbewerbsübergreifend neunten Sieg in Serie, wollte sich Svenja Greunke gar nicht lange aufhalten. Der Blick der früheren Nationalspielerin richtete sich bereits auf Mittwochabend, wenn für die Rhein-Main Baskets ab 19.45 Uhr ein ganz besonderes Spiel ansteht. Im Viertelfinale des Pokal-Wettbewerbs empfängt der Basketball-Zweitligist in der Langener Sehring-Halle den Erstligisten Rutronik Stars Keltern.

„Darauf freuen wir uns natürlich sehr und hoffen auf viele Zuschauer gegen ein Spitzenteam im deutschen Damen-Basketball. Das sollte das Highlight der Saison für alle unsere jüngeren Spielerinnen sein, auch wenn die Play-offs erst noch kommen“, meint Greunke. „Es geht nicht um den Sieg, sondern darum, zu kämpfen und das Spiel zu genießen.“

Von der Ausgangslage, soviel ist auch Baskets-Coach Saymon Engler klar, „wird das eine ganz schwierige Aufgabe“. Das mit ausländischen Kräften gespickte Team aus Keltern, aktuell Zweiter im Oberhaus und punktgleich mit Spitzenreiter Hannover, sei ein sehr starker Gegner. Das unterstreichen auch die bisherigen Pokalergebnisse. Während sich die Baskets in eigener Halle gegen die Ligarivalen aus Heidelberg und Bamberg durchsetzten, musste Keltern zweimal auswärts ran. Ebenfalls gegen Zweitligisten. In Würzburg gab es ein 91:58, bei der BG 89 Rotenburg/Scheeßel einen 86:40-Erfolg. „Aber wir nehmen es sportlich und sehen es als großen Anreiz, uns mit einem Erstligisten messen zu können. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen“, betont Engler. Credo: „Erfahrungen sammeln, Erfahrungen nutzen“. jp