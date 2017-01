Basketball: Kantim beschenkt sich selbst

Offenbach - Einseitig verliefen die Spiele für die hiesigen Regionalliga-Basketballteams. Während die Langener Männer ihre Gegner klar beherrschten, gab es für Dreieichenhains Frauen in Marburg nichts zu holen. Der EOSC Offenbach schloss zum Topduo in der Landesliga auf.

MÄNNER

U16-Bundesliga

Young Gladiators Trier - TV Langen 57:66 (33:35)

Geburtstagskind Luca Kantim beschenkte sich selbst mit einer starken Leistung und hatte mit 17 Punkten großen Anteil am Erfolg der Gäste. „Luca hat seinen Stiefel heruntergespielt und sich zu keiner Zeit ablenken lassen“, lobte TVL-Trainer Jochen Bender. „Die Trierer haben sich im Vergleich zur Hinrunde toll entwickelt. Aber auch wir haben, was den Teamgeist angeht, wichtige Schritte nach vorne gemacht.“ Per 12:4-Lauf machten die Langener im Schlussviertel alles klar und verschafften sich so eine bessere Ausgangslage für die anstehende Relegationsrunde. Dorthin werden die Ergebnisse gegen die Teams aus der Gruppe mitgenommen.

TV Langen: Kytka, Janott, Tönnes (4), Kiss (6), Pons (9), Decher (6), Gülpen (6), Werner (5), Baumgarten (7), Marvin (6), Kantim (17)

1. Regionalliga

USC Heidelberg - TV Langen 55:80 (19:36)

Mit einer beeindruckenden Abwehrleistung im zweiten Viertel (16:4) legten die „Giraffen“ den Grundstein für den fünften Auswärtssieg der Saison. „Die Jungs waren taktisch sehr gut eingestellt und dem Gegner in allen Belangen überlegen“, lobte Manager Jürgen Barth, sah nur ein kleines Manko: die 23 Ballverluste. Niklas Butz aus der Reserve, der erstmals oben aushalf, war gleich ein Aktivposten. Nach 20:15-Führung dauerte es siebeneinhalb Minuten, bis Heidelberg seine ersten Punkte im zweiten Viertel erzielte. Preston Ross schraubte mit einem Dunking den Vorsprung Mitte des dritten Durchgangs auf 20 Punkte.

TVL: Hoffmann, Chabot (2), Beuschlein (13), Sielaff (8), Schneider (11), Ross (22,), Martiny (8), Reinhardt (8), Butz (8)

2. Regionalliga

VfL Bensheim - TV Langen II 56:89 (33:53)

Trotz der Ausfälle von Timo Haucke und Kai Santelmann (beide Knieprobleme) diktierte Langen dank druckvoller Verteidigung und schnellem Umschaltspiel das Geschehen. Niklas Butz und Moritz Overdick sorgten für einen 12:2-Blitzstart, acht Punkte in Serie von Dominique Hardt ließen den Vorsprung auf 43:27 anwachsen. Auch nach der Pause zeigten die Gäste viel Engagement und Spielwitz. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient und so sicher nicht zu erwarten“, sagte TVL-Spieler Mirco Palazzo.

TVL II : Butz (24), Blain-Cruz (18), Overdick (10), Kaut (10), Hardt (8), Püchert (8), Martiny (7), Palazzo (2), Lewe (2), Couturier

Landesliga

EOSC Offenbach - Eintracht Frankfurt II 60:56 (26:28)

Lange tat sich der EOSC überraschend schwer mit den Frankfurtern. Anders als im Hinspiel (61:53) gingen die Offenbacher sogar mit einem knappen Rückstand in die Pause. Erst mit einem Kraftakt gelang es, die Gäste in der zweiten Hälfte niederzuringen. Mit diesem Erfolg zog das Team von Trainer Koray Karaman nach Pluspunkten mit dem Spitzenduo gleich, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert.

FRAUEN

U17-Bundesliga

SG Weiterstadt-Kronberg - Rhein-Main Baskets 68:48 (33:29)

Auch mit der wiedergenesenen Lena Herrmann reichte es für die Baskets nicht zum zweiten Saisonerfolg. Trainerin Sarah Qureshi hatte sich für das Duell mit dem Lokalrivalen einiges ausgerechnet. Und bis zur Pause hielt das Team um Jule Seegräber (14 Punkte) gut mit. Selbst nach dem dritten Viertel blieben die acht tapferen Baskets beim Stand von 42:50 in Reichweite, ehe in der Schlussphase der Einbruch erfolgte. Die vollzählig angetretene SG zog davon.

Regionalliga

BC Marburg II - SV Dreieichenhain 80:55 (37:28.)

„Wenn Marburg einen durchwachsenen Tag hat, dann haben wir eine kleine Chance“, hatte SVD-Trainer Werner Jörg seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben. Doch es blieb beim Wunsch. Der Tabellendritte war erwartungsgemäß eine Nummer zu groß, zumal die Gäste in Lena Dönitz, Maja Maaß, Melis Schäfer, Anna Yoon und Daniela Eck gleich auf fünf Spielerinnen verzichten mussten. Yoon und Eck fallen sogar bis Saisonende aus. So kamen Julia Bohnstedt und Patricia Kulessa aus der zweiten Mannschaft etwas früher als angedacht zu ihrem Regionalliga-Debüt. Lichtblick für die Gäste war das zweite Viertel, das sie mit 17:10 gewannen. „Letztlich müssen wir dieses Spiel als sehr gutes Training für die kommenden Aufgaben betrachten. Wir benötigen mehr Effektivität in unserer Verteidigung“, betonte Coach Jörg auch mit Blick auf das anstehende wichtige Kellerduell gegen Wiesbaden.

SVD: S. Ekert (3), S. Wurtinger (8), Gohlke (17), Korbach (11), L. Ekert, Lechte (5), Kulessa, Bohnstedt (4), Jörges (7)

