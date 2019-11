Kanadisches Duo stimmt Baskets zuversichtlich

+ Maddie Torrison von den Rhein-Main Baskets Foto: postl

Langen – Der erste Heimsieg in der Saison ist eingetütet, nun wollen die Zweitliga-Basketballerinnen der Rhein-Main Baskets auch in der Fremde ein Erfolgserlebnis verbuchen. Am Sonntag (17. 30 Uhr) gastiert der Vorletzte der Südstaffel beim Tabellenfünften Ludwigsburg.