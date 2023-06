Hanau Hornets empfangen Rhein-Main Rockets zum Derby

FOOTBALL-OBERLIGA

„Es wird keine Gnade geben", sagt Lukas Ludewig, der Präsident der Hanau Hornets (gelbe Trikots), mit Blick auf das Derby in der Football-Oberliga gegen die Rhein-Main Rockets aus Offenbach.

Derbyzeit in der Football-Oberliga: Die Hanau Hornets haben am Sonntag (15.30 Uhr) die Rhein-Main Rockets zu Gast. Die beiden Teams eint, dass die Partie bereits vorentscheidenden Charakter hat.

Offenbach - Bei den Gästen aus Offenbach ist vor dem Derby der Football-Oberliga bei den Hanau Hornets sogar vom „ersten Finale“ die Rede. Denn: Sowohl die „Hornissen“ als auch die „Raketen“ befinden sich im Neuaufbau, haben in ihrem Kader jeweils einen Anfänger-Anteil von 85 Prozent. Da kann nur der Klassenerhalt das Ziel sein.

„Wetzlar ist der Meisterschaftsfavorit“ In der Ost-Gruppe der aus fünf Teams bestehenden Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar ist das Tabellenbild aktuell ziemlich verzerrt. Während Spitzenreiter Fulda Saints (6:0) und der Zweite Hadamar Black Goats (2:4) bereits drei Spiele absolviert haben, waren zwei Mannschaften noch gar nicht im Einsatz: die Hanau Hornets, die am Sonntag Schlusslicht Rhein-Main Rockets (0:4) empfangen, und die Wetzlar Wölfe, die sogar erst am 1. Juli gegen Fulda in die Saison starten. „Wetzlar ist für mich der Meisterschaftsfavorit“, so Hornets-Präsident Lukas Ludewig. Das eigene Team bezeichnet Achim Korn, Pressesprecher der „Hornissen“, als „eine Wundertüte“. Und weiter: „Wir wollen möglichst früh den Klassenerhalt sichern.“

Darin, dass sein Team einen Kaltstart hinlegen muss, sieht Lukas Ludewig kein Problem. Im Gegenteil. „Es ist etwas Besonderes, gleich mit einem Derby zu beginnen“, betont der Hornets-Präsident. Wie bei diesem Nachbarduell üblich, erhält der Sieger einen Pokal. Und der wird von einem lokalen Rundfunksender gespendet, der diese Saison als Namenssponsor der Hornets fungiert. „Der Radio-Hanau-Bowl bleibt dort, wo er ist, nämlich in Hanau. Es wird am Sonntag keine Gnade geben“, sagt Ludewig. Bei den Rockets zeigt man sich davon unbeeindruckt: „Wir sind bereit und wollen den Radio-Hanau-Bowl mit nach Offenbach nehmen, dem Ort, an den Pokale einfach hingehören“, so Thorsten Kruppka vom Vorstand.

In den ersten beiden Spielen der Saison setzte es für die Rockets in Fulda (8:72) sowie Hadamar (6:68) aber jeweils klare Niederlagen. Für Kruppka spielt das keine Rolle. „In Hadamar mussten wir auf sieben Spieler verzichten und Fulda ist einer der Titelfavoriten. Ja, wir haben Lehrgeld bezahlt, aber konnten in beiden Spielen auch an unserem Timing und unseren Abläufen arbeiten.“

Alex Feistl, Cheftrainer der Rockets, ergänzt: „Nachdem zuletzt viele Schlüsselspieler gefehlt hatten, sind wir diesmal ein bisschen besser aufgestellt, aber nicht zufriedenstellend.“ Mit Blick auf die zwei klaren Niederlagen zu Beginn der Saison sagt er: „Wir können aus diesen beiden Spielen einiges mitnehmen.“ Man müsse unter anderem das „Spielsystem optimieren“. Für die vielen Anfänger im Team sei es zudem wichtig, sich an die Spielgeschwindigkeit zu gewöhnen. Er sieht aber erste Fortschritte: „Wir sind an den letzten zwei Spielen gewachsen.“ Die Hornets einzuschätzen, sei schwierig, sagt Feistl. „Ihre erste Partie wurde ja leider verschoben. Wir müssen somit blind in das Spiel starten. Unser klares Ziel ist es trotzdem, zu gewinnen.“

Bisher trafen beide Teams zweimal aufeinander. Hanau gewann das erste Duell in Offenbach knapp mit 6:2 und holte sich den Sana-Bowl. Im Rückspiel behielten dann die Rockets mit 33:20 die Oberhand. Diesmal sind Prognosen schwierig. Ludewig gibt sich optimistisch. Er rechnet mit einem Sieg, bittet jedoch zugleich um Geduld: Man habe um die Routiniers Alexander Höhl und Ian Gutermann (Zugang von den Wiesbaden Phantoms) „ein wirklich talentiertes Team, das aber Zeit zur Entwicklung braucht.“

Geöffnet wird das Herbert-Dröse-Stadion am Sonntag um 13 Uhr. Ab 14 Uhr steigt die Powerparty. In der Halbzeitpause stellt „Partymann Atze“ seinen neuen Mallorca-Hit „Cindy“ vor. Er wird auch den Kick-off ausführen. cd