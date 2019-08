Auf kalte Dusche am Ratsweg folgt Wiedergutmachung in Heilbronn

Frankfurt – Ein paar Unentwegte hatten den Glauben offenbar noch nicht ganz verloren, vielleicht schwang in ihrem Sprechgesang bei aller Liebe auch eine Prise Galgenhumor mit. VON MARKUS KATZENBACH

„Jetzt geht’s los“, skandierte ein Haufen tapferer Anhänger der Frankfurter Löwen, als ihren sonst arg enttäuschenden Lieblingen in der 54. Minute eines gebrauchten Samstages der erste Treffer gelungen war, kurz vor Schluss. Natürlich durch Adam Mitchell, der zu jenen Löwen zählte, denen das Bemühen um Schadensbegrenzung am ehesten anzumerken war – und der mit noch einem zweiten Treffer als Kapitän höchstpersönlich dafür sorgte, dass aus dem zwischenzeitlichen 0:5 gegen die Heilbronner Falken doch keine ganz so fürchterliche Blamage wurde. Am Ende stand ein 2:6 (0:2, 0:3, 2:1) des Meisterschaftsanwärters gegen einen Mittelstandsvertreter aus der zweiten Klasse des deutschen Eishockeys auf der Anzeigetafel, und Anführer Mitchell ging auch bei der Aufarbeitung der teilweise peinlichen Vorführung voran: „Das Spiel war eine einzige Katastrophe, von vorne bis hinten, von unten nach oben.“ Das einzig Gute sei, dass man tags drauf schon die Gelegenheit zur Wiedergutmachung haben würde: Beim Gegenbesuch in Heilbronn sollte es tatsächlich anders aussehen, mit einem 4:1 durch den von Kooperationspartner Krefeld abgestellten Youngster Constantin Vogt, Lukas Koziol, Roope Ranta und Eduard Lewandowski.

Die Pleite im eigenen Revier wusste der 36-jährige Mitchell so oder so einzuordnen. Insgesamt sei die Vorbereitung bis dahin zufriedenstellend gelaufen. „Aber wenn wir so vor unserem Publikum spielen, ist das natürlich schlecht.“ Immerhin 2278 Zuschauer waren an den Ratsweg bekommen, um knapp vier Monate nach der verlorenen DEL-2-Finalserie gegen die Ravensburg Towerstars endlich ihre Löwen wiederzusehen, zur Einstimmung auf die Mitte September beginnende neue Eiszeit. Dass irgendwann vereinzelt Pfiffe durch die Eissporthalle schallten, verstand Mitchell: „Ich hatte sogar mit mehr gerechnet“, räumte er ein.

Headcoach Matti Tiilikainen ging es kaum anders. „Kein Spieler war auch nur annähernd in Normalform“, kritisierte er Mängel auf allen Ebenen. Technisch und taktisch, in Abwehr, Aufbau und Angriff, in Lauf- und Einsatzbereitschaft, Über- und Unterzahl. Vor allem: „Da haben die Lust und der Wille gefehlt“, tadelte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.